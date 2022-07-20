¿Cómo impulsa la tecnología la transformación empresarial?

En la implacable carrera por la innovación y el crecimiento sostenible, las organizaciones siempre han recurrido a la tecnología como catalizador para impulsar los resultados empresariales. Ya sea que el objetivo se centrara en obtener datos como única fuente fiable para determinar las capacidades analíticas para la toma de decisiones, reducir los costes mediante la optimización de los procesos o impulsar la continuidad del negocio para la supervivencia económica en un entorno competitivo, la tecnología ha impulsado la creación de valor a través de la transformación empresarial.
Veamos la definición más amplia de transformación empresarial: consiste en realizar cambios fundamentales en las operaciones y los modelos, creando modelos de negocio digitales para obtener importantes ganancias de valor. Se trata de alinear la toma de decisiones, las operaciones y los datos para anticiparse y responder a las perturbaciones, las necesidades cambiantes de los clientes y las nuevas oportunidades de mercado. Las herramientas de transformación empresarial en la era digital incluyen una estrategia clara de transformación digital, una arquitectura de nube híbrida, análisis profundos y un conjunto de tecnologías avanzadas: inteligencia artificial (IA), blockchain, automatización, edge computing e Internet de las cosas (IoT).
Los últimos dos años han acelerado el ritmo de cambio que están experimentando y ejecutando los clientes de la transformación digital. Estamos viendo patrones de renovación tecnológica, o “transformación digital”, en tres áreas fundamentales. La transformación digital es la adopción de experiencias de clientes, business partners y empleados que priorizan lo digital primero. En otras palabras, estos patrones han surgido como impulsores estratégicos de la transformación empresarial impulsada por la tecnología, y se alinean en función de:
Profundicemos en cada uno de estos impulsores:
El sector en el que opera una empresa definirá la necesidad y el tipo de transformación y tecnología necesarios para impulsar la creación de valor. La necesidad de una organización de disponer de diversos tipos de conjuntos de datos que desea recopilar, seleccionar, orquestar y orientar en los tipos de modelos de IA/análisis depende en gran medida del sector en el que opera.
Por ejemplo, la pandemia ha trastocado los sectores de la fabricación. Se han producido cambios significativos en las cadenas de suministro, la disponibilidad de personal y los objetivos de sostenibilidad. Las empresas están replanteándose sus cadenas de suministro y sus operaciones para acelerar su transformación digital.
Una de estas empresas, Reckitt, es una de las marcas de consumo más reconocidas y fiables del mundo en materia de higiene, salud y nutrición a través de sus marcas Lysol, Air Wick, Calgon y otras. Reckitt se asoció con IBM para implementar tecnologías avanzadas con el fin de conectar y digitalizar sus fábricas para la Industria 4.0. El objetivo era proporcionar a sus trabajadores la información que necesitan para anticipar, predecir y mejorar la eficacia general de los equipos (OEE), la eficiencia energética y el mantenimiento de las fábricas. Estos esfuerzos, impulsados en gran medida por las tendencias del sector, están ayudando a Reckitt a desarrollar la resiliencia y la agilidad necesarias para satisfacer las demandas cambiantes del mercado en relación con sus productos.
La transformación no siempre está impulsada por fuerzas externas. Muchas empresas analizan funciones como los procesos de atención al cliente, el talento o las operaciones financieras y de la cadena de suministro, y las rediseñan para mejorar la eficiencia, optimizar los procesos y gestionar los costes. Un estudio reciente de Gartner (enlace externo a ibm.com) revela que el 82 % de los directores financieros están acelerando su transformación digital para que sus empresas sean más competitivas.
La tendencia creciente consiste en implementar flujos de trabajo inteligentes, lo que se consigue mediante la digitalización y la automatización de los flujos de trabajo impulsados por los datos. Para acelerar estos flujos de trabajo y sus resultados, las empresas tendrán que incorporar tecnologías como la automatización, el blockchain, la IA y el edge, con los datos como columna vertebral. Los beneficios de activar flujos de trabajo inteligentes son significativos. En un informe reciente de IBV sobre la empresa virtual, los líderes empresariales afirman que los flujos de trabajo automatizados y con IA mejoran la experiencia del cliente, la eficiencia y la toma de decisiones.
IBM está implementando flujos de trabajo inteligentes para transformar sus propios procesos internos. IBM ha conseguido ahorrar 4 millones de horas de trabajo al infundir la automatización y la IA en el 65 % de los flujos de trabajo. Esto ha mejorado la eficiencia y la toma de decisiones en los procesos financieros, de la cadena de suministro y de atención al cliente.
Estamos asistiendo a un cambio importante en el poder de compra de tecnología, que pasa de las TI a las LOB. De hecho, según IDC (enlace externo a ibm.com), el gasto en tecnología financiado por las empresas superará al financiado por los líderes de TI en 2023. A medida que los líderes de las LOB se involucran más en la toma de decisiones, la transformación de los clientes y la transformación de las operaciones, estamos viendo que las LOB necesitan datos seleccionados para respaldar sus análisis y conocimientos. Esto hace que sea aún más importante incluir tecnologías como el análisis y la IA en la estrategia empresarial general respaldada por datos. Con la participación de las partes interesadas de TI y LOB desde el principio, las empresas ahorrarán tiempo y dinero al diseñar una estrategia de crecimiento.
CaixaBank, un importante grupo bancario de España y Portugal, atiende a una base de clientes digitales del 70,6 %. La empresa se ha centrado en la transformación digital para pasar a ser un banco digital. Caixa se asoció con IBM para implementar una plataforma Salesforce que ayudó a gestionar de manera eficiente el centro de contacto, unificar los canales del servicio de atención al cliente y unificar su plataforma tecnológica, todo ello con el objetivo de mejorar la experiencia de usuario de los clientes y los agentes. A medida que el mundo se vuelve hiperdigital, los responsables de las líneas de negocio se están haciendo cada vez más cargo de esta transformación de los clientes.
La rápida evolución de la tecnología dificulta a las empresas determinar por dónde empezar y qué papel debe desempeñar la tecnología en su estrategia de crecimiento. En la carrera por innovar e impulsar un crecimiento sostenible, las organizaciones deben centrarse en aprovechar la tecnología en el contexto del sector, el ámbito y la función.
Deben pasar de implementar la tecnología por el simple hecho de hacerlo a integrarla en su estrategia empresarial global dentro de estos tres contextos. Las empresas deben estructurar su TI para pasar de centrarse en la reducción de costes a una estrategia basada en el crecimiento y la creación de valor. En este nuevo mundo, las empresas pasarán a depender no solo de sus departamentos de TI, sino también de una nueva generación de partners tecnológicos de ecosistema estratégicos que les ayudarán a afrontar los nuevos retos. Estos partners estratégicos pueden apoyar la síntesis de la estrategia gracias al análisis, los datos, la integración de tecnologías complejas y las capacidades de transformación empresarial para impulsar experiencias humanas que transformen el sector.
