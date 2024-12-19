Mejorar el cumplimiento normativo en la era de la IA mediante la fundamentación de documentos con IA generativa

En el cumplimiento de la normativa, adelantarse a las normativas cambiantes y mantener su cumplimiento puede ser una tarea abrumadora, especialmente para el sector financiero. La IA generativa está revolucionando la forma en que las organizaciones acceden al conocimiento, permitiendo un acceso más rápido y preciso a información crítica que impulsa las estrategias de cumplimiento y las decisiones operativas.
Según las predicciones mundiales de IDC sobre inteligencia artificial generativa para 2024, "para 2025, dos tercios de las empresas aprovecharán una combinación de IA generativa y generación aumentada por recuperación (RAG) para impulsar el descubrimiento de conocimientos de autoservicio específicos de cada dominio, lo que mejorará la eficacia de la toma de decisiones en un 50 %". Especialmente gracias a su capacidad para interactuar directamente con documentos, la IA generativa está transformando el cumplimiento al ofrecer acceso conversacional intuitivo a textos regulatorios actualizados. Estos avances permiten a los equipos de cumplimiento tomar decisiones más rápidas e informadas en un entorno normativo cada vez más complejo.
La necesidad de información actualizada y precisa es fundamental para el cumplimiento normativo. Las organizaciones dependen cada vez más de capacidades de IA generativa, como los sistemas de respuesta a preguntas en lenguaje natural y la búsqueda empresarial, para apoyar el autoservicio de conocimiento para empleados, responsables de cumplimiento y auditores. Los documentos son fuentes de datos esenciales para los casos de uso de la IA generativa, lo que pone de relieve la importancia de la información accesible y contextualizada en los escenarios de cumplimiento.
Imagina que un responsable de cumplimiento normativo necesita adquirir rápidamente conocimientos sobre los últimos cambios normativos que afectan a las políticas de lucha contra el blanqueo de capitales (AML). Los métodos tradicionales pueden implicar examinar manualmente densos textos normativos o consultar múltiples fuentes dispares. Sin embargo, con los sistemas de IA generativa, los usuarios pueden plantear preguntas en lenguaje natural y recibir respuestas precisas y adaptadas al contexto, extraídas directamente de los documentos pertinentes, lo que reduce el tiempo y el esfuerzo que supone la gestión del cumplimiento.
La IA generativa permite respuestas más precisas y específicas mediante técnicas de prompting avanzadas. Al aumentar los modelos fundacionales con marcos RAG, las organizaciones pueden dar a los usuarios acceso a los documentos y datos necesarios para tomar decisiones informadas y conocimiento basado en datos. Este enfoque mitiga significativamente los riesgos asociados a una información obsoleta o incompleta.
Por ejemplo, los equipos de cumplimiento normativo de una organización global pueden utilizar herramientas de IA generativa para fundamentar sus modelos con las normativas vigentes y los documentos internos de cumplimiento normativo. Al introducir estos documentos en el sistema, la IA proporciona respuestas personalizadas a consultas específicas, como los pasos necesarios para cumplir con las nuevas directrices de Conoce a tu Cliente (KYC), con referencias a los textos normativos exactos. Esto mejora la precisión de la información proporcionada y genera confianza en los outputs de la IA, ya que los usuarios pueden verificar rápidamente el material original.
Una de las innovaciones más impactantes de la IA generativa es la capacidad de permitir que los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) interactúen con los documentos de forma dinámica. Esta característica aborda un desafío común en las implementaciones de IA: el fenómeno de la alucinación, donde los modelos generan respuestas plausibles pero incorrectas debido a lagunas en sus datos de entrenamiento.
Al permitir a los usuarios cargar documentos normativos relevantes directamente en la interfaz de la IA, las organizaciones pueden crear una base de conocimientos dinámica y consciente del contexto. Esto garantiza que, cuando un profesional del cumplimiento pregunte sobre requisitos regulatorios específicos, la respuesta de la IA se base en documentos reales y vaya acompañada de citas, permitiendo a los usuarios rastrear la información hasta su origen.
Otra potente capacidad de los sistemas de chat basados en documentos es la integración con almacenes de vectores, como los que admiten la indexación y recuperación de documentos a gran escala. Estas tiendas pueden almacenar miles de documentos, ampliando significativamente la fidelidad y capacidad del proceso de puesta a tierra. Para el cumplimiento normativo, esto significa que se pueden indexar bibliotecas enteras de textos normativos, políticas internas de cumplimiento y documentos relacionados, y hacerlos accesibles al instante. Los responsables de cumplimiento normativo pueden consultar esta amplia base de conocimientos con la misma facilidad con la que mantienen una conversación y obtener respuestas en tiempo real basadas en la información más reciente y relevante.
Por ejemplo, si un equipo de cumplimiento tiene la tarea de evaluar el impacto de una nueva normativa en las prácticas existentes, puede cargar la normativa en el sistema y formular preguntas específicas sobre sus implicaciones. La IA, basada en el documento cargado y complementada con materiales relacionados almacenados en el índice vectorial, ofrece conocimientos detallados que ayudan al equipo a identificar rápidamente las áreas que requieren atención y a adaptar las estrategias de cumplimiento en consecuencia.
Las implicaciones prácticas de estos avances son profundas. Al integrar las capacidades de IA en los flujos de trabajo de cumplimiento, las organizaciones pueden implementar herramientas que capturen comportamientos específicos, como proporcionar respuestas y citas precisas. Estas herramientas pueden integrarse en asistentes o agentes de IA, lo que permite seguir probando y ampliando las aplicaciones.
Consideremos un escenario en el que una organización multinacional está integrando nuevas leyes contra el soborno y la corrupción en su marco de cumplimiento normativo. Mediante el uso de un sistema de IA para el chat de documentos, la organización puede basar sus modelos de IA tanto en el texto de las nuevas leyes como en las políticas internas pertinentes. Los oficiales de cumplimiento pueden entonces interactuar con la IA para entender los requisitos específicos, generar listas de control de cumplimiento e incluso identificar posibles áreas de incumplimiento, todo ello a través de una interfaz conversacional. Esto no sólo mejora la eficacia de las operaciones de cumplimiento, sino que también aumenta la capacidad de la organización para adaptarse de forma proactiva a los cambios normativos.
Mediante el uso de las capacidades de la IA generativa para interactuar con los documentos, las organizaciones pueden potenciar a sus equipos de cumplimiento con el acceso de autoservicio a la información reglamentaria crítica, y mejorar significativamente la toma de decisiones y la eficiencia operativa. A medida que el uso de la IA generativa continúa creciendo, el futuro del cumplimiento normativo está destinado a definirse por soluciones inteligentes, basadas en datos y sensibles que se adapten al panorama regulatorio en constante evolución.
