Mejorar el cumplimiento normativo en la era de la IA mediante la fundamentación de documentos con IA generativa

Una de las innovaciones más impactantes de la IA generativa es la capacidad de permitir que los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) interactúen con los documentos de forma dinámica. Esta característica aborda un desafío común en las implementaciones de IA: el fenómeno de la alucinación, donde los modelos generan respuestas plausibles pero incorrectas debido a lagunas en sus datos de entrenamiento.

Al permitir a los usuarios cargar documentos normativos relevantes directamente en la interfaz de la IA, las organizaciones pueden crear una base de conocimientos dinámica y consciente del contexto. Esto garantiza que, cuando un profesional del cumplimiento pregunte sobre requisitos regulatorios específicos, la respuesta de la IA se base en documentos reales y vaya acompañada de citas, permitiendo a los usuarios rastrear la información hasta su origen.