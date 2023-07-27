La industria del petróleo y el gas sigue siendo una parte integral del panorama energético, pero se enfrenta a una serie de desafíos modernos, incluidas las condiciones volátiles del mercado, la expansión de las regulaciones ambientales y la creciente necesidad de eficiencia operativa.
Para superar estos retos, los actores del sector están recurriendo a soluciones de gestión de activos empresariales (EAM). EAM es una herramienta inestimable que permite a las empresas de petróleo y gas gestionar los activos físicos y la infraestructura a lo largo de sus ciclos de vida, desde el diseño y la compras hasta el mantenimiento y la eliminación.
En 2022, el mercado de EAM estaba valorado en casi 6000 millones de USD, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 16,9 % hasta 2030. Aquí analizaremos las posibles aplicaciones del software EAM en el sector del petróleo y el gas y hablaremos de las tendencias que impulsan el sector.
En esencia, la gestión de activos empresariales (EAM) es un sistema diseñado para ayudar a las organizaciones a gestionar los activos físicos (por ejemplo, equipos, maquinaria e infraestructura). Ofrece una visión holística, proporcionando datos críticos sobre el estado, la ubicación y la eficiencia de los activos.
Los sistemas EAM pueden incluir funciones como gestión de mantenimiento, gestión del ciclo de vida de los activos, gestión de inventario y gestión de la orden de trabajo, entre otras. Más recientemente, estos sistemas han integrado tecnologías avanzadas como Internet de las cosas (IoT), inteligencia artificial (IA) y machine learning (ML) para permitir análisis predictivo y monitorización en tiempo real.
La gestión de activos empresariales puede ayudar a las empresas a gestionar más fácilmente una serie compleja de activos, desde plataformas de perforación y oleoductos hasta refinerías e instalaciones de almacenamiento. Las siguientes son algunas de las formas más impactantes en las que el petróleo y el gas adoptan la EAM como estrategia de gestión de activos:
A medida que la tecnología de gestión de activos empresariales sigue evolucionando, surgen nuevas tendencias que prometen transformar la manera en que las empresas petroleras y gasísticas abordan la gestión del rendimiento de activos. Pero, ¿qué innovaciones están mostrando más potencial? Hablemos (sin ningún orden en particular).
Los gemelos digitales(réplicas virtuales de activos físicos, procesos y/o sistemas) han ganado un impulso considerable en el sector del petróleo y el gas. Cuando se integran con EAM, los gemelos digitales ofrecen la capacidad de simular diversos escenarios operativos y anticipar interrupciones de activos. El acceso a simulaciones de activos/sistemas puede permitir una planificación más proactiva del mantenimiento, una mejor toma de decisiones y una mejor gestión de los riesgos. También puede aumentar significativamente el tiempo de actividad y la vida útil.
La tecnología blockchain tiene el potencial de aportar transparencia, seguridad y trazabilidad a EAM. Blockchain proporciona un registro seguro y descentralizado de todas las transacciones relacionadas con activos, mejorando la auditabilidad y reduciendo el riesgo de fraude y error. Aunque aún se encuentra en sus primeras etapas, el uso de blockchain en EAM es una tendencia que vale la pena observar.
La IA y el ML están potenciando los sistemas EAM, llevando la capacidad predictiva de EAM al siguiente nivel. Al recopilar y analizar grandes cantidades de datos procedentes de los sensores de los activos estas tecnologías pueden predecir los fallos de los equipos con mayor precisión y mejorar la fiabilidad general de los activos.
Al integrar la realidad aumentada (RA) con EAM, las empresas de petróleo y gas pueden mejorar la eficiencia y la eficacia de sus procesos de mantenimiento. La tecnología de RA superpone la información digital al mundo físico, lo que ayuda a los técnicos a visualizar procedimientos complejos y diagnosticar problemas con los equipos. En caso de avería, los equipos de mantenimiento pueden utilizar las gafas de realidad aumentada para ver los datos de los activos en tiempo real, consultar las instrucciones de reparación paso a paso e incluso obtener asistencia remota de expertos.
La tecnología móvil está haciendo que EAM sea más accesible que nunca. Ahora los técnicos pueden acceder a la información de los activos, las métricas, los programas de mantenimiento y las instrucciones de trabajo detalladas desde sus dispositivos móviles, independientemente de su ubicación. Esto no solo mejora la productividad, sino que también garantiza que la información más precisa y actualizada esté siempre al alcance del equipo.
La sostenibilidad es una preocupación apremiante para la industria del petróleo y el gas, y los sistemas EAM están evolucionando para respaldar estas iniciativas. Los sistemas modernos de EAM pueden ayudar a las empresas a monitorizar y reducir su impacto medioambiental, hacer un seguimiento de su huella de carbono y garantizar el cumplimiento de la normativa medioambiental. Estas nuevas características permiten a las empresas abordar las prácticas que dañan el medio ambiente y seguir maximizando los beneficios.
La industria del petróleo y el gas se beneficiará significativamente de los sistemas EAM, que tienen el poder de ofrecer conocimiento valioso que puede ayudar a las compañías de petróleo y gas a optimizar las operaciones, mejorar la rentabilidad y seguir siendo competitivas en un panorama industrial desafiante. Y al integrar EAM con otros sistemas empresariales, como la planificación de recursos empresariales (ERP) y la gestión de la relación con el cliente (CRM), las empresas pueden adoptar un enfoque más holístico de las operaciones.
Sin embargo, la implementación exitosa de EAM requiere una amplia capacitación del personal, iniciativas integrales de gestión del cambio y un enfoque estratégico que se alinee con los objetivos comerciales de la empresa. También se beneficia del software avanzado de gestión de activos, como IBM Maximo.
IBM Maximo Application Suite es una solución integrada de gestión de activos que ayuda a los proveedores de petróleo y gas a mejorar el rendimiento, agilizar las operaciones diarias y simplificar los procesos de transformación digital. Mediante una plataforma integrada con IA, basada en la nube, Maximo ofrece capacidades de CMMS, EAM y APM que producen análisis avanzados y ayudan a los servicios a tomar decisiones más inteligentes y basadas en datos.
Pero el futuro de la EAM en los sectores del petróleo y el gas no consiste sólo en adoptar nuevas tecnologías. También se trata de transformar procesos y cultura empresarial.
Con el enfoque adecuado (e IBM Maximo), EAM puede ser una herramienta potente para impulsar la excelencia operativa y la innovación en la industria del petróleo y el gas para las próximas décadas.
