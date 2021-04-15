Definir un resultado empresarial como primer paso para modernizar una aplicación

Resultados de un estudio de Forrester encargado por IBM indican que hay un aumento continuo en el uso de plataformas de contenedores en nubes públicas y nube privada, así como de máquinas virtuales (VM) [1]. Las empresas pretenden obtener ventajas competitivas y construir relaciones duraderas con los clientes a través de experiencias digitales. Crítico para su éxito es como estas empresas manejan los desafíos de las complejas transformaciones digitales y las plataformas en la nube.
A medida que sus equipos implementan una estrategia nativa de la nube para lograr los objetivos comerciales de la organización, estos tres desafíos ejercen una presión constante sobre los líderes de DevOps y TI:
Teniendo en cuenta esa presión, la clave para modernizar cualquier aplicación es definir primero un resultado empresarial claro y alcanzable. Eso significa alinear a todos los stakeholders de la empresa en un entendimiento común de lo que los clientes realmente necesitan ahora. Con esa claridad, es mucho más fácil definir qué experiencia de aplicación necesita crear mínimamente el equipo. Mejorar el valor inicial ofrecido a los clientes demuestra un compromiso continuo.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Modernizar eficazmente una aplicación requiere adoptar y aprender a utilizar las nuevas tecnologías. Pero también exige nuevas formas de trabajar, basadas en principios ágiles, y un enfoque diferente de la arquitectura de la aplicación.
Los encuestados afirman que necesitan socios de servicios para cubrir las principales carencias de competencias. Con IBM Garage, los expertos en herramientas, servicios y prácticas de desarrollo de la nube se integran en los equipos de los clientes para colaborar en la creación de nuevas aplicaciones nativas de la nube o en la modernización de las existentes. Los equipos aprenden las habilidades necesarias para ofrecer la mejora específica, o el producto mínimo viable (MVP), que los clientes más desean.
Al comenzar a trabajar con los clientes, IBM Garage reúne a todas las personas interesadas en el éxito del cliente con el objetivo principal de identificar los resultados empresariales específicos que la empresa necesita alcanzar, por ejemplo, una mejora concreta en una aplicación, un middleware que funcione mejor o controles orientados al cliente. Lo que el equipo decida modernizar debe provenir de lo que los usuarios finales realmente quieren.
Después de definir el resultado, el equipo revisa el objetivo en términos de cómo hacerlo más rápido, gastar menos dinero, lograr un mayor rendimiento y mantener una seguridad constante. Aunque es una suposición común que la velocidad siempre gana la discusión, demasiadas empresas equiparan la velocidad con hackear cosas juntas. Probar o poner a prueba ideas a medias puede hacer que el equipo se pregunte por qué modernizar produce pocos beneficios.
Al ofrecer portabilidad, las plataformas basadas en contenedores permiten la implementación de aplicaciones en nube híbrida y multinube. Sin embargo, las diferencias en los entornos específicos a menudo bloquean el acceso total a la promesa de portabilidad. Con las soluciones de nube distribuida, los socios de servicios como IBM, a través de IBM Cloud Satellite, proporcionan servicios desplegables de forma coherente en cualquier entorno. El equipo de DevOps obtiene la misma experiencia en todas partes, lo que permite que su trabajo gane velocidad a través de la familiaridad; y la coherencia crea muchas oportunidades para la automatización.
Muchas organizaciones necesitan ejecutar aplicaciones muy cerca de las fuentes de datos para satisfacer las demandas de baja latencia y los requisitos de residencia regional. Con IBM Cloud Satellite, los equipos pueden utilizar una única experiencia de identidad y acceso en todos los entornos sin necesidad de conectarse a través de Internet; y las aplicaciones que se ejecutan localmente mantienen los datos locales.
Acelere su transición a la nube mediante la modernización de las aplicaciones existentes con las soluciones de nube híbrida e IA de IBM. Gane flexibilidad, mejore la escalabilidad e impulse la innovación con servicios expertos de consultoría y cocreación adaptados a sus necesidades empresariales únicas.
Adquiera conocimientos sobre una modernización más rápida de las aplicaciones con la Guía de campo de IBM. Descubra cómo los contenedores, Kubernetes y los microservicios pueden racionalizar las operaciones, mejorar la productividad e impulsar la eficiencia en su proceso de modernización.
Sumérjase en Kubernetes, la plataforma líder para automatizar la implementación, el escalado y las operaciones de los contenedores de aplicaciones. Descubra cómo simplifica la gestión, impulsa la eficiencia y permite un escalado fluido para sus aplicaciones nativas de la nube.
Descubra cómo los CEO pueden encabezar el aprovechamiento de la IA generativa para la modernización de las aplicaciones. Conozca las tres principales prioridades para impulsar la transformación y los próximos pasos que todo CEO debe dar para mantenerse a la vanguardia en este panorama digital en constante evolución.
Descubra cómo IBM watsonx Code Assistant for Z está transformando la modernización de aplicaciones con IA. Descubra cómo mejorar la productividad, reducir los costes y modernizar los sistemas heredados para lograr el éxito en el futuro.
Instana simplifica su proceso de migración a la nube al ofrecerle una monitorización exhaustiva y conocimientos que se pueden ejecutar.
Aproveche la IA generativa para una modernización acelerada y simplificada de las aplicaciones de mainframe.
Optimice las aplicaciones heredadas con servicios y estrategias de modernización impulsados por la IA y la nube híbrida.
Optimice las aplicaciones heredadas con servicios y estrategias de modernización impulsados por la IA y la nube híbrida.