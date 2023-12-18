Cómo la dirección del tráfico DNS amplía el valor empresarial de las redes híbridas y multinube

En la versión más reciente de su "ciclo de expectación de la nube", Gartner situó las operaciones de red multinube en la "cima de las expectativas infladas, peligrosamente cerca del 'valle de la decepción'". Si bien esto puede reflejar el estado de las redes híbridas y multinube a nivel agregado, hay muchos matices que se esconden en la evaluación de Gartner.
El desafío es que la nube híbrida y la multinube son tanto el presente como el futuro de las redes. Es un área que parece estar produciendo expectativas infladas, profunda decepción, revelaciones ilustradas y una productividad asombrosa, todo al mismo tiempo. Profundicemos un poco más en lo que esto significa.
La mayoría de las aplicaciones, servicios y flujos de contenidos ya se suministran desde múltiples nubes y entornos híbridos. Lo sabemos porque IBM NS1 es el proveedor de DNS autoritativo para muchos de esos activos. Nuestros conjuntos de datos internos muestran que el 80 % de nuestros clientes alojan cargas de trabajo en más de un proveedor de servicios en la nube.
Sin embargo, disponer de varias nubes no es lo mismo que repartir la entrega de aplicaciones, servicios y contenidos entre varias nubes.
El tráfico de aplicaciones que fluye a través de la infraestructura de IBM NS1 Connect muestra que las nubes casi siempre se utilizan de forma aislada. Varias nubes suelen ofrecer aplicaciones de un solo uso en paralelo, pero el caso de uso de la entrega sincronizada de aplicaciones desde varias nubes al mismo tiempo es raro.
Como ejemplo, encontramos un gran cliente empresarial que utiliza nueve nubes públicas distintas, desde las "tres grandes" de AWS, Azure y GCP hasta proveedores más pequeños como Tencent y DigitalOcean. No encontramos ninguna superposición entre los proveedores de servicios en la nube en los registros DNS asociados a esas nubes. Todos los registros apuntaban a una sola nube.
Las cargas de trabajo de aplicaciones ya están aprovechando las ventajas de entornos de nube únicos o híbridos; el siguiente paso será aprovechar las ventajas de múltiples entornos (incluyendo la nube, el edge y la infraestructura local) al mismo tiempo. Idealmente, esto ocurrirá a través de una capa de gestión abstraída que utilice políticas para implementar las decisiones de conectividad entre entornos. Los beneficios de un enfoque distribuido para la conectividad de las aplicaciones son claros:
El valor único de los microservicios específicos de la nube se puede aplicar a partes específicas de la carga de trabajo de una aplicación sin necesidad de alojar toda la aplicación en un solo lugar, un enfoque de "lo mejor de su clase" que mejora las capacidades sin resultar en un vendor lock-in.
La latencia de los servicios cloud puede variar de un momento a otro y depende de una serie de factores, como la geografía, las vías de encaminamiento y la disponibilidad del servicio. Un enfoque multinube permite a las empresas seleccionar el entorno de mejor rendimiento para sus aplicaciones en cada momento.
Los costes de entrega de las aplicaciones varían significativamente entre los proveedores de servicios en la nube. En particular, los compromisos de uso básicos pueden desempeñar un papel importante a la hora de determinar el gasto total de llevar una aplicación a la pantalla del usuario final. Un enfoque multinube ofrece la opción más económica para un momento determinado, lo que reduce el coste total de entrega.
Cuando se produzcan tiempos de inactividad o depreciaciones del servicio (y se producirán), los administradores de red necesitan la flexibilidad necesaria para dirigir el tráfico de las aplicaciones hacia cargas de trabajo alternativas. Un verdadero marco de entrega de nubes múltiples garantiza que las aplicaciones sigan funcionando incluso cuando las nubes individuales no están disponibles.
NS1 ha reconocido durante mucho tiempo el valor de ofrecer aplicaciones, servicios y contenidos de múltiples proveedores de infraestructura de back-end. Llevamos años ayudando a los clientes a gestionar múltiples capas de infraestructura. Estos clientes han utilizado nuestras innovadoras capacidades de gestión de tráfico para mejorar las métricas de negocio que les importan.
Aprovechando los datos altamente granulares de supervisión de usuarios reales (RUM), hemos ayudado a estos clientes a mejorar el rendimiento dirigiendo el tráfico a las CDN y nubes de entrega que proporcionan la latencia más baja al mejor coste. Utilizando los datos de los monitores de disponibilidad de NS1, hemos dirigido el tráfico en torno a las interrupciones y la depreciación de los servicios para mantener las aplicaciones (y los ingresos) en funcionamiento.
Ahora que NS1 forma parte de IBM, estamos empezando a extender el valor probado del direccionamiento del tráfico DNS más profundamente en la pila de redes. La dirección de tráfico de NS1 encuentra la mejor conexión entre las nubes y los usuarios finales. IBM Hybrid Cloud Mesh optimiza la conectividad interna entre cargas de trabajo de aplicaciones basadas en la nube. Juntas, ambas soluciones ofrecen aplicaciones optimizadas en cuanto a rendimiento, coste y disponibilidad en cada punto de conexión.
El mercado del software de operaciones de red multinube está evolucionando rápidamente. Una horda de startups ya está convergiendo en lo que promete ser un gran conjunto de desafíos para los clientes que definirán el sector. Sin embargo, si se observa el alcance del reto que estas startups han decidido abordar, es sorprendentemente limitado.
Casi todas las soluciones emergentes de redes multinube se centran en optimizar las conexiones entre nubes para casos de uso internos. Extender esa conexión optimizada al usuario final es casi una idea secundaria, y mucho menos a cualquier red fuera de estos ecosistemas de proveedores. IBM está adoptando una visión más holística. Al unir la red DNS autoritativa de NS1 a su solución de conectividad de nube híbrida, IBM ofrece una conectividad optimizada de extremo a extremo, independientemente del caso de uso.
El valor de conexiones más rápidas, menores costes de entrega de red, mejor resiliencia de red y mayor disponibilidad no se limita a lo que hay dentro del firewall. Se extiende a la experiencia del usuario final a través de aplicaciones que tienen un mejor rendimiento, están siempre disponibles y son más baratas de ofrecer. Eso, a su vez, significa aplicaciones con mayor satisfacción del cliente, mejor fidelización de clientes y mayores ingresos por cliente.
Creemos que hay mucho valor para el cliente que desbloquear optimizando la conectividad en cada punto de la cadena de entrega de aplicaciones de nube híbrida, desde las redes internas hasta los usuarios finales. Manténganse atentos mientras comenzamos a darle vida a esta visión.
Descubra cómo separar el DNS de su CDN puede mejorar el rendimiento, ahorrar costes y aumentar la capacidad de recuperación. Descubra por qué la gestión independiente de DNS permite un mayor control sobre la dirección del tráfico, la monitorización del rendimiento y la resiliencia en varios proveedores de CDN.
Seleccionar el proveedor de DNS adecuado es crucial para gestionar el tráfico, garantizar la resiliencia y optimizar el rendimiento. Descubra los 4 factores esenciales que debe tener en cuenta, desde el perfil de riesgo y las necesidades de los desarrolladores hasta la gestión de varias CDN y los requisitos de rendimiento.
Aprenda cómo el DNS gestionado mejora el rendimiento y la seguridad, reduce la latencia y agiliza sus operaciones. Descubra las diferencias entre DNS gestionado y autogestionado, y explore los beneficios clave para su empresa.
Explore los beneficios y los retos del autoalojamiento de DNS autoritativo para grandes empresas. Conozca las complejidades ocultas del autoalojamiento y por qué las soluciones de DNS gestionado pueden ser la mejor opción en cuanto a escalabilidad, resiliencia y rentabilidad.
Refuerce la resiliencia de su red con IBM NS1 Connect. Comience con una cuenta de desarrollador gratuita para explorar soluciones de DNS gestionado o programe una demostración en directo para ver cómo nuestra plataforma puede optimizar el rendimiento y la fiabilidad de su red.