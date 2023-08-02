Desmontando los mitos de la observabilidad – Parte 2: por qué la observabilidad es importante para todos, no solo para SRE

2 de agosto de 2023

Ajuma Bella Salifu

En nuestra serie de blogs, hasta ahora hemos desmentido los siguientes mitos de observabilidad:

En esta publicación, abordaremos otra falacia que limita el potencial de la observabilidad: que está diseñada exclusivamente para ingenieros de fiabilidad del sitio (SRE).

¿Por qué es un mito?

Esta idea errónea en torno a la observabilidad surge de la creencia de que atiende exclusivamente a los ingenieros de fiabilidad del sitio (SRE) y que son el único rol que puede utilizar los datos recopilados a través de soluciones de observabilidad. En realidad, la observabilidad va mucho más allá de cualquier función o equipo singular dentro de una organización.

La transición a entornos nativos de la nube significa más que adoptar nuevas tecnologías; también implica un cambio en la forma de trabajar de las personas. Esta transformación es de naturaleza intrínsecamente sociotécnica. Si bien la cadena de herramientas de microservicios en sí misma puede no exigir explícitamente nuevas prácticas sociales en la superficie, aprovechar todos los beneficios de esta tecnología requiere un cambio en los hábitos de trabajo. Esta necesidad se hace evidente cuando los equipos avanzan varios pasos en el proceso, solo para descubrir que sus antiguos enfoques no abordan eficazmente los costes de gestión introducidos por la nueva tecnología.

A medida que los sistemas, las aplicaciones y los microservicios se vuelven más entrelazados y complejos, también se vuelve más difícil identificar y abordar los incidentes. En el pasado, las organizaciones pueden haber confiado en los SRE para solucionar problemas y remediar incidentes. Pero ahora, la TI es mucho más un deporte de equipo, y los enfoques más antiguos no siempre son efectivos o rentables. Pero la conclusión es que la adopción de patrones de diseño nativos de la nube hace necesario tener sistemas observables.

Realidad: todos los equipos necesitan acceso a los datos de observabilidad

La verdad es que todos los equipos (DevOps, SRE, plataforma, ITOps y desarrollo) necesitan y merecen acceso a los datos que desean con el contexto de dependencias lógicas y físicas en dispositivos móviles, web, aplicaciones e infraestructura.

Una solución de observabilidad ofrece información valiosa a múltiples partes interesadas involucradas en el desarrollo y las operaciones de software, con beneficios que se extienden a desarrolladores, equipos de operaciones, gerentes de producto e incluso partes interesadas del negocio. Este enfoque inclusivo permite una rápida retroalimentación sobre implementaciones nuevas y más frecuentes, lo que garantiza una resolución rápida de los problemas y una mejor calidad del software.

Exploremos algunos casos de uso clave para estos otros roles dentro de una organización:

  • Desarrolladores:
    • Las herramientas de observabilidad, como el rastreo distribuido, pueden ayudar a los desarrolladores a comprender el flujo de solicitudes a través de sus aplicaciones e identificar cuellos de botella en el rendimiento. Por ejemplo, pueden analizar los rastros para ver cuánto tarda cada componente de su aplicación en procesar una solicitud y optimizar en consecuencia.
    • Los desarrolladores pueden instrumentar su código incorporando los mecanismos de seguimiento y observabilidad adecuados. Esto implica colocar estratégicamente puntos de instrumentación a nivel de código e instrucciones de registro en toda la aplicación. De este modo, los desarrolladores pueden recopilar de datos e información valiosos mientras se ejecuta su software.
    • La supervisión de los registros de las aplicaciones permite a los desarrolladores identificar y corregir errores o excepciones en su código. Pueden utilizar herramientas de análisis y agregación de registros para buscar entradas de registro específicas y obtener información sobre la causa raíz de los problemas.
  • Equipos de operaciones:
    • La observabilidad permite a los equipos de operaciones supervisar las métricas del sistema y configurar alertas para comportamientos anómalos. Por ejemplo, pueden supervisar el uso de la CPU, el uso de la memoria y el tráfico de la red para detectar picos de rendimiento o cuellos de botella en los recursos.
    • Mediante el uso de herramientas de supervisión y visualización en tiempo real, los equipos de operaciones pueden hacer un seguimiento del estado de los sistemas distribuidos y detectar anomalías o fallos. También pueden identificar el impacto de eventos específicos en el comportamiento del sistema y responder rápidamente para mitigar cualquier problema.
  • Jefes de producto:
    • Los datos de observabilidad brindan a los gerentes de producto información valiosa sobre el comportamiento de los usuarios y el rendimiento de las aplicaciones. Por ejemplo, pueden analizar los datos de interacción de los usuarios para comprender cómo utilizan su producto los clientes e identificar áreas de mejora.
    • Al correlacionar las métricas empresariales con las métricas de rendimiento del sistema, los jefes de producto pueden evaluar el impacto de los cambios técnicos en los resultados empresariales clave. Por ejemplo, pueden analizar cómo los cambios en los tiempos de respuesta afectan a las tasas de conversión o a la satisfacción de los clientes.
  • Partes interesadas del negocio:
    • La observabilidad permite a las partes interesadas del negocio monitorizar y analizar las métricas empresariales en tiempo real. Por ejemplo, pueden realizar un seguimiento de los ingresos, el compromiso con el cliente o las tasas de conversión y correlacionarlos con los indicadores de rendimiento.
    • Al comprender la relación entre el rendimiento del sistema y los resultados empresariales, las partes interesadas pueden tomar decisiones informadas. Por ejemplo, pueden priorizar la inversión en mejoras de la infraestructura.

Es crucial proporcionar acceso abierto a los datos de observabilidad a medida que los sistemas de TI evolucionan y las definiciones de los trabajos se amplían. Así es como proporciona a las principales partes interesadas la información que necesitan para beneficiar a la organización. Por lo tanto, a la hora de elegir una herramienta de observabilidad, es fundamental entender los modelos de tarificación y seleccionar una herramienta que no imponga recargos por usuarios adicionales.

Para crear una organización de TI más sólida e innovadora, es indispensable distinguir la realidad de la ficción en lo que respecta a la observabilidad. Comprender los múltiples beneficios de la observabilidad en diversas áreas y aprovechar una gama más amplia de fuentes de datos puede abrirle nuevas oportunidades para aumentar la fiabilidad y mejorar los resultados empresariales.

El enfoque de IBM para la observabilidad empresarial

La solución de observabilidad de IBM, IBM Instana, está especialmente diseñada para entornos nativos de la nube y para proporcionar datos de alta fidelidad de forma automática y continua (granularidad de un segundo y rastreos de extremo a extremo) con el contexto de dependencias lógicas y físicas en móvil y web, aplicaciones e infraestructura. Nuestros clientes han podido lograr resultados tangibles utilizando la observabilidad en tiempo real.

Si desea mejorar sus prácticas de observabilidad con visibilidad de pila completa y la capacidad de monitorizar sus dependencias de la nube en tiempo real, le invitamos a solicitar una demo.

Observabilidad en acción: historias reales de clientes reales

Garantizar la escalabilidad para el crecimiento del negocio: "Después de implementar Instana, teníamos visibilidad de cosas que nunca antes habíamos visto", dice Marcus Sengol, vicepresidente sénior de operaciones técnicas de Leaf Group Ltd. "Instana nos facilita mucho profundizar en cada uno de nuestras principales KPI y métricas, lo que nos permite optimizar diferentes partes de nuestra pila y localizar problemas de rendimiento. Hemos realizado mejoras basadas en esas medidas y, a día de hoy, seguimos haciéndolo".

Impulsar la optimización: "Buscábamos algo que nos ayudara a comprender, a muy alta resolución, el rendimiento de nuestra solución. Queríamos poder ver, segundo a segundo, los picos y valles que pueden existir por diversas razones", afirma Chris Eldridge, director de operaciones de Mayden.

¿Qué viene después?

Esté atento a nuestra próxima entrada de blog, donde desmentimos otro mito común: la observabilidad solo es útil para sistemas a gran escala o arquitecturas complejas. Prepárese para descubrir los beneficios y aplicaciones más amplias que le esperan.
