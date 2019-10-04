Fracasar rápido y estrategia tradicional y cómo funcionan juntas

Tanto la filosofía a prueba de fallos como la estrategia y los procesos de planificación más tradicionales tienen su propio tipo de bagaje intelectual y emocional asociado en torno a "la forma correcta en que debe hacerse el trabajo".
Hay opiniones bastante controvertidas en ambos bandos que afirman que "fracasar rápido" es una combinación perfecta de los principios Lean con el método científico o una panacea que nunca sustituirá la labor fundamental de los líderes empresariales, que consiste en analizar datos (imperfectos) y asumir riesgos calculados.
Cuanto más tiempo dedicaba a pensar en estas opiniones tan controvertidas, más ridículas me parecían ambas. La realidad es que (al ser estrategias tradicionales y a prueba de fallos) son enfoques realmente complementarios que pueden acelerar colectivamente el paso del problema a la solución.
Quizás sea una respuesta aburrida, del tipo "la respuesta está en el medio", pero es casi seguro que sea cierta.
Fracasar rápido es una filosofía que adopta un enfoque iterativo y basado en hipótesis para desarrollar y lanzar nuevas ideas. Está muy relacionado con el concepto de producto mínimo viable (MVP) y se basa en obtener comentarios tempranos que pueden validar o invalidar una idea.
Como su nombre indica, un principio central del enfoque a prueba de fallos es trabajar a través del ciclo de hipótesis, MVP y análisis de resultados lo más rápido posible, aumentando funcionalmente la velocidad a la que una organización puede aprender y adaptarse al cambio.
Este enfoque hace que las buenas ideas puedan ampliarse más rápidamente y las ideas que no impulsan el resultado previsto puedan modificarse o retirarse, lo que reduce el tiempo y el coste asociados a los programas que es poco probable que tengan éxito.
El resultado neto son organizaciones que pueden probar e innovar de forma más rentable y dedicar más tiempo a las cosas que funcionan y menos a las que no.
A primera vista, la descripción anterior parece difícil de rebatir y, en algunos aspectos, lo es. Hay algo objetivamente metódico y científico en este enfoque. Pero los detractores dirán que el análisis y la asunción calculada de riesgos son parte del alma de cualquier organización exitosa.
El propio Rob Thomas de IBM, el director general de nuestro negocio de análisis e IA, escribió hace unos años que "sugerir un piloto, en lugar de hacerlo, es un signo de debilidad". (enlace externo a ibm.com).
Entonces, ¿qué da? ¿La mentalidad de fracasar rápidamente entra en conflicto con los enfoques más tradicionales de planificación estratégica y asunción de riesgos?
La respuesta a esta pregunta es de dónde provienen algunas de las respuestas binarias para fallar rápidamente. Pero la verdad es que la filosofía a prueba de fallos no solo puede coexistir con los enfoques más tradicionales de la estrategia, el análisis y la asunción de riesgos, sino que puede aumentar esos enfoques y, de hecho, contribuir a que tengan más éxito.
Por ejemplo, basándose en toda la información disponible, puede decidir que es esencial para su organización entrar en un nuevo mercado geográfico. Hay suficientes datos para tomar esa decisión con confianza y empezar a ejecutarla con urgencia y compromiso. No solo no habrá "pruebas" de esta estrategia, sino que es más probable que la organización siga comprometida con ella a pesar de cualquier contratiempo inicial y obstáculos en el camino.
Pero aquí es donde el proceso de estrategia tradicional y el mantra del fracaso rápido pueden empezar a potenciarse mutuamente aún más. Donde un enfoque rápido puede complementar la decisión estratégica de entrar en un mercado es la forma en que puede validar o invalidar rápidamente el "cómo". Aunque el destino final deseado puede estar claro, si el camino hasta allí es menos claro, las pruebas y la iteración pueden ayudar a iluminar el camino hasta que la organización encuentre su sitio.
En este caso, utilizar un enfoque a prueba de fallos para determinar si entrar o no en un mercado determinado sería el enfoque equivocado. La falta de éxito inicial, cuando se combina con un pensamiento rápido, podría animarle a abandonar un mercado estratégico porque su primer intento de expansión fracasó. En cambio, la decisión de entrar en el mercado fue producto del análisis y la planificación estratégicos, y el fracaso rápido desempeña el papel de llegar al "cómo" más rápidamente.
Quizás el mejor ejemplo de cómo la filosofía a prueba de fallos puede integrarse de forma centralizada en el proceso de estrategia de una organización es el enfoque descrito por A.G. Lafley y Roger Martin en Playing to Win: How Strategy Really Works (enlace externo a ibm.com).
Lo siguiente representa el proceso de estrategia definido en ese trabajo:
A primera vista, este enfoque puede no parecerse a lo que se suele pensar cuando se oye "fracasar rápido", pero demuestra que la disyuntiva entre la planificación estratégica y los enfoques de fracasar rápido es, en realidad, una falsa elección. El diseño de pruebas reflexivas, creativas y estratégicas puede ser un componente crítico del proceso de estrategia central de una organización.
En cierto modo, este enfoque lleva aún más lejos la mentalidad de fracaso rápido al centrar las pruebas iniciales en los elementos de una estrategia con menos probabilidades de éxito. La razón para hacer esto es que si una estrategia se basa en cuatro supuestos, y primero se prueban los tres más fáciles y todas esas pruebas tienen éxito, y luego la última prueba, la más difícil, falla, el tiempo dedicado a las tres pruebas exitosas fue en realidad una pérdida de tiempo.
En nuestro deseo de ver que las ideas tengan éxito, sería fácil comenzar con las suposiciones que tienen más probabilidades de cumplirse. Pero el deseo de llegar rápidamente a la respuesta correcta debería empujarnos a probar primero las piezas más difíciles.
La mentalidad de fracasar rápido puede aplicarse a problemas grandes y pequeños, pero obtener resultados con este enfoque se basa en algunos pilares importantes que pueden determinar el éxito e impacto del programa.
Le pregunté a mi colega (y mago del crecimiento general) Peter Ikladious qué pensaba de fracasar rápido y dijo: "Creo que fracasar rápido es un gran concepto que, a pesar de que muchas organizaciones lo afirman, les resulta difícil hacerlo realidad. Para fracasar rápido se necesita la implicación de los máximos dirigentes. Tienen que reconocer que no hay soluciones mágicas y que no todo va a funcionar como se esperaba. Sin el apoyo de los líderes, los equipos tienen demasiado miedo como para intentar cualquier cosa que pueda fallar o hacen las cosas en privado, lo que limita los efectos de aprendizaje de fracasar rápido".
Hay dos ideas realmente esenciales en los comentarios de Peter que coinciden con mi experiencia y los enfoques dentro de Playing to Win.
La primera es que los líderes tienen que comprar realmente el enfoque. Si los equipos tienen la oportunidad de explorar nuevas ideas y la confianza de que sus trabajos, carreras, bonificaciones y promociones no corren peligro si una idea no tiene éxito, ese es un entorno en el que las pruebas y la innovación pueden prosperar.
En mi experiencia, es incluso mejor replantear la noción de "fracaso" por completo. El proceso de las pruebas tiene que ver tanto con la velocidad con la que una empresa puede obtener la respuesta correcta como con los aprendizajes a lo largo del camino.
Si los supuestos fracasos se documentan y se comunican internamente de forma realmente clara y convincente, esa experiencia puede ayudar a otros equipos a evitar probar las mismas ideas una y otra vez. En ese sentido, los resultados de cualquier prueba, independientemente de su éxito o fracaso, representan un aumento del conocimiento institucional de una organización si se documentan y comparten adecuadamente. Ese conocimiento tiene valor.
Una prueba exitosa podría ser aquella que no funciona, pero que nadie en su organización pierde el tiempo en intentarlo de nuevo.
Este pensamiento conecta con el segundo, que es que el verdadero impacto de las pruebas solo puede lograrse cuando se combina con transparencia. Esta transparencia es esencial para generar aceptación, impulsar el crecimiento e incluso compartir lo que no funciona. Sin los "efectos de aprendizaje", como lo describió Peter, gran parte del valor en términos de conocimiento institucional nunca se crea.
Fracasar rápido no es la respuesta a todos los problemas empresariales que existen en el mundo, pero es una metodología útil para gestionar la incertidumbre y el riesgo de una manera inteligente y rentable. No le dice qué problema resolver, pero puede ayudarle a evaluar la mejor manera de resolverlo.
Si bien no es ciencia espacial, las claves para cualquier enfoque rápido que fracasa se basan en lo siguiente:
Como cualquier herramienta, fracasar rápido funciona mejor cuando se combina con el trabajo adecuado. No sustituye el trabajo que realizan las organizaciones en el análisis estratégico y la planificación, pero puede ser una herramienta útil incorporada a ese proceso. Puede ayudar a validar o invalidar rápidamente las suposiciones básicas en las que se basa cualquier idea. Puede hacer que una empresa sea más honesta consigo misma mucho más rápidamente. También puede aumentar la propensión al riesgo y la innovación de una organización al minimizar el tiempo y los gastos que conlleva evaluar nuevas ideas.
La filosofía de fracasar rápido puede aplicarse finalmente a pruebas y programas pequeños sin mucho esfuerzo ni reflexión, pero puede requerir un pensamiento muy creativo para aplicarla a los problemas mayores de una organización.
Cuando se aplican correctamente, los enfoques a prueba de fallos pueden utilizarse, idealmente, para aumentar el tamaño de las ideas que una organización prueba al tiempo que disminuye su coste. Cualquier organización que pueda acertar con esa combinación y escalar los aprendizajes y los resultados de manera efectiva podrá moverse más rápido y con mayor impacto.
Ese debería ser el verdadero y último objetivo de cualquier adopción de la filosofía del fracaso rápido. No se trata de aumentar el volumen de pruebas que realiza una organización, sino de aumentar su impacto neto, con las pruebas como medio para ese fin.
