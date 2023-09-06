Los datos son esenciales: crear una estrategia de marketing de IA generativa eficaz

La IA generativa está impulsando un nuevo mundo de comunicaciones creativas y personalizadas, lo que permite a los equipos de marketing ofrecer una mayor personalización a escala y satisfacer las altas expectativas actuales de los clientes. El potencial de esta nueva y potente herramienta abarca todo el proceso de marketing de principio a fin, desde las comunicaciones internas y la productividad hasta los canales de atención al cliente y la asistencia al producto. En una encuesta realizada en mayo de 2023 por IBM y Momentive.ai (enlace externo a ibm.com), el 67 % de los CMO informaron que planean implementar la IA generativa en los próximos 12 meses y el 86 % planea hacerlo dentro de 24 meses.
La IA para empresas lleva mucho tiempo realizando múltiples funciones de marketing: conexión perfecta en cualquier plataforma o dispositivo, respuesta inmediata en caso de problemas y personalización en función de la ubicación actual y el historial de compras. Pero las soluciones de IA generativa pueden proporcionar nuevas capacidades a los equipos de marketing orientados al cliente para ofrecer una personalización aún mayor a escala y mejorar las habilidades y el rendimiento de los empleados.
Los equipos de marketing empresarial pueden beneficiarse enormemente de la IA generativa, aunque la introducción de esta capacidad requerirá nuevas habilidades y procesos. Según la encuesta de IBM, cuando se preguntó a los CMO qué consideraban los principales retos en la adopción de la IA generativa, enumeraron tres principales preocupaciones: gestionar la complejidad de la implementación, construir el conjunto de datos y el riesgo de marca y propiedad intelectual (PI).
Con la estrategia de IA generativa adecuada, los vendedores pueden mitigar estas preocupaciones. El viaje comienza con los datos de sonido.
Como ocurre con todas las aplicaciones de IA, la IA generativa requiere prestar atención a la obtención y el mantenimiento de los datos subyacentes. El conocido dicho informático "basura entra, basura sale" sigue siendo válido; los datos de alta calidad son esenciales para obtener un resultado de alta calidad. Si los datos de entrenamiento son sesgados o incompletos, los modelos pueden generar contenidos inexactos.
Para el marketing en particular, la IA generativa puede ayudar en el desarrollo de contenidos y la segmentación de la audiencia. La conservación de datos es clave, junto con el establecimiento de barreras de seguridad y supervisión para abordar los sesgos y garantizar la coherencia de la voz de la marca y la precisión de la información sobre productos y servicios.
Por ejemplo, una empresa minorista de ropa podría utilizar la IA generativa para personalizar el correo electrónico o las experiencias en línea adaptadas a diferentes perfiles de clientes. Las capacidades avanzadas de la IA generativa para texto, elementos visuales y vídeo tienen el potencial de crear una experiencia más personalizada y atractiva. Esto podría incluir un modelo virtual con atuendos que coincidan con el tipo de cuerpo del cliente, las opciones de moda y las actividades de interés. La herramienta de IA generativa también puede incorporar factores externos como el tiempo, los próximos eventos o la ubicación del comprador.
Pero, ¿y si la herramienta de IA generativa recomienda al cliente comprar un bañador en pleno invierno o una parka de nieve en verano? Dado que varias soluciones de IA generativa se entrenan con grandes cantidades de datos, tienen la capacidad de extraer e interpretar los datos existentes de forma incorrecta. Por lo tanto, la herramienta tiene el potencial de proporcionar resultados inesperados.
Cuando un modelo fundacional de IA genera contenidos fuera de tema o incorrectos, ese comportamiento se denomina alucinación (enlace externo a ibm.com). Para mitigar este escenario, los equipos deben asegurarse de personalizar sus modelos con conjuntos de datos patentados, en lugar de confiar únicamente en datos de Internet de código abierto.
Antes de que su organización de marketing pueda introducir soluciones efectivas de IA generativa, necesita una estrategia para implementar modelos fundacionales de IA. Dado el vasto panorama de datos disponibles (tanto externos como internos), es esencial definir sus casos de uso antes de buscar y entrenar sus modelos. Comprender el beneficio y el riesgo de cada caso de uso ayudará a crear una ruta paso a paso que priorice el proceso de entrenamiento del modelo.
Los profesionales del marketing también deben trabajar estrechamente con TI para alinearse con la arquitectura de datos necesaria para crear e implementar modelos fundacionales de forma segura, al tiempo que respetan las protecciones necesarias para la propiedad intelectual y los datos confidenciales. Las medidas de protección de uso adecuadas le ayudarán a supervisar y salvaguardar su propiedad intelectual y la integridad de su marca.
Una vez implementado, su viaje de datos de IA generativa no termina. Los modelos fundacionales se refinan continuamente a medida que interactúan con los clientes, recopilando cantidades cada vez mayores de datos, lo que a su vez mejora sus capacidades. La supervisión humana (como el ajuste fino supervisado con anotaciones humanas y el aprendizaje por reforzamiento a partir de la retroalimentación humana) es necesaria para alinear la salida de las aplicaciones de IA generativa que se ejecutan sobre modelos fundacionales con las intenciones humanas, asegurando que sean útiles, éticas y fiables.
Aunque la IA generativa puede producir un trabajo orientado al cliente que parezca humano, sigue requiriendo un guía humano con experiencia en gestionar cuestiones éticas y legales relacionadas con el uso de datos. Los revisores humanos también pueden identificar y corregir cualquier caso de sesgo o alucinación que pudiera haberse filtrado en el contenido.
En la encuesta de IBM, los directores de marketing citaron la creación y edición de contenidos, el SEO y el marketing en redes sociales como los principales casos de uso B2B para las capacidades de IA generativa.1 Con respecto a la función de marketing B2B, estos líderes mencionaron la generación de oportunidades y el fomento de las ventas como los principales casos de uso.1
Cuando se les preguntó sobre sus mayores preocupaciones con respecto a la IA generativa, los líderes se centraron en la precisión de los datos, la gestión de la privacidad y en contar con los recursos cualificados para construir esta solución.1 Para ello, la adopción de la tecnología de IA generativa requiere un enfoque práctico para construir, probar y conocer sus capacidades. Esto garantizará que los datos de propiedad estén protegidos, que las experiencias del cliente sean relevantes y gratificantes, y que el proceso de marketing sea ágil y rentable.
Durante décadas, IBM ha estado a la vanguardia de la IA para empresas. Proporcionamos soluciones y servicios que ayudan a los profesionales del marketing a aplicar la IA generativa de forma responsable y eficaz. La cartera de productos de IA de IBM watsonx está diseñada para ayudar a los responsables de marketing y otros líderes empresariales a moverse con confianza en el ámbito de la IA generativa. El portfolio incluye:
IBM Consulting y su equipo diverso y global de más de 20 000 expertos en IA ayudan a las organizaciones de marketing a diseñar y escalar la IA y la automatización en toda su empresa de forma rápida y segura. Trabajamos en conjunto con la tecnología IBM watsonx y un ecosistema abierto de partners para ofrecer cualquier modelo de IA, en cualquier nube, guiados por la ética y la confianza.
Dé el primer paso hacia la IA generativa con las fuentes de datos y la arquitectura adecuadas para respaldar el acceso, la calidad, la riqueza y la protección de su marca.
Descubra cómo pueden los CEO equilibrar el valor que la IA generativa es capaz de crear frente a la inversión que exige y los riesgos que introduce.
Aprenda los conceptos fundamentales y desarrolle sus habilidades con laboratorios prácticos, cursos, proyectos guiados, pruebas y mucho más.
Aprenda a incorporar con confianza la IA generativa y el machine learning a su negocio.
¿Quiere obtener un mayor rendimiento de sus inversiones en IA? Descubra cómo escalar la IA generativa en áreas clave impulsa el cambio ayudando a sus mentes más brillantes a crear y ofrecer nuevas soluciones innovadoras.
Hemos encuestado a 2000 organizaciones sobre sus iniciativas de IA para descubrir qué funciona, qué no y cómo puede adelantarse.
IBM Granite es nuestra familia de modelos de IA abiertos, eficaces y de confianza, adaptados a la empresa y optimizados para escalar sus aplicaciones de IA. Explore las opciones de lenguaje, código, series temporales y salvaguardias.
Aprenda a seleccionar el modelo fundacional de IA más adecuado para su caso de uso.
Entrene, valide, ajuste e implemente IA generativa, modelos fundacionales y capacidades de machine learning con IBM watsonx.ai, un estudio empresarial de nueva generación para desarrolladores de IA. Cree aplicaciones de IA en menos tiempo y con menos datos.
Ponga la IA a trabajar en su negocio con la experiencia líder en IA del sector de IBM y junto a su cartera de soluciones.
Reinvente las operaciones y flujos de trabajo críticos añadiendo IA para maximizar las experiencias, la toma de decisiones en tiempo real y el valor empresarial.
Obtenga acceso único a capacidades que abarcan el ciclo de vida de desarrollo de la IA. Produzca potentes soluciones de IA con interfaces intuitivas, flujos de trabajo y acceso a API y SDK estándar del sector.