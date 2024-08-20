El coste de una vulneración de datos: el sector industrial

Las organizaciones industriales recibieron recientemente un informe sobre su rendimiento en relación con los costes de las vulneraciones de datos. Y hay mucho margen de mejora.

Según el informe IBM Cost of a Data Breach (CODB) de 2024 , el coste medio total de una vulneración de datos en el sector industrial fue de 5,56 millones de USD. Esto refleja un aumento del 18 % para el sector en comparación con 2023.

Estas cifras sitúan al sector industrial en el tercer lugar por costes de vulneración entre los 17 sectores estudiados. De media, las vulneraciones de datos cuestan a las organizaciones industriales un 13 % más que la media mundial de 4,88 millones de dólares.

Claramente, el sector industrial se enfrenta a fuertes vientos en contra a la hora de hacer frente a las vulneraciones de datos. Echemos un vistazo más de cerca a algunos de los desafíos relacionados con el sector, así como a las soluciones que pueden ayudar a reducir el impacto de los ciberataques en las organizaciones industriales.