La ciberresiliencia es mucho más que la recuperación ante desastres; es un componente importante. Un programa resiliente combina flujos de trabajo proactivos y reactivos, incluida la tecnología implicada. Y cuando las piezas individuales funcionan bien juntas con el soporte adecuado, el resultado es una suma mayor que sus partes.

De hecho, el informe CODB de 2024 reveló que cuando la IA y la automatización se implementaron ampliamente en los flujos de trabajo preventivos o proactivos (por ejemplo, la gestión de las superficies de ataque, la formación de equipos rojos, la gestión de posturas, etc.), las organizaciones repararon en los ahorros. Aquí hay un nexo interesante, ya que adoptar un enfoque de "prevención sobre respuesta" puede, de hecho, estar impulsado por un mayor uso y amenazas de la IA.

Además, el informe COBD identificó que, una vez más, la escasez de personal cualificado está afectando al sector. Dado que el personal se siente abrumado, especialmente en los casos de respuesta a incidentes, la inteligencia artificial puede ser esa herramienta de apoyo para retener al personal. El personal de seguridad y directivo debe tener en cuenta que no invertir en herramientas y soluciones puede provocar la pérdida de personal altamente cualificado que tenga conocimientos institucionales. ¿Cuál es la consecuencia no deseada en este caso? Costes adicionales para volver a dotar de personal a los puestos.