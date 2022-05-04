Modernización de las empresas basada en el dominio hacia un ecosistema de TI componible: Parte 1

Recientemente, hemos visto a muchos clientes subirse al carro de la migración a la nube. Esto se debe principalmente a la necesidad de reducir la deuda técnica y los costes y de cumplir los objetivos de CapEx a OpEx. El trabajo que implica el traslado a la nube va desde el lift-and-shift hasta la replataformación/corrección.
A medida que varias prácticas, como DevSecOps, FinOps, los modelos nativos de la nube, las prácticas de SRE (ingeniería de fiabilidad del sitio), etc., están madurando, la atención se centra en aprovecharlas para impulsar un nivel significativo de automatización, velocidad y agilidad en la TI. Esto también ayuda a transformar la organización de TI en una organización centrada en la ingeniería.
Los directores de sistemas de información y los directores de tecnología se están dando cuenta de que el verdadero poder de todo esto reside en transformar la organización informática en una organización centrada en los productos, al tiempo que se modernizan las carteras de aplicaciones hacia modelos basados en productos y servicios. Esto impulsa la cultura del producto, en la que existe un alto grado de alineación entre la empresa y la TI. Los equipos basados en producto, los equipos full stack y las aplicaciones modernizadas siguiendo los modelos de productos y servicios generan beneficios significativos en términos de agilidad, rapidez y tiempo de lanzamiento al mercado, al tiempo que mejoran la productividad macro (reduciendo capacidades redundantes en TI).
Una forma probada de estructurar los productos es en torno a los dominios de una organización, y esto da lugar al diseño dirigido por dominios (DDD). Este modelo DDD que alinea las capacidades empresariales y de TI de una manera alineada con el dominio y centrada en el producto consiste en establecer un ecosistema de TI componible en el que cada aplicación se compone de un conjunto de capacidades creadas y gestionadas por sus respectivos equipos o grupos de productos. Por lo tanto, los modelos de dominio son fundamentales para transformar una organización y adoptar el modelo de ecosistema de TI componible.
En este proceso, muchos clientes subestiman o sobrestiman el cambio organizativo necesario para alcanzar estos objetivos. Estas iniciativas tienden a fracasar debido a la subestimación de la complejidad implicada en descomponer y construir capacidades de aplicaciones en la línea de los productos y servicios identificados alineados con el dominio en el contexto de los dominios asociados.
Esta serie de blogs en tres partes habla sobre una forma sistemática y disciplinada de aplicar los principios de DDD en toda la empresa para simplificar la complejidad de descomponer aplicaciones heredadas y reescribirlas como capacidades alineadas con el dominio, los productos y los servicios. Sin embargo, hay desafíos importantes a los que se enfrentará en diferentes niveles que deben reconocerse en primer lugar. Es necesario establecer un plan ejecutable paso a paso para abordar estos desafíos. Entre ellos, los principales se centran en la transformación del modelo operativo, el cambio organizativo y la realineación, las funciones de las distintas partes de la organización de TI, la transformación de las habilidades, etc. Esta primera entrada de blog en la serie también hace hincapié en la necesidad de una hoja de ruta orientada a la claridad (con un enfoque incremental) de cómo una empresa necesita moverse al modelo de ecosistema de TI componible.
La parte 2 de la serie detalla cómo descomponer las aplicaciones y alinearlas con los productos adecuados (dentro de los dominios). La parte 3 analizará cómo afrontar los retos y prepararse para la preparación organizativa.
El proceso integral para crear y establecer un ecosistema de TI componible consiste en las tres áreas siguientes:
Formular un equipo central de liderazgo de dominio y diseño para establecer aún más el modelo de dominio y el marco empresarial para la adopción del diseño orientado por el dominio (DDD). El equipo también diseñará el modelo organizativo objetivo y el conjunto inicial de procesos empresariales.
Para cada uno de los dominios, los equipos pasarán por sesiones de DDD para analizar los procesos y llevar a cabo sesiones de tormenta de eventos para aprovechar las capacidades (de alto nivel). Los equipos llevarán a cabo talleres/sesiones de diseño de descomposición de aplicaciones para descomponer las aplicaciones de TI actuales en conjuntos de capacidades y dominios que deberían proporcionarlas. Además, las capacidades se asignan a los servicios que dan vida a los servicios (en términos de necesidades de contrato de API más específicas, etc.). Se dirigirá a los propietarios de las capacidades (por dominio) y alineará sus planes con la hoja de ruta general de desarrollo de las capacidades. Además, debe identificar las dependencias entre las capacidades (incluidas sus necesidades de datos), lo que ayudará a establecer un plan de desarrollo iterativo.
Lo siguiente es crear e implementar las capacidades de forma iterativa. Los equipos de dominio colaboran para alinear la creación de capacidades que deben integrarse para componer la aplicación objetivo, lo que significa que su plan de iteración debe alinearse continuamente. Un modelo de soporte de segundo día para aplicaciones componibles es diferente porque las capacidades son soportadas por los respectivos equipos, y necesita reestructurar la gestión de incidentes y los procesos ITSM para adaptarlos a un modelo de equipo de producto y servicios. Este es un gran cambio en el modelo de soporte del día 2, y se necesita una buena cantidad de preparación organizativa para mover a este modelo.
Al crear una hoja de ruta incremental iterativa, debe pensar en la coexistencia, que es un ingrediente fundamental para el éxito. Esto implica la capacidad de que las capacidades heredadas y las capacidades modernizadas coexistan, con el objetivo de debilitar las capacidades heredadas durante ese período y, al mismo tiempo, garantizar que los ecosistemas de consumo para las capacidades heredadas no se vean interrumpidos de inmediato y se les dé tiempo suficiente para mover hacia las capacidades del dominio modernizado. Un modelo de coexistencia bien elaborado permite la sincronización de datos unidireccional o bidireccional para lograr tal objetivo, lo que requiere consideraciones cuidadosas de arquitectura tanto para aspectos funcionales como no funcionales.
A continuación se describe el proceso de principio a fin para modernizar el ecosistema de TI (que está basado en monolitos) y convertirlo en un modelo componible como el descrito anteriormente:
Según el proceso anterior, esta serie de blogs consta de tres partes:
Esta entrada de blog habla sobre el establecimiento del marco, que incluye los equipos centrales, los modelos de dominio, la alineación de la organización, el proceso empresarial y la alineación con los dominios (alcance del proceso), el establecimiento de productos y servicios y la transformación de las competencias.
Esto requiere reunir a algunos de los arquitectos empresariales (de dominio) y arquitectos de nube más inteligentes para formular un centro de diseño que establezca modelos de dominio y guíe a varios equipos en alineaciones de dominio, mapeo de procesos, recolección de capacidades, arquitecturas de referencia, etc. La responsabilidad inicial de estos equipos es establecer la estrategia del modelo de dominio, trabajar con los equipos para documentar varios procesos empresariales, comprender la vinculación de estos procesos con varias áreas de dominio, etc. Posteriormente, este equipo funciona como un centro de competencias de dominio (COE de dominio) para ayudar a impulsar los debates sobre el alcance del dominio, las sesiones de diseño basado en dominios (DDD), las sesiones de descomposición de aplicaciones, etc.
Las carteras de TI empresariales han evolucionado significativamente hacia una red muy compleja de aplicaciones y datos. La mayoría de los clientes maduros tienen estructura en sus datos; esto, a su vez, proporciona cierta disciplina en sus aplicaciones. La clave para desenredar la complejidad es empezar a abstraer el ecosistema de TI y establecer un modelo concreto que sea bien comprendido por todos y que proporcione orientación para evolucionar o modernizar aún más aplicaciones y datos. La mejor manera de establecer esto es aprovechar los modelos de dominio estándar del sector y personalizarlos según corresponda (por ejemplo, TMForum, BIAN, IATA Value Chain, etc.). Estos modelos ayudarán a estructurar las capacidades de TI de una manera que se alinee naturalmente con el negocio.
Aunque los modelos de dominio ayudan a abstraer diversas capacidades de TI, también es importante establecer un modelo de arquitectura por capas que detalle cómo interactúan las diversas capas y cómo se realiza el modelo de dominio. La arquitectura en capas suele hablar de una capa de experiencia del usuario (realizada a través de marcos de IU modernos como React, Angular, etc.) y una capa de servicios de dominio que se asienta sobre sistemas de referencias.
Más recientemente, las organizaciones de TI se han formado en torno a tecnologías, grupos de aplicaciones o alguna categoría que indica el carácter común (principalmente centrado en la tecnología) de las respectivas aplicaciones que poseen. Aunque este modelo ha ayudado a impulsar la eficiencia hasta cierto punto, no refleja cómo funciona el negocio. Los equipos se han construido en torno a canales de consumo, tecnologías (por ejemplo, servicios compartidos) o algún tipo de agrupación lógica basada en categorías.
Esta estructura organizativa puede dar lugar a la construcción de varias capacidades de TI duplicadas en toda una organización, y los modelos de gobernanza no han logrado establecer una propiedad clara de las capacidades, servicios y datos de TI. Aunque se podrían construir diversas capacidades de TI en un modelo nativo de la nube (como un conjunto de servicios integrados), no ayuda a alcanzar el objetivo de ser componibles debido a las capas y equipos de TI implicados y a los desafíos asociados de propiedad de datos. Por lo tanto, cada vez más buscan reorganizar la organización de TI en función de los dominios empresariales, que es una forma lógica de agrupar las capacidades de TI y establecer la propiedad de los datos.
Un paso esencial para construir un ecosistema de TI componible es asegurarse de que la organización de TI esté alineada con los dominios de negocio y que se siga un enfoque sistemático basado en dominios para identificar los productos ofrecidos y estructurar los equipos/grupos en torno a ellos. Esto también ayuda a establecer una propiedad clara e integral de los productos, incluido el grado de libertad para crear y gestionar las capacidades y servicios de TI, incluidos los datos. Esto también ayuda a evitar la creación de capacidades redundantes y promueve una mejor reutilización de capacidades/componentes en toda la empresa. En general, esto ayuda a impulsar la agilidad, la velocidad y el tiempo de comercialización, al tiempo que reduce los costes de TI gracias a una mejor reutilización y a evitar las capacidades redundantes.
Descubrir y establecer un conjunto de procesos empresariales es una de las primeras actividades que se deben realizar al desarrollar un ecosistema de TI componible. La mayoría de las empresas tienen una visión decente de los procesos empresariales, pero la profundidad puede variar en función de la forma en que se gestionan. Es importante realizar varios talleres y debates para establecer el alcance de cada uno de los dominios. Este conjunto de procesos empresariales constituye la base para construir la alineación y el alcance del dominio. Cuando un conjunto de procesos se alinea con un determinado dominio, también ayuda indirectamente a alinear los datos (contexto acotado) que los dominios necesariamente poseen y gestionan.
Si bien los procesos empresariales se perfeccionan aún más en función de los aprendizajes de varias sesiones de trabajo y talleres, también puede capturar niveles de granularidad. En la mayoría de las situaciones, puede capturar al menos tres niveles de procesos empresariales. Establecer productos puede ser mucho más fácil si establece procesos empresariales y, a menudo, los productos se alinean con el nivel 2 o el nivel 3 de los procesos empresariales en función de la complejidad y la granularidad. Normalmente, un centro de competencia de dominio o algún constructo similar trabaja para establecer la estrategia de dominio, los procesos empresariales, el alcance del dominio, etc. El COE del dominio establece un conjunto de directrices para que los equipos identifiquen productos y los definan adecuadamente.
Construir un ecosistema de TI componible de forma escalable consiste en capacitar a varios equipos/grupos de TI para que puedan trabajar en un modelo centrado en el producto. Hay algunas habilidades esenciales que los equipos/grupos necesitan aprender para adquirir experiencia. Capacitar a varios equipos de TI necesitará una estrategia doble:
En la mayoría de los casos, las organizaciones fallan en este ámbito al emprender programas de modernización tan complejos. En la mayoría de los casos, será más sensato asociarse con un proveedor experimentado de servicios de TI que pueda aportar múltiples capacidades para apoyar diferentes corrientes de trabajo, incluyendo la transformación de habilidades.
La evolución de la nube ha abierto una gran cantidad de posibilidades para que diversas empresas se beneficien, y esto convierte el ecosistema de TI componible en una realidad. La aparición de varias prácticas probadas como el diseño basado en dominios, DevOps y la ingeniería de fiabilidad del sitio también ha hecho realidad los equipos full stack. Esto permite el desarrollo de equipos de productos independientes que pueden crear capacidades y servicios de extremo a extremo sin que intervengan capas de TI, como hemos visto en los ecosistemas de TI tradicionales.
Las empresas que se embarcan en iniciativas de modernización para transformar su ecosistema de TI en un modelo componible deben reconocer la cuántica del cambio y la transformación del modelo operativo en toda la empresa y pensar en ello de forma más pragmática. También deben reconocer el hecho de que la claridad en los dominios y procesos evolucionará con el tiempo y es necesario que haya margen para los cambios. Las empresas deben adoptar un enfoque de varios pasos para llegar al modelo teniendo en cuenta los desafíos anteriores.
Los pasos iniciales deben centrarse en identificar un subconjunto más pequeño de productos (o dominios) para pilotar y demostrar el éxito. Las enseñanzas de estos proyectos piloto deben retroalimentarse para perfeccionar la hoja de ruta, los planes y el modelo operativo. Pasar a un ecosistema de TI componible es un largo camino y medir el éxito en cada cambio intermedio es clave. Demasiado o muy poco marco podría plantear desafíos importantes, que van desde la parálisis por análisis hasta el caos. Por lo tanto, el marco de primer paso debe establecerse rápidamente, mientras que se deben ejecutar iniciativas piloto/MVP específicas para probar y perfeccionar el marco. El marco evolucionará y debe evolucionar con el tiempo y solo basándose en experiencias reales de ejecución (por ejemplo, solapamientos de procesos aprendidos de la descomposición de aplicaciones, refinamientos de modelos de dominio basados en lagunas, etc.).
Asegúrese de leer la segunda parte de esta serie de blogs: "Modernización de las empresas basada en el dominio para convertirlas en un ecosistema de TI componible: segunda parte – Modernización de las aplicaciones y los servicios para convertirlos en un ecosistema de TI componible".
Consulte los siguientes enlaces para obtener más información:
Descubra cómo una infraestructura de nube híbrida puede impulsar su estrategia de IA. Aprenda de los expertos de IBM cómo transformar la tecnología existente en un sistema ágil y preparado para la IA que impulse la innovación y la eficiencia en todas sus operaciones empresariales.
Explore cómo las soluciones de nube híbrida pueden optimizar sus operaciones empresariales impulsadas por la IA. Aprenda de los casos de éxito y las soluciones destacadas para ver cómo utilizan las empresas la nube híbrida de IBM para lograr una mayor eficiencia, escalabilidad y seguridad.
Conozca las principales diferencias entre infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como servicio (PaaS) y software como servicio (SaaS). Explore cómo cada modelo de nube proporciona diferentes niveles de control, escalabilidad y gestión para satisfacer las diferentes necesidades empresariales.
Descubra los costes ocultos de escalar la IA generativa y aprenda de los expertos cómo hacer que sus inversiones en IA sean más eficientes y tengan un mayor impacto.
Aprenda los fundamentos de la gestión de TI, incluyendo por qué es crucial para las organizaciones modernas y las características clave que garantizan operaciones fluidas y eficientes en todos los sistemas tecnológicos.
IBM Cloud Infrastructure Center es una plataforma de software compatible con OpenStack para gestionar la infraestructura de las nubes privadas en IBM zSystems e IBM LinuxONE.
Descubra servidores, almacenamiento y software diseñados para su estrategia empresarial de nube híbrida e IA.
Encuentre la solución de infraestructura en la nube adecuada para las necesidades de su empresa y escale los recursos según la demanda.
Transforme la infraestructura de su empresa con las soluciones de nube híbrida y preparadas para la IA de IBM. Descubra servidores, almacenamiento y software diseñados para asegurar, escalar y modernizar su empresa o acceda a conocimientos de expertos para mejorar su estrategia de IA generativa.