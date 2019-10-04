Fracasar rápido y estrategia tradicional y cómo funcionan juntas

A primera vista, la descripción anterior parece difícil de rebatir y, en algunos aspectos, lo es. Hay algo objetivamente metódico y científico en este enfoque. Pero los detractores dirán que el análisis y la asunción calculada de riesgos son parte del alma de cualquier organización exitosa.

El propio Rob Thomas de IBM, el director general de nuestro negocio de análisis e IA, escribió hace unos años que "sugerir un piloto, en lugar de hacerlo, es un signo de debilidad". (enlace externo a ibm.com).

Entonces, ¿qué da? ¿La mentalidad de fracasar rápidamente entra en conflicto con los enfoques más tradicionales de planificación estratégica y asunción de riesgos?

La respuesta a esta pregunta es de dónde provienen algunas de las respuestas binarias para fallar rápidamente. Pero la verdad es que la filosofía a prueba de fallos no solo puede coexistir con los enfoques más tradicionales de la estrategia, el análisis y la asunción de riesgos, sino que puede aumentar esos enfoques y, de hecho, contribuir a que tengan más éxito.

Por ejemplo, basándose en toda la información disponible, puede decidir que es esencial para su organización entrar en un nuevo mercado geográfico. Hay suficientes datos para tomar esa decisión con confianza y empezar a ejecutarla con urgencia y compromiso. No solo no habrá "pruebas" de esta estrategia, sino que es más probable que la organización siga comprometida con ella a pesar de cualquier contratiempo inicial y obstáculos en el camino.

Pero aquí es donde el proceso de estrategia tradicional y el mantra del fracaso rápido pueden empezar a potenciarse mutuamente aún más. Donde un enfoque rápido puede complementar la decisión estratégica de entrar en un mercado es la forma en que puede validar o invalidar rápidamente el "cómo". Aunque el destino final deseado puede estar claro, si el camino hasta allí es menos claro, las pruebas y la iteración pueden ayudar a iluminar el camino hasta que la organización encuentre su sitio.

En este caso, utilizar un enfoque a prueba de fallos para determinar si entrar o no en un mercado determinado sería el enfoque equivocado. La falta de éxito inicial, cuando se combina con un pensamiento rápido, podría animarle a abandonar un mercado estratégico porque su primer intento de expansión fracasó. En cambio, la decisión de entrar en el mercado fue producto del análisis y la planificación estratégicos, y el fracaso rápido desempeña el papel de llegar al "cómo" más rápidamente.