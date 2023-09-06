Los datos son esenciales: crear una estrategia de marketing de IA generativa eficaz

La IA generativa está impulsando un nuevo mundo de comunicaciones creativas y personalizadas, lo que permite a los equipos de marketing ofrecer una mayor personalización a escala y satisfacer las altas expectativas actuales de los clientes. El potencial de esta nueva y potente herramienta abarca todo el proceso de marketing de principio a fin, desde las comunicaciones internas y la productividad hasta los canales de atención al cliente y la asistencia al producto. En una encuesta realizada en mayo de 2023 por IBM y Momentive.ai (enlace externo a ibm.com), el 67 % de los CMO informaron que planean implementar la IA generativa en los próximos 12 meses y el 86 % planea hacerlo dentro de 24 meses.

La IA para empresas lleva mucho tiempo realizando múltiples funciones de marketing: conexión perfecta en cualquier plataforma o dispositivo, respuesta inmediata en caso de problemas y personalización en función de la ubicación actual y el historial de compras. Pero las soluciones de IA generativa pueden proporcionar nuevas capacidades a los equipos de marketing orientados al cliente para ofrecer una personalización aún mayor a escala y mejorar las habilidades y el rendimiento de los empleados.

Los equipos de marketing empresarial pueden beneficiarse enormemente de la IA generativa, aunque la introducción de esta capacidad requerirá nuevas habilidades y procesos. Según la encuesta de IBM, cuando se preguntó a los CMO qué consideraban los principales retos en la adopción de la IA generativa, enumeraron tres principales preocupaciones: gestionar la complejidad de la implementación, construir el conjunto de datos y el riesgo de marca y propiedad intelectual (PI).

Con la estrategia de IA generativa adecuada, los vendedores pueden mitigar estas preocupaciones. El viaje comienza con los datos de sonido.