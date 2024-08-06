El coste de una vulneración de datos: el sector sanitario

Los ciberataques crecen cada año en sofisticación y frecuencia, y el coste de las vulneraciones de datos continúa aumentando con ellos. Un nuevo informe de IBM y el Ponemon Institute, el estudio 2024 Cost of Data Breach, detalla el impacto financiero de los ataques en múltiples sectores.

El coste medio mundial de una vulneración de datos alcanzó un máximo histórico de 4,45 millones de dólares en 2023, lo que supone un aumento del 15 % en los últimos tres años. Este aumento se debió principalmente al incremento de los gastos asociados a la pérdida de negocio y a las acciones de respuesta tras la vulneración, según el informe. Estados Unidos superó a todas las demás naciones en el coste medio más alto por vulneración con 9,48 millones de dólares.

Como en años anteriores, el sector de la salud sufrió el coste medio más alto de las infracciones, con 10,93 millones de dólares, seguido del sector financiero, con 5,9 millones de dólares. Las vulneraciones de datos sanitarios suelen durar 213 días antes de ser descubiertas, más que la media de 194 días en otros sectores.

Los últimos años también han mostrado una nueva tendencia preocupante: el aumento de vulneraciones muy grandes que afectan a millones de registros.