Encontrar referentes e inspiración en nuestros caminos de aprendizaje

Una conversación sobre diversidad, sobre tener referentes y convertirnos en referentes. Inspirar escuchando y ofreciendo una mirada atenta desde la empatía y la humildad. Mujeres que cambian vidas, como señala Bisila: Girls next door.

Mis abuelas y mi madre son mis grandes referentes. Todas las mujeres profesionales y amigas que me han brindado su mano a lo largo de mi vida me han dejado una impronta. Sin duda, ellas vieron en mí lo que, en ocasiones, yo no podía ver en mí misma.

Y por ello, me alegra contar con este altavoz para hablar con mujeres que me inspiran y, mientras lo hago recuerdo las historias que nos llegan a través de IBM SkillsBuild. Historias de mujeres que han superado desafíos y han alcanzado el éxito en sus respectivos campos. Historias que queremos expandir con nuestro compromiso y labor de voluntariado corporativo, para que cada vez sean más las ingenieras, las líderes, mujeres que son ejemplos vivos de lo que es posible lograr cuando se tiene determinación, pasión y acceso a oportunidades de aprendizaje y desarrollo.

