A lo largo de muchos milenios, la evolución conectó nuestros cerebros para operar con una suposición que, hasta hace muy poco, era esencialmente infalible: si algo parece humano y se comunica como un humano, es humano. Proceda en consecuencia.

Con esa suposición razonable, desarrollamos un intrincado sistema biológico de interacciones y expectativas sociales que lo rige todo, desde los encuentros individuales hasta las sociedades tribales y el lugar de trabajo moderno. Pero los modelos lingüísticos conversacionales socavan esa suposición y, por lo tanto, alteran nuestra biología social.

En 1996, O'Connor y Rosenblood propusieron el "modelo de afiliación social" para describir el proceso regulador instintivo a través del cual las interacciones sociales, de forma automática y subconsciente, instigan la búsqueda de ciertas señales verbales y no verbales. Estas señales proporcionan información sobre la calidad de esas interacciones y sus implicaciones, como si la persona con la que interactuamos nos acepta y nos valora. Su ausencia, a su vez, desencadena una actividad cerebral que impulsa el comportamiento destinado a abordar la situación2.

En un artículo de 2023 en el Journal of Applied Psychology, Tang et al estudiaron el modelo de afiliación social en el contexto de las personas que interactúan con los sistemas de IA en el lugar de trabajo. Intuyeron que, dado que los sistemas de IA pueden imitar de manera convincente las interacciones humanas, pero no pueden replicar verdaderamente los tipos de feedback complementario y enriquecedor que hemos evolucionado para detectar (una sonrisa, una risita, un encogimiento de hombros, un ceño fruncido, una pupila dilatada), los procesos reguladores del cerebro buscan señales que no existen. En otras palabras, la conversación de un empleado con IA genera necesidades emocionales instintivas que la IA no puede saciar.

El documento se centró en dos tipos de reacciones a esta privación social impulsada por la IA: el comportamiento pasivo y desadaptativo (como un mayor aislamiento y soledad) y el comportamiento activo yadaptativo (como un mayor impulso para buscar una conexión social positiva). A través de diversos sectores y países, los autores encontraron efectivamente que una mayor interacción con "compañeros de trabajo de IA" se correlacionaba con una mayor soledad, así como con el insomnio, el consumo de alcohol después del trabajo, o ambos. De manera más productiva, los autores también descubrieron que, para algunos participantes, la mayor frecuencia de interacción con la IA a menudo también se correlacionaba con un mayor comportamiento prosocial (como ayudar a los compañeros de trabajo).

Pero para los empleados de cierta disposición con pocas oportunidades para la interacción de persona a persona, como un trabajador a distancia, un contribuyente individual en un papel aislado o alguien con ansiedad social, ese mayor impulso para la conexión social a veces solo puede tener una salida disponible: el "compañero de trabajo" de IA siempre disponible. Y los LLM están, en un sentido bastante literal, entrenados para decirnos lo que queremos oír. La perspectiva tiene un atractivo obvio.

Antropomorfizar a un colega de IA podría ser simplemente una forma de evitar la disonancia cognitiva de recurrir a un programa informático para la interacción humana.