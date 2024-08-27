Como dijo Yogi Berra: "Es otro déjà vu". Si la idea de que los costes medios mundiales de las vulneraciones de datos aumentan año tras año parece más de lo mismo, es porque lo es. Las soluciones de protección de datos mejoran, pero también lo hacen los actores de amenazas. El otro disco rayado es la infrautilización o el mal uso de tecnologías que pueden ayudar a salvaguardar los datos, como la inteligencia artificial y la automatización.
El informe "Cost of a Data Breach" (CODB) de 2024, elaborado por IBM, estudió 604 organizaciones de 17 sectores en 16 países y regiones, así como violaciones que oscilaron entre 2100 y 113 000 registros comprometidos. Una de las conclusiones clave del estudio fue que el uso de tecnologías modernas redujo, de media, los costes de las violaciones en 2,2 millones de dólares estadounidenses. Y para los CISOs y equipos de seguridad que buscan inversión, hablar de dinero y céntimos — y no bits y bytes — es lo que resonará con tu audiencia.
Boletín de Think
Únase a los líderes de seguridad que confían en el boletín Think para obtener noticias seleccionadas sobre IA, ciberseguridad, datos y automatización. Aprenda rápidamente de tutoriales de expertos y artículos explicativos, directamente en su bandeja de entrada. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
La ciberresiliencia es mucho más que la recuperación ante desastres; es un componente importante. Un programa resiliente combina flujos de trabajo proactivos y reactivos, incluida la tecnología implicada. Y cuando las piezas individuales funcionan bien juntas con el soporte adecuado, el resultado es una suma mayor que sus partes.
De hecho, el informe CODB de 2024 reveló que cuando la IA y la automatización se implementaron ampliamente en los flujos de trabajo preventivos o proactivos (por ejemplo, la gestión de las superficies de ataque, la formación de equipos rojos, la gestión de posturas, etc.), las organizaciones repararon en los ahorros. Aquí hay un nexo interesante, ya que adoptar un enfoque de "prevención sobre respuesta" puede, de hecho, estar impulsado por un mayor uso y amenazas de la IA.
Además, el informe COBD identificó que, una vez más, la escasez de personal cualificado está afectando al sector. Dado que el personal se siente abrumado, especialmente en los casos de respuesta a incidentes, la inteligencia artificial puede ser esa herramienta de apoyo para retener al personal. El personal de seguridad y directivo debe tener en cuenta que no invertir en herramientas y soluciones puede provocar la pérdida de personal altamente cualificado que tenga conocimientos institucionales. ¿Cuál es la consecuencia no deseada en este caso? Costes adicionales para volver a dotar de personal a los puestos.
Para las organizaciones que aún abordan el problema de la ciberseguridad en silos separados o con visibilidad limitada, están aumentando el perfil de riesgo de toda la organización, no solo la función de seguridad de la empresa. Vivimos en una época en la que la tecnología es de misión crítica para prestar servicios, ya no se trata de eficiencia y competitividad en la prestación de servicios. Por lo tanto, tenga en cuenta estas cuestiones al planificar como unidad:
El informe de la CODB también identificó a dos de las tres organizaciones que estudiaron implementar la IA de seguridad y la automatización en sus centros de operaciones de seguridad. Con este tipo de adopción, es probable que la ubicuidad esté a la vuelta de la esquina.
Por lo tanto, la clave es utilizar la tecnología de forma inteligente, de un modo que aborde el perfil de riesgo de la organización y tenga sentido comercial. El caso empresarial se simplifica cuando el coste medio de una vulneración de datos, según el informe, es de 4,88 millones de dólares. Los resultados del último año hasta ahora demuestran que la inversión puede merecer la pena.
El informe de KuppingerCole sobre plataformas de seguridad de datos ofrece orientación y recomendaciones para encontrar los productos de protección y gobierno de datos sensibles que mejor se adapten a las necesidades de los clientes.
Obtenga información para prepararse y responder a los ciberataques con mayor rapidez y eficacia con IBM X-Force Threat Intelligence Index.
Descubra los beneficios y el ROI de IBM Security Guardium Data Protection en este estudio TEI de Forrester.
Acceda a este informe de Gartner para aprender a gestionar el inventario completo de IA, proteger las cargas de trabajo de IA con barreras de seguridad, reducir el riesgo y gestionar el proceso de gobierno para lograr la confianza en la IA para todos los casos de uso de IA en su organización.
Conozca las estrategias para simplificar y acelerar su hoja de ruta para la resiliencia de los datos, al mismo tiempo que aborda los últimos requisitos de conformidad.
Siga unos pasos bien definidos para completar las tareas y aprenda a utilizar las tecnologías en sus proyectos de manera eficaz.
Proteja los datos en varios entornos, cumpla la normativa sobre privacidad y simplifique la complejidad operativa.
Descubra IBM Guardium, una familia de software de seguridad de datos que protege los datos confidenciales en el entorno local y en la nube.
IBM proporciona servicios integrales de seguridad de datos para proteger los datos empresariales, las aplicaciones y la IA.
Proteja los datos de su organización en nubes híbridas y simplifique los requisitos de conformidad con soluciones de seguridad de datos.