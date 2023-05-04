La tecnología moderna es clave para la transformación digital, pero en 2022, solo el 7 % de las cargas de trabajo bancarias principales de todo el mundo se han trasladado a la nube (enlace externo a ibm.com). Se ha observado que hasta ahora se ha hecho hincapié en las aplicaciones de front-office (o front-end digitales), pero los sistemas de middle-office y back-office también necesitan modernizarse.

Creemos que el valor real de la transformación digital radica en modernizar estos sistemas de middle y back-office. Estos sistemas suelen ser la columna vertebral de las operaciones de una organización financiera, y modernizarlos puede ayudar a mejorar la competitividad a largo plazo, la rentabilidad, la resiliencia, la seguridad y los protocolos de cumplimiento en un panorama normativo en constante cambio.

Por ejemplo, una de las principales organizaciones de negociación financiera aumentó su rendimiento hasta 3 veces al trasladar su plataforma de negociación a la nube, lo que ayudó a los clientes a aprovechar las oportunidades fugaces de obtener beneficios en una plataforma en la nube rica en valores y a proteger las inversiones de los clientes.

Modernizar las cargas de trabajo de middle y back-office puede ser un proceso complejo, especialmente para las organizaciones establecidas y las que trabajan en sectores regulados. Requiere un profundo conocimiento de las operaciones existentes y hacia dónde quiere ir la empresa, además de los problemas regulatorios y de seguridad inherentes a estos sectores y la complejidad de pasarse a la nube. Creemos que los beneficios de modernizar el sistema intermedio y administrativo superan los riesgos.