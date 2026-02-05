Si 2025 pareció ser un crescendo normativo, 2026 es el año en que la orquesta empieza a tocar a pleno rendimiento. Los reguladores están acelerando la aplicación, desde marcos de la UE como NIS2, DORA y la Ley de IA, hasta nuevos mandatos de privacidad en Australia, India y Brasil, hasta las normas de la SEC de EE. UU. La expectativa es clara: las empresas deben demostrar controles efectivos, establecer el gobierno y planificar su resiliencia.
La seguridad, el gobierno y el riesgo (SGR) ya no son tareas de cumplimiento. Son disciplinas ejecutivas que moldean el acceso al mercado, la valoración y la resiliencia.
El Global Risks Report 2025 destaca la desinformación, el ciberespionaje y las interrupciones impulsadas por la tecnología entre los riesgos a corto plazo más graves. Esto indica que lo digital se ha convertido en una variable macroeconómica que los líderes deben gestionar activamente.
El informe Global Digital Trust Insights 2025 de PwC añade un crudo recordatorio: si bien el 77 % de las organizaciones planean aumentar sus presupuestos para ciberresiliencia, solo el 2 % informa de una ciberresiliencia a nivel de toda la empresa. Esta brecha apunta a la falta de estructuras de gobierno, derechos de decisión poco claros y una rendición de cuentas insuficiente a nivel de la junta directiva.
En toda Europa, la Directiva NIS2 ha pasado de la fecha límite a su aplicación. Los Estados miembros aún están ultimando la transposición. Está subiendo el listón para las entidades esenciales e importantes en materia de gestión de riesgos, notificación de incidentes y responsabilidad de la gestión. Espere un mayor escrutinio a principios de 2026, a medida que las leyes nacionales entren en vigor y las acciones por infracción empujen a los rezagados a alinearse
Junto con la Ley de Resiliencia Operativa Digital (DORA) de la UE para los servicios financieros y el enfoque de seguridad de los productos de la Ley de Ciberresiliencia, el marco normativo de la UE vincula ahora el gobierno a la dependencia de los proveedores. Además, refuerza los procesos de prueba y los registros de pruebas, convirtiendo los programas en papel en programas de resiliencia auditables.
La dimensión de la IA ya no es teórica. Las obligaciones escalonadas de la Ley de IA de la UE ya están en vigor. Exigen transparencia para la inteligencia artificial de uso general (GPAI) y los modelos fundacionales desde agosto de 2025, con un importante punto de control en agosto de 2026 para los sistemas de IA de alto riesgo. Las organizaciones que utilizan la inteligencia artificial en los ámbitos de los RR. HH., el crédito, el diagnóstico médico o las infraestructuras críticas deben preparar medidas de gestión de riesgos, supervisión humana y documentación que superen el escrutinio de las autoridades reguladoras.
En EE. UU., las normas de divulgación cibernética de la SEC han normalizado el requisito de notificación de incidentes en un plazo de cuatro días laborables y las divulgaciones anuales de gobierno. Esto fomenta la coordinación entre los departamentos de seguridad, finanzas y asuntos jurídicos. Las excepciones relacionadas con la importancia relativa y los retrasos en la presentación de informes se están poniendo a prueba en la práctica. Los consejos de administración y los CISO deben tener listos los marcos de decisión.
Canadá se enfrenta a la incertidumbre tras el fracaso del proyecto de ley C-27. No obstante, los marcos normativos provinciales, encabezados por la Ley 25 de Quebec, y las directrices de los organismos reguladores están elevando las expectativas a nivel nacional, especialmente en lo que respecta a las sanciones, los datos de los menores y la transparencia de las decisiones automatizadas. Las multinacionales deberían planificar una estrategia heterogénea que armonice con los estándares más estrictos.
Asia está consolidando un enfoque pragmático en materia transfronteriza: China está clarificando los procedimientos para la salida de datos (como las evaluaciones de seguridad, los contratos tipo y las certificaciones) y flexibilizando los requisitos, sin dejar de exigir un gobierno de datos riguroso. Singapur mantiene su modelo de notificación de vulneraciones de respuesta rápida (tres días hasta el PDPC una vez que se determina una vulneración notificable) y continúa la aplicación visible impulsada por ransomware a través de compromisos.
Australia ha promulgado la mayor mejora de la privacidad en décadas. Incluye nuevos delitos legales, delitos antidoxing, poderes ampliados de la OAIC, medidas de seguridad técnicas y organizativas, transparencia para decisiones automatizadas y un Código de Privacidad en Línea de Menores con un plazo de 24 meses. Varias disposiciones están vigentes. Dado que algunos requisitos ya están en vigor y otros se seguirán introduciendo gradualmente hasta diciembre de 2026 y más allá, incluido el Código de Privacidad Infantil en Internet, los equipos de gobierno deben gestionar activamente la aplicación por fases.
Y en Latinoamérica, la ANPD de Brasil ha publicado un mapa de aplicación 2026–2027 que prioriza los derechos de los sujetos de datos, el gobierno del sector público, la IA y las tecnologías emergentes y los datos infantiles bajo la nueva ECA Digital. Este mapa de aplicación coordina la supervisión y las sanciones tras las rondas de orientación.
La conclusión es que 2026 es el año en que SGR determina su licencia para operar en el diseño de productos, la implementación de IA, la divulgación de mercados de capitales y los datos transfronterizos.
Las siguientes prioridades describen cómo las organizaciones pueden convertir la presión regulatoria en ventaja estratégica, reduciendo al mismo tiempo la fricción, la reestructuración y el riesgo en toda la empresa.
Es fundamental estar preparados para 2026, antes de que las autoridades reguladoras, los incidentes o las auditorías de IA nos obliguen a ello. Esta hoja de ruta de 90 días define las acciones más importantes:
Las organizaciones que prosperarán serán aquellas que reconozcan un cambio fundamental: la seguridad, el gobierno y el riesgo se han convertido en pilares de la ventaja estratégica.
Definen la rapidez con la que una empresa puede innovar, la confianza con la que puede entrar en nuevas regiones y cómo puede demostrar a clientes, socios e inversores que está preparada para el futuro.
En un panorama moldeado por la IA, los flujos de datos transfronterizos y la aceleración de la aplicación de la normativa, SGR determina ahora el ritmo al que las organizaciones pueden crecer de forma segura y responsable.
Las empresas que inviertan pronto, creando un gobierno escalable, una seguridad que demuestre resiliencia y modelos de riesgo que informen decisiones reales, se diferenciarán. Se adaptarán con agilidad a las nuevas normas, responderán con seguridad a las auditorías y se ganarán la confianza de una forma que sus competidores no podrán imitar.
SGR ya no es un gasto inherente a la actividad empresarial. Significa preparación, madurez y ambición. Y en 2026, SGR podría ser el indicador más sólido de qué organizaciones liderarán sus sectores en la próxima década.
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