Impulse la disrupción digital con las cargas de trabajo de middle y back-office

Descubra los cuatro retos clave para modernizar las cargas de trabajo principales de la empresa y cuatro formas de empezar ahora.

La transformación digital ha sido una búsqueda de una década por parte de las organizaciones, acelerada por la pandemia, las demandas de los consumidores nativos digitales y la necesidad de maximizar las inversiones existentes. Vemos que las organizaciones impulsan innovaciones más sólidas desbloqueando el núcleo empresarial y obteniendo beneficios tangibles.

 

Digitalice el front-office para obtener ganancias rápidas y modernice el núcleo para desbloquear la innovación

La tecnología moderna es clave para la transformación digital, pero en 2022, solo el 7 % de las cargas de trabajo bancarias principales de todo el mundo se han trasladado a la nube (enlace externo a ibm.com). Se ha observado que hasta ahora se ha hecho hincapié en las aplicaciones de front-office (o front-end digitales), pero los sistemas de middle-office y back-office también necesitan modernizarse.

Creemos que el valor real de la transformación digital radica en modernizar estos sistemas de middle y back-office. Estos sistemas suelen ser la columna vertebral de las operaciones de una organización financiera, y modernizarlos puede ayudar a mejorar la competitividad a largo plazo, la rentabilidad, la resiliencia, la seguridad y los protocolos de cumplimiento en un panorama normativo en constante cambio.

Por ejemplo, una de las principales organizaciones de negociación financiera aumentó su rendimiento hasta 3 veces al trasladar su plataforma de negociación a la nube, lo que ayudó a los clientes a aprovechar las oportunidades fugaces de obtener beneficios en una plataforma en la nube rica en valores y a proteger las inversiones de los clientes.

Modernizar las cargas de trabajo de middle y back-office puede ser un proceso complejo, especialmente para las organizaciones establecidas y las que trabajan en sectores regulados. Requiere un profundo conocimiento de las operaciones existentes y hacia dónde quiere ir la empresa, además de los problemas regulatorios y de seguridad inherentes a estos sectores y la complejidad de pasarse a la nube. Creemos que los beneficios de modernizar el sistema intermedio y administrativo superan los riesgos.

Cuatro áreas clave que presentan desafíos

Las empresas suelen enfrentarse a desafíos en cuatro áreas clave:

  1. Plataforma: hemos visto a los clientes luchar con el coste de una plataforma multinube segura, resiliente y conforme a la normativa. Una plataforma segura y resiliente debe aprovechar un entorno de computación confidencial que abarque computación, contenedores, bases de datos, cifrado y gestión de claves. También debe aprovechar un marco de controles comunes específico del sector que respalde los requisitos de cumplimiento normativo de la empresa; sin embargo, el coste de mantener un marco de controles puede suponer un reto. Además, creemos que depender de un único proveedor de servicios en la nube aumenta el riesgo de concentración en la nube, lo que repercute en el rendimiento y la resiliencia de la aplicación.
  2. Aplicación: la complejidad de las aplicaciones de middle y back-office puede ser un desafío importante que las organizaciones deben abordar. El procesamiento de transacciones a alta velocidad y gran volumen, la coherencia de los datos, el procesamiento por lotes y las reglas de negocio contribuyen a esta complejidad. Estas aplicaciones han estado disponibles durante años, y los recursos que entienden las reglas de negocio y la tecnología que las soportan son pocos y distantes entre sí.
  3. Datos: los datos son otra área crítica de preocupación. La dispersión de los datos, la coherencia, la latencia y el cifrado son factores esenciales a tener en cuenta. La latencia entre los front-end en la nube y las aplicaciones en las instalaciones de middle y back-office puede afectar la experiencia. Los requisitos de soberanía de los datos pueden afectar las decisiones sobre la colocación de la carga de trabajo y potencialmente frenar la innovación.
  4. Modelo operativo: los modelos operativos pueden representar un desafío importante en el proceso de modernización a medida que las organizaciones cambian sus procesos, tecnología y cultura para adoptar nuevas tecnologías y formas de trabajar. Las personas y las habilidades son cruciales para el éxito, con nuevos roles como ingeniero de fiabilidad del sitio (SRE), desarrolladores full stack e ingenieros de la nube necesarios para transformar aplicaciones. Para abordar la necesidad de desarrollo nativo de la nube, las organizaciones deberían considerar formar y capacitar a su personal para contar con el talento necesario para prosperar en un panorama digital que cambia rápidamente.

Entonces, ¿qué técnicas se pueden aplicar para ayudar a superar estos desafíos y aprovechar plenamente los beneficios de la transformación digital?

Cuatro pilares de una estrategia de modernización de la empresa en front, middle y back-office

Una estrategia y una visión que abarquen la colocación óptima de la carga de trabajo, un enfoque centrado en los procesos empresariales para la modernización, las consideraciones de seguridad y cumplimiento, y un modelo operativo de 360 grados son cruciales para un exitoso viaje de transformación digital en el front, el middle y el back-office.

  1. Determinar la colocación óptima de la carga de trabajo: reevalúe su portfolio actual de aplicaciones y datos a la luz de un enfoque multinube híbrido para determinar el mejor patrón de modernización y la zona de aterrizaje "apta para su propósito" para maximizar el valor empresarial. Tenga en cuenta los atributos de resiliencia, rendimiento, seguridad, conformidad y coste total de propiedad a la hora de determinar la ubicación óptima de la carga de trabajo. Esta orientación es esencial para impulsar la optimización del negocio y ganar eficiencia, a la vez que se modernizan las aplicaciones. El hecho es que las diferentes cargas de trabajo tienen diferentes necesidades para funcionar de manera eficiente
  2. Adopte un enfoque centrado en los procesos empresariales: evalúe los procesos empresariales críticos de extremo a extremo para determinar cómo modernizar de forma óptima las aplicaciones y los datos de front, middle y back-office. Para ofrecer experiencias eficientes y fluidas, las empresas también deberían evaluar su cadena de suministro digital subyacente, incluyendo flujos de trabajo, automatización de procesos y reglas de negocio. La estrategia para las aplicaciones de middle y back-office debe desarrollarse en paralelo con la modernización de front-office, utilizando prototipos para validar el enfoque. Las organizaciones deben definir nuevos flujos de trabajo, soportar reglas de negocio configurables y modernizar la integración con API, mensajería, eventos y otras tecnologías para transformar las aplicaciones de middl-office. Para las aplicaciones de back-office, la funcionalidad bancaria central y el procesamiento de transacciones de alto rendimiento a menudo pueden ejecutarse en el mainframe, con tecnologías modernas como Linux y Java utilizadas para modernizar in situ.
  3. Incorpore capacidades de seguridad y conformidad en el diseño de la modernización: los retos de seguridad y conformidad en los entornos multinube híbridos incluyen la complejidad, la falta de observabilidad de extremo a extremo, las vulnerabilidades de las API y los cambiantes requisitos normativos. Hemos observado que los marcos de seguridad y cumplimiento “propios” han demostrado ser costosos de mantener a lo largo de los años. Las capacidades de cumplimiento alineadas con los marcos de sectores pueden simplificar las operaciones y acelerar la implementación en la nube. Hablaremos más sobre la seguridad en nuestro próximo blog.
  4. Establecer un modelo operativo de 360 grados: al incorporar un modelo operativo que aborda el gobierno de la plataforma, DevSecOps y FinOps ayudan a mejorar la agilidad, establecer un pipeline de entrega unificada con monitorización continua y feedback, y permitir la colaboración y priorización de inversiones basadas en datos. Centrarse en la cultura y las habilidades de desarrollo nativas de la nube y, al mismo tiempo, adoptar estructuras y sistemas que fomenten el intercambio de información e ideas es crucial para la transformación de la TI.

Empiece poco a poco y escale gradualmente sus esfuerzos de modernización conectada

Es crucial priorizar las iniciativas de transformación digital basadas en el valor empresarial y el coste total de propiedad en el clima económico actual, donde el presupuesto, el talento y el tiempo pueden ser limitados.

Impulse proyectos discretos con un enfoque en la eficiencia de costes. Las organizaciones pueden empezar por modernizar el front o back/middle-office y conectar hacia arriba o hacia abajo, respectivamente. Varios clientes han ejecutado con éxito una estrategia de este tipo:

  • Un banco importante en Brasil está modernizando sus procesos de crédito directo al consumidor y de tarjeta de crédito modernizando las aplicaciones de front-office a una arquitectura nativa de la nube en nube pública/privada, dejando los sistemas de registro en el mainframe.
  • Una gran aerolínea está modernizando su panorama de aplicaciones informáticas utilizando nube híbrida y capacidades de IA, lo que resulta en una plataforma digital optimizada para mejorar la agilidad, reducir costes, fortalecer la ciberseguridad y mejorar la experiencia del cliente aprovechando las inversiones de TI existentes mientras adopta nuevas tecnologías.
  • Una gran empresa de préstamos hipotecarios financieros comenzó trasladando sus cargas de trabajo más críticas a una infraestructura híbrida para mejorar la experiencia del cliente y crear una plataforma tecnológica sostenible para el futuro. Después, fueron subiendo poco a poco. La solución de IBM proporcionó escalabilidad, redujo el coste total de propiedad y disminuyó el tiempo de comercialización.

Para los sectores regulados, es esencial contar con un partner que pueda proporcionar una plataforma en la nube que sea segura y adaptable a las necesidades cambiantes y a los requisitos de cumplimiento compatibles, independientemente de dónde comience el viaje a la nube.

¿Por qué debería elegir IBM?

IBM se ha dedicado a ofrecer los mejores parámetros (resiliencia, rendimiento, seguridad, protocolos de conformidad y coste total de propiedad) con IBM® Cloud, especialmente para clientes de sectores altamente regulados, para que puedan tomar decisiones sobre sus cargas de trabajo críticas en el middle y back-office con confianza.

IBM tiene experiencia en el diseño de sistemas de misión crítica y resilientes para sectores regulados y clientes empresariales. Ofrecemos soluciones personalizadas para satisfacer sus necesidades, aprovechando un profundo conocimiento del sector. Ofrecemos x86, Power y zSystems para ejecutar cargas de trabajo de alto rendimiento y de misión crítica en nuestra nube y on-premise. Nuestro equipo tiene la experiencia necesaria para ofrecer nuevas soluciones o mejorar las existentes.

