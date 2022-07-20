¿Cómo impulsa la tecnología la transformación empresarial?

En la implacable carrera por la innovación y el crecimiento sostenible, las organizaciones siempre han recurrido a la tecnología como catalizador para impulsar los resultados empresariales. Ya sea que el objetivo se centrara en obtener datos como única fuente fiable para determinar las capacidades analíticas para la toma de decisiones, reducir los costes mediante la optimización de los procesos o impulsar la continuidad del negocio para la supervivencia económica en un entorno competitivo, la tecnología ha impulsado la creación de valor a través de la transformación empresarial.

Veamos la definición más amplia de transformación empresarial: consiste en realizar cambios fundamentales en las operaciones y los modelos, creando modelos de negocio digitales para obtener importantes ganancias de valor. Se trata de alinear la toma de decisiones, las operaciones y los datos para anticiparse y responder a las perturbaciones, las necesidades cambiantes de los clientes y las nuevas oportunidades de mercado. Las herramientas de transformación empresarial en la era digital incluyen una estrategia clara de transformación digital, una arquitectura de nube híbrida, análisis profundos y un conjunto de tecnologías avanzadas: inteligencia artificial (IA), blockchain, automatización, edge computing e Internet de las cosas (IoT).

Los últimos dos años han acelerado el ritmo de cambio que están experimentando y ejecutando los clientes de la transformación digital. Estamos viendo patrones de renovación tecnológica, o “transformación digital”, en tres áreas fundamentales. La transformación digital es la adopción de experiencias de clientes, business partners y empleados que priorizan lo digital primero. En otras palabras, estos patrones han surgido como impulsores estratégicos de la transformación empresarial impulsada por la tecnología, y se alinean en función de:

Las necesidades del sector

Las necesidades funcionales o del dominio

Las necesidades basadas en las funciones

Profundicemos en cada uno de estos impulsores: