Definir un resultado empresarial como primer paso para modernizar una aplicación

Cuando se combina con el uso de servicios en la nube, una comprensión clara de las necesidades del cliente contribuye en gran medida a reducir la confusión relacionada con la complejidad de las TI.



Resultados de un estudio de Forrester encargado por IBM indican que hay un aumento continuo en el uso de plataformas de contenedores en nubes públicas y nube privada, así como de máquinas virtuales (VM) [1]. Las empresas pretenden obtener ventajas competitivas y construir relaciones duraderas con los clientes a través de experiencias digitales. Crítico para su éxito es como estas empresas manejan los desafíos de las complejas transformaciones digitales y las plataformas en la nube.

A medida que sus equipos implementan una estrategia nativa de la nube para lograr los objetivos comerciales de la organización, estos tres desafíos ejercen una presión constante sobre los líderes de DevOps y TI:

Mantener los sistemas legados existentes, modernizándolos según sea necesario. Modernizar, construir e implementar aplicaciones con seguridad coherente en diferentes sistemas y plataformas. Desarrollar equipos de desarrollo y operaciones cualificados capaces de implementar experiencias del cliente resilientes con rapidez y agilidad.

Teniendo en cuenta esa presión, la clave para modernizar cualquier aplicación es definir primero un resultado empresarial claro y alcanzable. Eso significa alinear a todos los stakeholders de la empresa en un entendimiento común de lo que los clientes realmente necesitan ahora. Con esa claridad, es mucho más fácil definir qué experiencia de aplicación necesita crear mínimamente el equipo. Mejorar el valor inicial ofrecido a los clientes demuestra un compromiso continuo.