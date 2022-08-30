Etiquetas
Tejido de datos: ha llegado su momento

¿Por qué las organizaciones necesitan un tejido de datos para lograr mejores resultados empresariales?

Los datos son un componente crítico para las empresas que buscan lograr mejores resultados a través de decisiones y procesos basados en datos. Un enfoque basado en datos puede mejorar la toma de decisiones, minimizar el riesgo y obtener una ventaja competitiva. Sin embargo, para muchas organizaciones, aprovechar los datos de una manera integrada y de fácil acceso puede resultar difícil. Muchas organizaciones tienen acceso a recursos altamente cualificados y tecnologías de vanguardia, pero tienen dificultades para mover la aguja con suficiente rapidez ante las necesidades empresariales cambiantes. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué es tan difícil que las organizaciones se basen en datos?

Este documento abarca los siguientes temas:

  • Introducción a un tejido de datos
  • Tejido de datos vs. malla de datos
  • Arquitectura de referencia de tejido de datos
  • ¿Cómo pueden las organizaciones explotar el tejido de datos?
  • Metodología para una adopción e implementación exitosas
  • Consideraciones técnicas

Autores: Sonia Mezzetta, Pat O'Sullivan, Jo Ramos, Elizabeth A Ackerman, Stephen W Jones, Paul Christensen, Ashok K Iyengar, Pradeep K Kutty, Bryan Kyle, Nicholas McCrory, Julio Ortega, Guillaume Subramanyam, Oliver Claude, Mehdi Charafeddine, Shankara N. Sudarsanam

Patrocinador ejecutivo y co-patrocinador de la Academy of Technology: Jo Ramos y Oliver Claude

Líder y codirectora de la iniciativa: Sonia Mezzetta y Pat O'Sullivan

 

