Modernización de las empresas basada en el dominio hacia un ecosistema de TI componible: Parte 1

Recientemente, hemos visto a muchos clientes subirse al carro de la migración a la nube. Esto se debe principalmente a la necesidad de reducir la deuda técnica y los costes y de cumplir los objetivos de CapEx a OpEx. El trabajo que implica el traslado a la nube va desde el lift-and-shift hasta la replataformación/corrección.

A medida que varias prácticas, como DevSecOps, FinOps, los modelos nativos de la nube, las prácticas de SRE (ingeniería de fiabilidad del sitio), etc., están madurando, la atención se centra en aprovecharlas para impulsar un nivel significativo de automatización, velocidad y agilidad en la TI. Esto también ayuda a transformar la organización de TI en una organización centrada en la ingeniería.

Los directores de sistemas de información y los directores de tecnología se están dando cuenta de que el verdadero poder de todo esto reside en transformar la organización informática en una organización centrada en los productos, al tiempo que se modernizan las carteras de aplicaciones hacia modelos basados en productos y servicios. Esto impulsa la cultura del producto, en la que existe un alto grado de alineación entre la empresa y la TI. Los equipos basados en producto, los equipos full stack y las aplicaciones modernizadas siguiendo los modelos de productos y servicios generan beneficios significativos en términos de agilidad, rapidez y tiempo de lanzamiento al mercado, al tiempo que mejoran la productividad macro (reduciendo capacidades redundantes en TI).

Una forma probada de estructurar los productos es en torno a los dominios de una organización, y esto da lugar al diseño dirigido por dominios (DDD). Este modelo DDD que alinea las capacidades empresariales y de TI de una manera alineada con el dominio y centrada en el producto consiste en establecer un ecosistema de TI componible en el que cada aplicación se compone de un conjunto de capacidades creadas y gestionadas por sus respectivos equipos o grupos de productos. Por lo tanto, los modelos de dominio son fundamentales para transformar una organización y adoptar el modelo de ecosistema de TI componible.

En este proceso, muchos clientes subestiman o sobrestiman el cambio organizativo necesario para alcanzar estos objetivos. Estas iniciativas tienden a fracasar debido a la subestimación de la complejidad implicada en descomponer y construir capacidades de aplicaciones en la línea de los productos y servicios identificados alineados con el dominio en el contexto de los dominios asociados.

Esta serie de blogs en tres partes habla sobre una forma sistemática y disciplinada de aplicar los principios de DDD en toda la empresa para simplificar la complejidad de descomponer aplicaciones heredadas y reescribirlas como capacidades alineadas con el dominio, los productos y los servicios. Sin embargo, hay desafíos importantes a los que se enfrentará en diferentes niveles que deben reconocerse en primer lugar. Es necesario establecer un plan ejecutable paso a paso para abordar estos desafíos. Entre ellos, los principales se centran en la transformación del modelo operativo, el cambio organizativo y la realineación, las funciones de las distintas partes de la organización de TI, la transformación de las habilidades, etc. Esta primera entrada de blog en la serie también hace hincapié en la necesidad de una hoja de ruta orientada a la claridad (con un enfoque incremental) de cómo una empresa necesita moverse al modelo de ecosistema de TI componible.

La parte 2 de la serie detalla cómo descomponer las aplicaciones y alinearlas con los productos adecuados (dentro de los dominios). La parte 3 analizará cómo afrontar los retos y prepararse para la preparación organizativa.