En un banco global, el proceso de evaluación de riesgos es un componente crítico para determinar si un cliente es apto para un producto financiero concreto. Este proceso implica evaluar múltiples factores, incluida la solvencia del cliente, su comportamiento financiero y los riesgos potenciales asociados con la oferta del producto.
Tradicionalmente, esta evaluación se basa en datos estructurados, como las puntuaciones crediticias, incluyendo las puntuaciones FICO—el sistema dominante de puntuación crediticia—, verificación de ingresos, historial de transacciones y obligaciones de deuda existentes.
Sin embargo, el panorama de la evaluación de riesgos está evolucionando rápidamente, impulsado por la necesidad de evaluaciones más completas y precisas en un mercado altamente competitivo.
Cuando un cliente solicita un producto financiero, como una hipoteca o un préstamo personal, el proceso de evaluación de riesgos comienza con la recopilación de datos. Estos datos incluyen la información personal del solicitante, el historial crediticio, sus ingresos, situación laboral y registros de transacciones.
A continuación, los datos se procesan mediante modelos estadísticos y algoritmos de aprendizaje automático para calcular una puntuación de riesgo. Esta puntuación refleja la probabilidad de que el cliente no cumpla con su obligación.
La puntuación se complementa con un análisis exhaustivo del comportamiento financiero del cliente, que tiene en cuenta factores como las transacciones recientes de gran tamaño, patrones de gasto inusuales y la estabilidad de sus ingresos.
Además de la puntuación crediticia y el análisis de comportamiento, el proceso de evaluación de riesgos también incluye la evaluación de factores externos, como las condiciones económicas, las tendencias del mercado y el entorno normativo. Este enfoque holístico ayuda a garantizar que el banco pueda tomar decisiones informadas que no solo protejan sus activos, sino que también se ajusten a los requisitos reglamentarios.
La inteligencia artificial generativa (IA generativa) representa un salto significativo en el proceso de evaluación de riesgos. IBM destaca que la IA generativa puede analizar las tendencias del mercado, los indicadores financieros y los historiales crediticios para proporcionar evaluaciones de riesgo más precisas, ayudando a los bancos a tomar decisiones mejor informadas. Esta mayor eficiencia, precisión y transparencia en la evaluación de riesgos se traduce en una mayor satisfacción del cliente y un aumento de los ingresos.
Un uso principal de la IA generativa es la creación de datos sintéticos para la evaluación de riesgos. Como ha explicado la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), estos datos sintéticos pueden simular varios escenarios de clientes, incluidos los relacionados con la detección del fraude, la calificación crediticia y la lucha contra el blanqueo de dinero, lo que permite a los bancos probar y refinar sus modelos de riesgo en diferentes condiciones.
Por ejemplo, la IA generativa puede generar conjuntos de datos que imiten el comportamiento de los clientes en un entorno recesivo, permitiendo a los bancos anticipar riesgos potenciales y ajustar sus estrategias de préstamo en consecuencia. Esta capacidad de generar conjuntos de datos diversos y representativos ayuda a garantizar que los modelos de riesgo de los bancos sean sólidos y capaces de manejar una amplia gama de situaciones del mundo real.
Como resultado, los bancos pueden hacer predicciones más precisas sobre el comportamiento de los clientes, reduciendo la probabilidad de impago y mejorando la calidad general de sus portfolios.
La capacidad de la IA generativa para procesar y analizar grandes cantidades de datos es otra ventaja clave. Al integrar la IA generativa en la evaluación de riesgos, los bancos pueden acceder a información completa sobre sus productos, puntuaciones de riesgo y datos de clientes, incluyendo historiales de transacciones y puntuaciones FICO. Además, la IA generativa puede proporcionar información detallada sobre las razones por las que se aprueban o deniegan productos específicos a los clientes.
Por ejemplo, al evaluar una solicitud de hipoteca, la IA generativa puede resumir rápidamente el historial crediticio del solicitante, evaluar su estabilidad financiera y comparar su perfil con clientes similares que sí han conseguido hipotecas.
Este nivel de análisis no solo acelera el proceso de toma de decisiones, sino que también proporciona una justificación clara que se puede comunicar al cliente, lo que mejora la transparencia y la confianza.
Las capacidades de la IA generativa se extienden más allá de la evaluación de riesgos para ayudar a los gerentes de productos y equipos de marketing a llegar a los clientes de manera más efectiva. Al establecer canales multimodales de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), los bancos pueden clasificar, evaluar, resumir y explicar la razón de ser detrás de las recomendaciones de productos y las aprobaciones a los clientes.
Por ejemplo, un LLM puede analizar los datos de los clientes para identificar patrones que sugieran una alta probabilidad de interés en un producto en particular, como una tarjeta de crédito o un préstamo personal. A continuación, el LLM puede generar mensajes de marketing específicos que destaquen los beneficios del producto, adaptados a las necesidades y preferencias concretas del cliente.
Los LLM también pueden proporcionar a los gestores de productos conocimiento sobre qué segmentos de clientes tienen más probabilidades de responder positivamente a determinadas ofertas, lo que permite elaborar estrategias de marketing más precisas y eficaces.
1. Interpretación de la puntuación de riesgo: un LLM genera un resumen para un analista de riesgos explicando los factores que contribuyen a una puntuación de alto riesgo para un solicitante de hipoteca. El resumen incluye un análisis del comportamiento financiero reciente del solicitante, las posibles señales de alerta y una comparación con solicitantes similares. Esto permite al analista tomar una decisión informada y rápida.
2. Recomendaciones de productos: un LLM analiza los datos de los clientes a través de múltiples canales—incluyendo el historial de transacciones, actividad en redes sociales e interacciones bancarias previas— para ayudar a un gerente de producto. El LLM identifica un segmento de clientes probablemente interesado en una nueva tarjeta de crédito premium y genera ofertas personalizadas que destacan las características únicas de la tarjeta.
3. Racionalización de la aprobación: cuando se deniega un préstamo, un LLM genera una explicación detallada para el cliente, esbozando los factores de riesgo específicos que llevaron a la denegación y ofreciendo orientación sobre cómo mejorar sus posibilidades en el futuro.
La IA generativa está a punto de revolucionar la evaluación de riesgos en la banca al ofrecer evaluaciones más precisas, transparentes y eficaces. Al utilizar las capacidades de la IA generativa para la generación de datos sintéticos, el análisis integral de datos y las canalizaciones LLM multimodales, los bancos pueden mejorar sus estrategias de gestión de riesgos, mejorar la satisfacción del cliente e impulsar el crecimiento de los ingresos.
A medida que el sector financiero evoluciona, la IA generativa jugará sin duda un papel central en la configuración del futuro de la evaluación de riesgos y el compromiso con el cliente.
