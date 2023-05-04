La transformación digital ha sido una búsqueda de una década por parte de las organizaciones, acelerada por la pandemia, las demandas de los consumidores nativos digitales y la necesidad de maximizar las inversiones existentes. Vemos que las organizaciones impulsan innovaciones más sólidas desbloqueando el núcleo empresarial y obteniendo beneficios tangibles.
La tecnología moderna es clave para la transformación digital, pero en 2022, solo el 7 % de las cargas de trabajo bancarias principales de todo el mundo se han trasladado a la nube (enlace externo a ibm.com). Se ha observado que hasta ahora se ha hecho hincapié en las aplicaciones de front-office (o front-end digitales), pero los sistemas de middle-office y back-office también necesitan modernizarse.
Creemos que el valor real de la transformación digital radica en modernizar estos sistemas de middle y back-office. Estos sistemas suelen ser la columna vertebral de las operaciones de una organización financiera, y modernizarlos puede ayudar a mejorar la competitividad a largo plazo, la rentabilidad, la resiliencia, la seguridad y los protocolos de cumplimiento en un panorama normativo en constante cambio.
Por ejemplo, una de las principales organizaciones de negociación financiera aumentó su rendimiento hasta 3 veces al trasladar su plataforma de negociación a la nube, lo que ayudó a los clientes a aprovechar las oportunidades fugaces de obtener beneficios en una plataforma en la nube rica en valores y a proteger las inversiones de los clientes.
Modernizar las cargas de trabajo de middle y back-office puede ser un proceso complejo, especialmente para las organizaciones establecidas y las que trabajan en sectores regulados. Requiere un profundo conocimiento de las operaciones existentes y hacia dónde quiere ir la empresa, además de los problemas regulatorios y de seguridad inherentes a estos sectores y la complejidad de pasarse a la nube. Creemos que los beneficios de modernizar el sistema intermedio y administrativo superan los riesgos.
Las empresas suelen enfrentarse a desafíos en cuatro áreas clave:
Entonces, ¿qué técnicas se pueden aplicar para ayudar a superar estos desafíos y aprovechar plenamente los beneficios de la transformación digital?
Una estrategia y una visión que abarquen la colocación óptima de la carga de trabajo, un enfoque centrado en los procesos empresariales para la modernización, las consideraciones de seguridad y cumplimiento, y un modelo operativo de 360 grados son cruciales para un exitoso viaje de transformación digital en el front, el middle y el back-office.
Es crucial priorizar las iniciativas de transformación digital basadas en el valor empresarial y el coste total de propiedad en el clima económico actual, donde el presupuesto, el talento y el tiempo pueden ser limitados.
Impulse proyectos discretos con un enfoque en la eficiencia de costes. Las organizaciones pueden empezar por modernizar el front o back/middle-office y conectar hacia arriba o hacia abajo, respectivamente. Varios clientes han ejecutado con éxito una estrategia de este tipo:
Para los sectores regulados, es esencial contar con un partner que pueda proporcionar una plataforma en la nube que sea segura y adaptable a las necesidades cambiantes y a los requisitos de cumplimiento compatibles, independientemente de dónde comience el viaje a la nube.
IBM se ha dedicado a ofrecer los mejores parámetros (resiliencia, rendimiento, seguridad, protocolos de conformidad y coste total de propiedad) con IBM® Cloud, especialmente para clientes de sectores altamente regulados, para que puedan tomar decisiones sobre sus cargas de trabajo críticas en el middle y back-office con confianza.
IBM tiene experiencia en el diseño de sistemas de misión crítica y resilientes para sectores regulados y clientes empresariales. Ofrecemos soluciones personalizadas para satisfacer sus necesidades, aprovechando un profundo conocimiento del sector. Ofrecemos x86, Power y zSystems para ejecutar cargas de trabajo de alto rendimiento y de misión crítica en nuestra nube y on-premise. Nuestro equipo tiene la experiencia necesaria para ofrecer nuevas soluciones o mejorar las existentes.
