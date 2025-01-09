Tendencias en ciberseguridad: predicciones de IBM para 2025

Las preocupaciones de ciberseguridad en 2024 se pueden resumir en dos letras: IA (o cinco letras si se reduce a IA gen.). Las organizaciones aún están en las primeras etapas de comprensión de los riesgos y las ventajas de esta tecnología. Por todo el bien que puede hacer para mejorar la protección de datos, mantenerse al día con las normativas de cumplimiento y permitir una detección más rápida de amenazas, los actores de amenazas también están utilizando la IA para acelerar sus ataques de ingeniería social y sabotear modelos de IA con malware.

La IA pudo haber recibido la mayor parte de la atención en 2024, pero no fue la única amenaza cibernética con la que las organizaciones tuvieron que lidiar. El robo de credenciales sigue siendo problemático, con un 71 % de aumento año tras año en los ataques que utilizan credenciales comprometidas. La escasez de habilidades continúa, lo que cuesta a las empresas 1,76 millones de dólares adicionales como consecuencia de una vulneración de datos. Y a medida que más empresas confían en la nube, no debería sorprender que se haya producido un aumento en las intrusiones en la nube.

Pero ha habido avances positivos en ciberseguridad durante el último año. El programa Secure by Design de CISA contrató a más de 250 fabricantes de software para mejorar su higiene en materia de ciberseguridad. CISA también presentó su portal de informes de incidentes cibernéticos para mejorar la forma en que las organizaciones comparten información cibernética.

Las predicciones sobre ciberseguridad del año pasado se centraron en gran medida en la IA y su impacto en la forma en que operarán los equipos de seguridad en el futuro. Las predicciones de este año también hacen hincapié en la IA, lo que demuestra que la ciberseguridad puede haber llegado a un punto en el que la seguridad y la IA sean interdependientes entre sí, tanto para bien como para mal.

Estas son las predicciones de este año.