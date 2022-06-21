Cuando volví a incorporarme a IBM en 2016, los datos a nivel empresarial y su uso estaban viviendo un momento crucial. Debido a los avances en el cloud computing y la IA, estaba claro que los datos podían desempeñar un papel mucho más importante, más allá de ser un resultado necesario. Los datos estaban emergiendo como un activo que podía beneficiar a todos los aspectos de una organización.

Como nuevo director de datos (CDO), se me encomendó la tarea de crear una estrategia de datos empresariales basada en convertir a IBM en una empresa híbrida impulsada por la nube y la IA. Mi objetivo era implementar una estrategia y una arquitectura de datos que permitieran a los usuarios adecuados acceder a los datos. Los aspectos clave eran que los datos debían ser fiables y seguros, y que debían proporcionar conocimientos que impulsaran el valor empresarial a través del análisis sin sacrificar la privacidad.

Una parte importante de nuestra evolución también incluyó la preparación para el Reglamento General de Protección de Datos de la UE, que entró en vigor en mayo de 2018. Nuestro camino para incorporar la seguridad, el gobierno y el cumplimiento en nuestra estrategia de datos sigue sirviendo como una solución digital para que nuestros clientes y consumidores estén preparados para el RGPD.

En medio de la complejidad en constante evolución de nuestro entorno, reconocimos la necesidad de una arquitectura de data fabric para cumplir con nuestra estrategia de datos. El beneficio crítico de un data fabric es que proporciona un gráfico de conocimiento aumentado que detalla dónde están los datos, dónde se encuentran, de qué se tratan y quién tiene acceso a ellos. Una vez que establecimos un grafo de conocimiento aumentado, que es el componente principal de un data fabric, nos encontramos en una posición sólida para automatizar de forma inteligente toda la empresa, infundiendo la IA en todos nuestros procesos principales, desde la cadena de suministro hasta las compras y el quote-to-cash. Esto finalmente se tradujo en una importante reducción del tiempo de ciclo. Además, pronto nos dimos cuenta de que nuestra propia transformación empresarial servía también como plan para sus clientes. Pero, ¿qué más puede hacer un data fabric?