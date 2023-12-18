Cómo la dirección del tráfico DNS amplía el valor empresarial de las redes híbridas y multinube

Las cargas de trabajo de aplicaciones ya están aprovechando las ventajas de entornos de nube únicos o híbridos; el siguiente paso será aprovechar las ventajas de múltiples entornos (incluyendo la nube, el edge y la infraestructura local) al mismo tiempo. Idealmente, esto ocurrirá a través de una capa de gestión abstraída que utilice políticas para implementar las decisiones de conectividad entre entornos. Los beneficios de un enfoque distribuido para la conectividad de las aplicaciones son claros:

Microservicios

El valor único de los microservicios específicos de la nube se puede aplicar a partes específicas de la carga de trabajo de una aplicación sin necesidad de alojar toda la aplicación en un solo lugar, un enfoque de "lo mejor de su clase" que mejora las capacidades sin resultar en un vendor lock-in.

Rendimiento

La latencia de los servicios cloud puede variar de un momento a otro y depende de una serie de factores, como la geografía, las vías de encaminamiento y la disponibilidad del servicio. Un enfoque multinube permite a las empresas seleccionar el entorno de mejor rendimiento para sus aplicaciones en cada momento.

Coste

Los costes de entrega de las aplicaciones varían significativamente entre los proveedores de servicios en la nube. En particular, los compromisos de uso básicos pueden desempeñar un papel importante a la hora de determinar el gasto total de llevar una aplicación a la pantalla del usuario final. Un enfoque multinube ofrece la opción más económica para un momento determinado, lo que reduce el coste total de entrega.

Resiliencia

Cuando se produzcan tiempos de inactividad o depreciaciones del servicio (y se producirán), los administradores de red necesitan la flexibilidad necesaria para dirigir el tráfico de las aplicaciones hacia cargas de trabajo alternativas. Un verdadero marco de entrega de nubes múltiples garantiza que las aplicaciones sigan funcionando incluso cuando las nubes individuales no están disponibles.