Cuando un cliente solicita un producto financiero, como una hipoteca o un préstamo personal, el proceso de evaluación de riesgos comienza con la recopilación de datos. Estos datos incluyen la información personal del solicitante, el historial crediticio, sus ingresos, situación laboral y registros de transacciones.



A continuación, los datos se procesan mediante modelos estadísticos y algoritmos de aprendizaje automático para calcular una puntuación de riesgo. Esta puntuación refleja la probabilidad de que el cliente no cumpla con su obligación.

La puntuación se complementa con un análisis exhaustivo del comportamiento financiero del cliente, que tiene en cuenta factores como las transacciones recientes de gran tamaño, patrones de gasto inusuales y la estabilidad de sus ingresos.

Además de la puntuación crediticia y el análisis de comportamiento, el proceso de evaluación de riesgos también incluye la evaluación de factores externos, como las condiciones económicas, las tendencias del mercado y el entorno normativo. Este enfoque holístico ayuda a garantizar que el banco pueda tomar decisiones informadas que no solo protejan sus activos, sino que también se ajusten a los requisitos reglamentarios.