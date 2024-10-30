Mes de la concienciación sobre la ciberseguridad: 5 nuevas habilidades de IA que necesitan los ciberprofesionales

La rápida integración de la inteligencia artificial (IA) en todos los sectores, incluida la ciberseguridad, ha despertado una sensación de urgencia entre los profesionales. A medida que las organizaciones adoptan cada vez más herramientas de IA para reforzar las defensas de seguridad, los profesionales del ciberseguridad se enfrentan ahora a una pregunta fundamental: ¿Qué nuevas habilidades necesito para seguir siendo relevante?
Octubre es el mes de la concienciación sobre la ciberseguridad, lo que lo convierte en el momento perfecto para abordar este problema acuciante. Con la IA transformando la detección, prevención y respuesta a amenazas, ¿qué mejor momento para explorar las habilidades esenciales que los profesionales podrían necesitar?
Tanto si es un experto experimentado en IA como si acaba de entrar en este campo, comprender qué competencias de ciberseguridad en IA le aportan más valor es fundamental para seguir siendo competitivo.
Boletín de Think
Únase a los líderes de seguridad que confían en el boletín Think para obtener noticias seleccionadas sobre IA, ciberseguridad, datos y automatización. Aprenda rápidamente de tutoriales de expertos y artículos explicativos, directamente en su bandeja de entrada. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Inicialmente, los sistemas de IA se utilizaban en el análisis predictivo y la monitorización del comportamiento para detectar anomalías en el tráfico de la red. Ahora, la influencia de la IA se ha ampliado, impulsando desde sistemas avanzados de detección de amenazas hasta marcos de respuesta a incidentes. Cada vez más, la IA y el machine learning (ML) son las principales habilidades que los gestores de ciberseguridad quieren de sus equipos.
Dado que se espera que la IAtransforme el 92 % de los puestos de TI y el 74 % de los profesionales temen que la IA pueda dejar sus habilidades obsoletas, los profesionales de la ciberseguridad deben adoptar una mejora de las habilidades específicas de la IA para seguir siendo competitivos.
Las siguientes áreas representan algunas de las habilidades más valiosas y multifuncionales que se pueden aplicar en roles de ciberseguridad impulsados por IA:
Una comprensión profunda de cómo funcionan los modelos de IA y ML es indispensable para la ciberseguridad moderna. Los modelos de IA/ML son ahora parte integral de las operaciones de seguridad, con sistemas como los cortafuegos de próxima generación y las herramientas de detección de intrusos que utilizan la IA para detectar amenazas basándose en el comportamiento y no en el contenido.
Sin embargo, los modelos de IA no son inmunes a los ataques con los que actores maliciosos intentan manipular las entradas de datos para engañar a los sistemas de IA. Las perturbaciones adversariales pueden engañar a los modelos de IA para que clasifiquen mal los datos, lo que puede provocar una violación de seguridad. Por lo tanto, como profesional de ciberseguridad, es fundamental aprender a auditar estos modelos.
El auditor debe saber cómo evaluar la documentación de diseño y los modelos de amenazas para verificar la lógica del algoritmo y asegurar que se consideran los impactos de los usuarios y de la sociedad. Antes de la implementación, el auditor debe confirmar que se han realizado las validaciones/pruebas adecuadas con resultados satisfactorios y que solo se implementan modelos autorizados. Las organizaciones que utilizan bibliotecas de terceros o modelos preentrenados deben integrar los escaneados estáticos en los pipelines CI/CD para detectar las vulnerabilidades del software y prevenir los ataques a la cadena de suministro de modelos.
Si bien la IA y el ML son tecnologías de titulares, la ciencia de datos es la columna vertebral que los impulsa. La detección eficaz de amenazas, el análisis de riesgos y la identificación de anomalías dependen de la capacidad de analizar e interpretar grandes conjuntos de datos.
Cursos como el SEC595 del SANS Institute enseñan a los profesionales cómo aplicar la ciencia de datos y la IA a los problemas de ciberseguridad del mundo real. Desde la extracción de información valiosa de la inteligencia de amenazas hasta la creación de modelos de IA personalizados que puedan predecir futuros ataques, la ciencia de datos es una habilidad esencial para cualquier profesional que busque aprovechar la IA de forma eficaz en la ciberseguridad.
Saber cómo funcionan realmente las herramientas de IA como ChatGPT le permite analizar de forma inteligente sus usos potenciales en su organización. La ciencia de datos aplicada también le ayuda a comprender cómo construir soluciones eficaces para resolver problemas reales de ciberseguridad utilizando el aprendizaje automático y la IA.
La capacidad de trabajar con herramientas de inteligencia de amenazas con IA también está ganando cada vez más importancia. La IA permite una detección más rápida y respuesta a las amenazas, proporcionando conocimiento en tiempo real que sería imposible con los métodos tradicionales. Por ejemplo, las herramientas de IA pueden identificar datos invisibles, vigilar las anomalías en el acceso a datos y alertar a los profesionales de la ciberseguridad sobre posibles amenazas de intrusos que accedan a los datos o a la información sensible.
Sin embargo, esto también abre la puerta a ataques con IA, como el envenenamiento de datos o ataques adversarios que corrompen los modelos de machine learning al alimentarlos con datos manipulados. Los profesionales de la ciberseguridad no solo deben saber cómo utilizar la IA con fines defensivos, sino también cómo proteger los sistemas de IA para que no sean explotados. La incorporación de habilidades de inteligencia de amenazas específicas de la IA, como el reconocimiento de ataques de phishing impulsados por IA o la comprensión de cómo se pueden utilizar las herramientas de IA para el reconocimiento, es vital para mantener una defensa sólida.
A medida que se expanden las aplicaciones de IA, el PLN se ha convertido en una herramienta crítica en el arsenal de ciberseguridad. El PLN permite a las máquinas procesar y analizar grandes cantidades de datos textuales no estructurados, como comunicaciones por correo electrónico o código de malware, para detectar amenazas ocultas. También se puede utilizar para automatizar la detección de phishing, analizar la intención de posibles atacantes e incluso identificar vulnerabilidades de seguridad en el código.
Los profesionales expertos en PLN pueden ayudar a las organizaciones a automatizar tareas como filtrar correos electrónicos malintencionados, detectar amenazas internas mediante la monitorización de la comunicación y analizar los vectores de ataque basándose en los datos de texto de las fuentes de inteligencia sobre amenazas.
La IA generativa, un subconjunto del machine learning, se está convirtiendo en una poderosa herramienta en las operaciones de ciberseguridad tanto defensivas como ofensivas. Al analizar patrones y generar modelos predictivos, la IA generativa ayuda a los equipos de ciberseguridad a identificar de forma preventiva vulnerabilidades y posibles vectores de ataque.
Por ejemplo, en la búsqueda de amenazas, los expertos pueden utilizar IA generativa para simular escenarios de ataque y desarrollar malware en un entorno controlado, lo que permite a los profesionales de seguridad practicar defensas en tiempo real. Aprender a integrar la IA generativa en sus operaciones de seguridad, especialmente en los sistemas de gestión de eventos e información de seguridad (SIEM), mejorará significativamente su capacidad para gestionar las ciberamenazas avanzadas.
Las certificaciones son una excelente manera de formalizar nuevas habilidades y mantenerse a la vanguardia en el panorama de la ciberseguridad impulsada por IA. Estas son algunas certificaciones que vale la pena considerar:
Ingeniero de machine learning GIAC (GMLE): esta certificación, proporcionada por el Instituto SANS, se centra en la aplicación de técnicas de IA y machine learning en ciberseguridad, con énfasis en la ciencia de datos y la resolución de problemas del mundo real.
Certified Ethical Hacker (CEH) v13: esta certificación integra herramientas de IA como ChatGPT y ShellGPT en prácticas de hacking ético. CEH v13 enfatiza el uso de la IA en todas las etapas del hacking, desde el reconocimiento hasta la explotación de vulnerabilidades.
Curso de IA y ciberseguridad de Coursera: este programa, proporcionado por IBM, ofrece una introducción práctica al uso de IA generativa en operaciones de ciberseguridad, centrándose en la respuesta a incidentes y la detección de amenazas.
A medida que la IA siga transformando el panorama de la ciberseguridad, los profesionales que inviertan en habilidades específicas de la IA se posicionarán como líderes en este campo.
El mes de la concienciación sobre la ciberseguridad es el momento ideal para evaluar dónde se encuentra en el mundo cambiante de la IA y la ciberseguridad. Al invertir en las habilidades y certificaciones adecuadas, puede asegurarse no solo de seguir siendo relevante, sino también de prosperar en el futuro impulsado por IA.
Obtenga información para prepararse y responder a los ciberataques con mayor rapidez y eficacia con IBM X-Force Threat Intelligence Index.
Descubra por qué IBM ha sido nombrado Major Player y obtenga conocimientos para seleccionar el proveedor de servicios de consultoría de ciberseguridad que mejor se adapte a las necesidades de su organización.
Descubra cómo está cambiando el panorama actual de la seguridad y cómo afrontar los retos y aprovechar la capacidad de recuperación de la IA generativa.
Conozca las amenazas más recientes y refuerce sus defensas en la nube con el informe IBM X-Force Cloud Threat Landscape Report.
Descubra cómo la seguridad de datos ayuda a proteger la información digital del acceso no autorizado, la corrupción o el robo a lo largo de todo su ciclo de vida.
Transforme su programa de seguridad con las soluciones del mayor proveedor de seguridad empresarial.
Transforme su negocio y gestione el riesgo con servicios de consultoría de ciberseguridad, nube y seguridad gestionada.
Mejore la velocidad, la precisión y la productividad de los equipos de seguridad con soluciones de ciberseguridad basadas en IA.
Tanto si necesita soluciones de seguridad de datos, de gestión de endpoints o de gestión de identidades y accesos (IAM), nuestros expertos están dispuestos a trabajar con usted para lograr una posición de seguridad sólida. Transforme su empresa y gestione los riesgos con un líder de la industria mundial mundial en consultoría de ciberseguridad, cloud y servicios de seguridad gestionados.