Tendencias en ciberseguridad: predicciones de IBM para 2024

Desde los acontecimientos mundiales hasta la economía, 2023 fue un año impredecible. La ciberseguridad no se alejó mucho de este tema, dando algunos giros inesperados. A medida que las organizaciones comienzan a planificar sus estrategias de seguridad para 2024, ahora es el momento de mirar atrás en el año anterior y extrapolar lo que puede deparar el futuro.

El año comenzó con la inteligencia artificial generativa (IA generativa) que llegó a los titulares y dominó la conversación de forma inesperada. El impacto de los muchos nuevos usos de la IA generativa hizo temblar el mundo de la ciberseguridad y fue un tema principal y una preocupación de ciberseguridad, con una vulneración de datos de ChatGPT que pone de manifiesto el riesgo. Los profesionales de la ciberseguridad también aumentaron su uso de la tecnología de IA para ayudar a detectar y prevenir ataques.

El ransomware se mantuvo en los titulares, empezando por un aumento del volumen. Solo el mes de marzo registró 400 ataques. Los gobiernos locales fueron un objetivo principal este año con más de 34 ataques, incluido un incidente que paralizó sistemas críticos en Dallas. En cuanto a las buenas noticias, el gobierno de los Estados Unidos publicó el Marco de ciberseguridad 2.0 del NIST y el plan de ciberseguridad de la Casa Blanca tomó medidas para proteger la infraestructura crítica de los ciberataques.

Para saber qué esperar en el sector de la ciberseguridad en 2024, hablamos con expertos líderes. Esto es lo que tienen que decir.