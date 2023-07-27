A medida que la tecnología de gestión de activos empresariales sigue evolucionando, surgen nuevas tendencias que prometen transformar la manera en que las empresas petroleras y gasísticas abordan la gestión del rendimiento de activos. Pero, ¿qué innovaciones están mostrando más potencial? Hablemos (sin ningún orden en particular).

Tendencia n.º 1: integración de EAM y gemelos digitales

Los gemelos digitales(réplicas virtuales de activos físicos, procesos y/o sistemas) han ganado un impulso considerable en el sector del petróleo y el gas. Cuando se integran con EAM, los gemelos digitales ofrecen la capacidad de simular diversos escenarios operativos y anticipar interrupciones de activos. El acceso a simulaciones de activos/sistemas puede permitir una planificación más proactiva del mantenimiento, una mejor toma de decisiones y una mejor gestión de los riesgos. También puede aumentar significativamente el tiempo de actividad y la vida útil.

Tendencia n.º 2: uso de blockchain en sistemas EAM

La tecnología blockchain tiene el potencial de aportar transparencia, seguridad y trazabilidad a EAM. Blockchain proporciona un registro seguro y descentralizado de todas las transacciones relacionadas con activos, mejorando la auditabilidad y reduciendo el riesgo de fraude y error. Aunque aún se encuentra en sus primeras etapas, el uso de blockchain en EAM es una tendencia que vale la pena observar.

Tendencia n.º 3: EAM impulsado por IA y machine learning

La IA y el ML están potenciando los sistemas EAM, llevando la capacidad predictiva de EAM al siguiente nivel. Al recopilar y analizar grandes cantidades de datos procedentes de los sensores de los activos estas tecnologías pueden predecir los fallos de los equipos con mayor precisión y mejorar la fiabilidad general de los activos.

Tendencia n.º 4: combinar las características de la realidad aumentada con capacidades EAM

Al integrar la realidad aumentada (RA) con EAM, las empresas de petróleo y gas pueden mejorar la eficiencia y la eficacia de sus procesos de mantenimiento. La tecnología de RA superpone la información digital al mundo físico, lo que ayuda a los técnicos a visualizar procedimientos complejos y diagnosticar problemas con los equipos. En caso de avería, los equipos de mantenimiento pueden utilizar las gafas de realidad aumentada para ver los datos de los activos en tiempo real, consultar las instrucciones de reparación paso a paso e incluso obtener asistencia remota de expertos.

Tendencia n.º 5: el auge de las soluciones de gestión de activos empresariales móviles

La tecnología móvil está haciendo que EAM sea más accesible que nunca. Ahora los técnicos pueden acceder a la información de los activos, las métricas, los programas de mantenimiento y las instrucciones de trabajo detalladas desde sus dispositivos móviles, independientemente de su ubicación. Esto no solo mejora la productividad, sino que también garantiza que la información más precisa y actualizada esté siempre al alcance del equipo.

Tendencia n.º 6: impulsar la sostenibilidad con las soluciones de gestión de activos empresariales

La sostenibilidad es una preocupación apremiante para la industria del petróleo y el gas, y los sistemas EAM están evolucionando para respaldar estas iniciativas. Los sistemas modernos de EAM pueden ayudar a las empresas a monitorizar y reducir su impacto medioambiental, hacer un seguimiento de su huella de carbono y garantizar el cumplimiento de la normativa medioambiental. Estas nuevas características permiten a las empresas abordar las prácticas que dañan el medio ambiente y seguir maximizando los beneficios.