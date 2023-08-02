En nuestra serie de blogs, hasta ahora hemos desmentido los siguientes mitos de observabilidad:
En esta publicación, abordaremos otra falacia que limita el potencial de la observabilidad: que está diseñada exclusivamente para ingenieros de fiabilidad del sitio (SRE).
Esta idea errónea en torno a la observabilidad surge de la creencia de que atiende exclusivamente a los ingenieros de fiabilidad del sitio (SRE) y que son el único rol que puede utilizar los datos recopilados a través de soluciones de observabilidad. En realidad, la observabilidad va mucho más allá de cualquier función o equipo singular dentro de una organización.
La transición a entornos nativos de la nube significa más que adoptar nuevas tecnologías; también implica un cambio en la forma de trabajar de las personas. Esta transformación es de naturaleza intrínsecamente sociotécnica. Si bien la cadena de herramientas de microservicios en sí misma puede no exigir explícitamente nuevas prácticas sociales en la superficie, aprovechar todos los beneficios de esta tecnología requiere un cambio en los hábitos de trabajo. Esta necesidad se hace evidente cuando los equipos avanzan varios pasos en el proceso, solo para descubrir que sus antiguos enfoques no abordan eficazmente los costes de gestión introducidos por la nueva tecnología.
A medida que los sistemas, las aplicaciones y los microservicios se vuelven más entrelazados y complejos, también se vuelve más difícil identificar y abordar los incidentes. En el pasado, las organizaciones pueden haber confiado en los SRE para solucionar problemas y remediar incidentes. Pero ahora, la TI es mucho más un deporte de equipo, y los enfoques más antiguos no siempre son efectivos o rentables. Pero la conclusión es que la adopción de patrones de diseño nativos de la nube hace necesario tener sistemas observables.
La verdad es que todos los equipos (DevOps, SRE, plataforma, ITOps y desarrollo) necesitan y merecen acceso a los datos que desean con el contexto de dependencias lógicas y físicas en dispositivos móviles, web, aplicaciones e infraestructura.
Una solución de observabilidad ofrece información valiosa a múltiples partes interesadas involucradas en el desarrollo y las operaciones de software, con beneficios que se extienden a desarrolladores, equipos de operaciones, gerentes de producto e incluso partes interesadas del negocio. Este enfoque inclusivo permite una rápida retroalimentación sobre implementaciones nuevas y más frecuentes, lo que garantiza una resolución rápida de los problemas y una mejor calidad del software.
Exploremos algunos casos de uso clave para estos otros roles dentro de una organización:
Es crucial proporcionar acceso abierto a los datos de observabilidad a medida que los sistemas de TI evolucionan y las definiciones de los trabajos se amplían. Así es como proporciona a las principales partes interesadas la información que necesitan para beneficiar a la organización. Por lo tanto, a la hora de elegir una herramienta de observabilidad, es fundamental entender los modelos de tarificación y seleccionar una herramienta que no imponga recargos por usuarios adicionales.
Para crear una organización de TI más sólida e innovadora, es indispensable distinguir la realidad de la ficción en lo que respecta a la observabilidad. Comprender los múltiples beneficios de la observabilidad en diversas áreas y aprovechar una gama más amplia de fuentes de datos puede abrirle nuevas oportunidades para aumentar la fiabilidad y mejorar los resultados empresariales.
La solución de observabilidad de IBM, IBM Instana, está especialmente diseñada para entornos nativos de la nube y para proporcionar datos de alta fidelidad de forma automática y continua (granularidad de un segundo y rastreos de extremo a extremo) con el contexto de dependencias lógicas y físicas en móvil y web, aplicaciones e infraestructura. Nuestros clientes han podido lograr resultados tangibles utilizando la observabilidad en tiempo real.
Si desea mejorar sus prácticas de observabilidad con visibilidad de pila completa y la capacidad de monitorizar sus dependencias de la nube en tiempo real, le invitamos a solicitar una demo.
Garantizar la escalabilidad para el crecimiento del negocio: "Después de implementar Instana, teníamos visibilidad de cosas que nunca antes habíamos visto", dice Marcus Sengol, vicepresidente sénior de operaciones técnicas de Leaf Group Ltd. "Instana nos facilita mucho profundizar en cada uno de nuestras principales KPI y métricas, lo que nos permite optimizar diferentes partes de nuestra pila y localizar problemas de rendimiento. Hemos realizado mejoras basadas en esas medidas y, a día de hoy, seguimos haciéndolo".
Impulsar la optimización: "Buscábamos algo que nos ayudara a comprender, a muy alta resolución, el rendimiento de nuestra solución. Queríamos poder ver, segundo a segundo, los picos y valles que pueden existir por diversas razones", afirma Chris Eldridge, director de operaciones de Mayden.
Esté atento a nuestra próxima entrada de blog, donde desmentimos otro mito común: la observabilidad solo es útil para sistemas a gran escala o arquitecturas complejas. Prepárese para descubrir los beneficios y aplicaciones más amplias que le esperan.
