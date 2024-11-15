No hace mucho, la ciberseguridad se consideraba una preocupación marginal, una salvaguarda técnica implementada para mitigar las amenazas a pequeña escala. Ahora, el aumento exponencial del volumen, la sofisticación y el impacto de los ataques ha transformado la cibernética en un asunto de importancia crítico. En los últimos años, los ciberataques como el ransomware, las vulneraciones de datos y las campañas de phishing se han disparado. En 2023, un máximo histórico de más del 72 % de las empresas en todo el mundo se vieron afectadas por ataques de ransomware.

Los costes financieros asociados al cibercrimen son asombrosos. Se prevé que los daños causados por el cibercrimen a nivel mundial alcancen los 10,5 billones de dólares en 2025. Y el coste medio de una vulneración de datos, según los datos de IBM de 2024, fue de 4,88 millones de dólares, un aumento del 10 % con respecto al año pasado y el total más alto de la historia. Dadas estas estadísticas, está claro por qué la ciberseguridad se ha convertido en la principal preocupación de los ejecutivos de todo el mundo.

Los líderes del equipo directivo son cada vez más conscientes de que la ciberseguridad es no solo un desafío técnico, sino un asunto crítico para el negocio. Según una encuesta de KPMG de 2024, el 40 % de los líderes del equipo directivo informaron haber sufrido un ciberataque reciente. Y al 76 % de los líderes de seguridad les preocupa la creciente sofisticación de las nuevas ciberamenazas, especialmente a aquellos que han sufrido un ciberataque en el último año.

Mientras tanto, el informe de 2024 sobre la postura de ciberseguridad de los Estados Unidos destaca que el gobierno de los Estados Unidos está realizando una "transformación fundamental" en su enfoque de la ciberseguridad. La Estrategia Nacional de ciberseguridad de la Casa Blanca hace hincapié en que defender las infraestructuras críticas, como los sistemas de salud, la energía y los sistemas financieros, es vital para la seguridad nacional.