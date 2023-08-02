Esta idea errónea en torno a la observabilidad surge de la creencia de que atiende exclusivamente a los ingenieros de fiabilidad del sitio (SRE) y que son el único rol que puede utilizar los datos recopilados a través de soluciones de observabilidad. En realidad, la observabilidad va mucho más allá de cualquier función o equipo singular dentro de una organización.

La transición a entornos nativos de la nube significa más que adoptar nuevas tecnologías; también implica un cambio en la forma de trabajar de las personas. Esta transformación es de naturaleza intrínsecamente sociotécnica. Si bien la cadena de herramientas de microservicios en sí misma puede no exigir explícitamente nuevas prácticas sociales en la superficie, aprovechar todos los beneficios de esta tecnología requiere un cambio en los hábitos de trabajo. Esta necesidad se hace evidente cuando los equipos avanzan varios pasos en el proceso, solo para descubrir que sus antiguos enfoques no abordan eficazmente los costes de gestión introducidos por la nueva tecnología.

A medida que los sistemas, las aplicaciones y los microservicios se vuelven más entrelazados y complejos, también se vuelve más difícil identificar y abordar los incidentes. En el pasado, las organizaciones pueden haber confiado en los SRE para solucionar problemas y remediar incidentes. Pero ahora, la TI es mucho más un deporte de equipo, y los enfoques más antiguos no siempre son efectivos o rentables. Pero la conclusión es que la adopción de patrones de diseño nativos de la nube hace necesario tener sistemas observables.