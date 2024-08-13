Coste de una vulneración de datos en 2024: sector financiero

Según el informe "Cost of a Data Breach" de IBM 2024, el coste medio global de las vulneraciones de datos ha alcanzado los 4,88 millones de dólares; un aumento significativo con respecto a los 4,45 millones de dólares del año pasado y el mayor salto desde la pandemia.

Para las empresas del sector financiero, los costes son aún mayores. Las empresas gastan ahora 6,08 millones de dólares en hacer frente a las vulneraciones de datos, lo que supone un 22 % más que la media mundial.

Esto es lo que las organizaciones financieras deben saber sobre el informe "Cost of a Data Breach" de este año.