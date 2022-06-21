Hoy en día, las organizaciones están experimentando un crecimiento imparable de los datos impulsado por la aceleración digital de los últimos dos años. Si bien este periodo supone una gran oportunidad para la gestión de datos, también ha creado una complejidad extraordinaria a medida que las empresas adoptan entornos híbridos y multinube.
A la hora de seleccionar una arquitectura que complemente y mejore su estrategia de datos, el data fabric se ha convertido en un tema cada vez más candente entre los líderes en datos. Este método arquitectónico desbloquea el valor empresarial al simplificar el acceso a los datos y facilitar el autoconsumo de datos a escala.
En la reciente Chief Data and Technology Officer Summit de IBM sobre el data fabric y la estrategia de datos, mantuve una interesante conversación con líderes de datos de algunas de las organizaciones más prestigiosas del mundo sobre cómo una arquitectura de data fabric puede ayudar a hacer llegar los datos adecuados a las personas adecuadas en el momento adecuado, lo que mejora la toma de decisiones en toda la organización.
Un data fabric orquesta diversas fuentes de datos en un panorama híbrido y multinube para proporcionar datos listos para el negocio que sirvan de apoyo al análisis, la IA y otras aplicaciones. Este potente concepto de gestión de datos rompe los silos, lo que permite nuevas oportunidades para dar forma al gobierno y la protección de datos, la integración de datos multinube, una visión holística de 360 grados del cliente y una IA fiable, entre otros casos de uso comunes en el sector.
Cuando volví a incorporarme a IBM en 2016, los datos a nivel empresarial y su uso estaban viviendo un momento crucial. Debido a los avances en el cloud computing y la IA, estaba claro que los datos podían desempeñar un papel mucho más importante, más allá de ser un resultado necesario. Los datos estaban emergiendo como un activo que podía beneficiar a todos los aspectos de una organización.
Como nuevo director de datos (CDO), se me encomendó la tarea de crear una estrategia de datos empresariales basada en convertir a IBM en una empresa híbrida impulsada por la nube y la IA. Mi objetivo era implementar una estrategia y una arquitectura de datos que permitieran a los usuarios adecuados acceder a los datos. Los aspectos clave eran que los datos debían ser fiables y seguros, y que debían proporcionar conocimientos que impulsaran el valor empresarial a través del análisis sin sacrificar la privacidad.
Una parte importante de nuestra evolución también incluyó la preparación para el Reglamento General de Protección de Datos de la UE, que entró en vigor en mayo de 2018. Nuestro camino para incorporar la seguridad, el gobierno y el cumplimiento en nuestra estrategia de datos sigue sirviendo como una solución digital para que nuestros clientes y consumidores estén preparados para el RGPD.
En medio de la complejidad en constante evolución de nuestro entorno, reconocimos la necesidad de una arquitectura de data fabric para cumplir con nuestra estrategia de datos. El beneficio crítico de un data fabric es que proporciona un gráfico de conocimiento aumentado que detalla dónde están los datos, dónde se encuentran, de qué se tratan y quién tiene acceso a ellos. Una vez que establecimos un grafo de conocimiento aumentado, que es el componente principal de un data fabric, nos encontramos en una posición sólida para automatizar de forma inteligente toda la empresa, infundiendo la IA en todos nuestros procesos principales, desde la cadena de suministro hasta las compras y el quote-to-cash. Esto finalmente se tradujo en una importante reducción del tiempo de ciclo. Además, pronto nos dimos cuenta de que nuestra propia transformación empresarial servía también como plan para sus clientes. Pero, ¿qué más puede hacer un data fabric?
Un data fabric no solo actúa como un panel central que crea visibilidad, sino que también proporciona una base flexible para un componente como la data mesh. Una data mesh divide las grandes arquitecturas de datos empresariales en subsistemas que pueden ser gestionados por varios equipos.
Al sentar las bases del data fabric, las organizaciones ya no tienen que trasladar todos sus datos a una única ubicación o almacén de datos, ni tienen que adoptar un enfoque completamente descentralizado. En cambio, una arquitectura de data fabric permite un equilibrio entre lo que debe descentralizarse lógica o físicamente y lo que debe centralizarse.
Un data fabric sienta las bases para la data mesh de varias maneras, como por ejemplo proporcionando a los propietarios de datos capacidades de autoservicio y creación, incluyendo la catalogación de activos de datos, la transformación de activos en productos y el seguimiento de políticas de gobierno federadas.
Los líderes actuales en materia de datos se centran principalmente en uno de estos tres factores estratégicos: mitigar el riesgo, aumentar los ingresos y mejorar los resultados. Lo que me parece interesante de crear una estrategia en torno a una arquitectura de data fabric es que permite a los líderes en materia de datos actuar como agentes del cambio al abordar estas necesidades empresariales al mismo tiempo.
En la cumbre de IBM, los líderes de datos coincidieron en que estamos entrando en una nueva fase, en la que habrá mucha más descentralización en el mundo de la gestión de datos. Esperamos que conceptos como el data fabric y la data mesh desempeñen un papel crítico en la estrategia, ya que pueden capacitar a los equipos para acceder a los recursos y herramientas que necesitan bajo demanda para respaldarlos a lo largo del ciclo de vida del producto de datos.
Pero aún queda mucho por debatir. En la guía para líderes de datos recientemente publicada, The Data Differentiator, encontrará nuestro enfoque de seis pasos para diseñar e implementar una estrategia de datos. Esta información es continuamente probada y optimizada por los expertos de IBM durante las interacciones con los clientes, y queríamos compartirla con la comunidad para facilitar el debate sobre lo que se necesita para tener éxito con los datos. También encontrará un análisis del papel que desempeña su arquitectura de gestión de datos.
Para obtener más información de los líderes en datos sobre el data fabric y cómo llevar a cabo su estrategia de datos, vea la repetición de la CDO/CTO Summit.
