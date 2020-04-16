Las habilidades de comunicación son un factor importante en las decisiones empresariales y un controlador de resultados empresariales exitosos. No es de extrañar, por tanto, que una buena comunicación encabece a menudo la lista de aptitudes que buscan los empleadores, sea cual sea el trabajo o el sector. Lo bien que se comunique afecta a todo, desde las pequeñas interacciones con los compañeros de trabajo hasta el cierre de grandes acuerdos. Y es un área de habilidad crítica para los líderes.
En el sector tecnológico, cuando pensamos en desarrollar habilidades, probablemente lo primero que se nos viene a la mente no es mejorar la comunicación, pero, en realidad, es fundamental para todo lo que hacemos en la infraestructura de TI de IBM para ayudar a nuestros clientes a hacer frente a cargas de trabajo exigentes y alcanzar el éxito en sus respectivos ámbitos. En IBM, nuestros valores fundamentales son la dedicación al éxito de cada cliente, la innovación que importa (para nuestra empresa y para el mundo), y la confianza y la responsabilidad personal en todas nuestras relaciones. La buena comunicación está en el centro de esos valores y es necesaria en todos los niveles de nuestro negocio.
El liderazgo tiene que ver con la interacción humana, y por eso la comunicación es clave. Trabajamos con seres humanos y buscamos movilizar a un grupo de personas para cumplir colectivamente una misión o tarea. En las interacciones profesionales cotidianas (desde reuniones hasta oportunidades de venta y compromisos técnicos con clientes) los stakeholders se reúnen con diferentes prioridades, necesidades e intereses. Una buena comunicación puede ayudarnos a tener en cuenta todos esos intereses variados y a tomar las decisiones que mejor sirvan a nuestros objetivos colectivos. Tenemos éxito cuando escuchamos bien, ofrecemos conocimiento y hacemos espacio para que se escuchen todas las voces.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Sea auténtico. Cuando un líder se comunica con un equipo, es crucial crear condiciones de confianza. Crear confianza puede unir a una organización y ayudar a los equipos a avanzar juntos. Las condiciones para generar confianza se basan en la comunicación: ser respetuoso, desinteresado, empático y claro. Proporcione un sentido de propósito, luche por su gente y haga todo esto con altos estándares éticos.
Escuche más de lo que habla. La escucha es una habilidad valiosa para practicar con colegas y socios de negocios, así como en relaciones personales. La escucha reflexiva se refiere a la capacidad de escuchar a alguien y luego reflejar el punto de vista de esa persona. Ayuda a confirmar lo que se ha dicho y a corregir cualquier malentendido. En cualquier situación en la que se intente alcanzar objetivos comunes, este tipo de escucha activa puede facilitar la comprensión mutua y ayudar a obtener mejores resultados.
Hable con determinación y aporte valor a las conversaciones. Cuando le toque hablar, ofrezca comunicaciones verbales reflexivas, preparadas, bien organizadas y concisas. Todos hemos estado en reuniones en las que algunas personas hablaban demasiado o intervenían sin aportar nada de valor. Todos podemos contribuir a que los intercambios sean más reflexivos si pensamos con antelación, acudimos a las reuniones preparados y hablamos solo cuando tengamos algo valioso que aportar.
Deje espacio para voces diversas. Está ampliamente demostrado la diversidad impulsa la innovación y los resultados financieros. A lo largo de su historia, IBM se ha comprometido a incluir voces diversas en la mesa y ha sido reconocida por su liderazgo a la hora de acelerar el progreso de las mujeres en el lugar de trabajo, por ejemplo. (El equipo que dirijo también se compromete a promover la igualdad de género). La comunicación efectiva en una empresa requiere hacer espacio para que todas las voces sean escuchadas, no solo aquellas con más poder.
Una mejor comunicación produce más conocimiento sobre nuestros desafíos apremiantes, lo que a su vez se traduce en una mejor ingeniería de productos, compromisos técnicos sólidos y clientes más satisfechos. Al aplicar estas habilidades de comunicación en la interacción con los clientes, no dependemos únicamente de los datos, sino que podemos facilitar la creación de valor compartido que beneficia a todos.
La infraestructura de TI de IBM es la base de muchas de las mayores empresas del mundo, desde los principales bancos globales hasta los centros de supercomputación dedicados a la investigación. Los servidores, el almacenamiento y el software de IBM están diseñados para ayudar a estas organizaciones a superar cargas de trabajo desafiantes y ampliar el valor de sus inversiones existentes. Ayudamos a los clientes entendiendo sus necesidades y actuando como asesores de confianza, y eso empieza y termina con una comunicación eficaz. Así es como lideramos.
Lea lo que piensan los CEO sobre la sostenibilidad en sus propias palabras y cómo la están incorporando a su negocio.
Descubra siete tendencias empresariales que los expertos prevén que darán forma al mundo en los próximos tres años, y siete apuestas que merece la pena hacer para obtener beneficio de ellas.
Descubra cómo Climate Service integró los datos climáticos en las decisiones financieras gracias a la tecnología de IBM.
Reinvente la forma de hacer el trabajo combinando la transformación empresarial y tecnológica para desbloquear la agilidad de la empresa.
Reimagine y modernice los RR. HH. con la IA en el centro para obtener mejores resultados empresariales y liberar todo el potencial de los empleados.
Desbloquee el rendimiento financiero y el valor empresarial con servicios integrales que incorporan análisis de datos, inteligencia artificial y automatización en todos los procesos centrales.
Haga crecer y transforme su negocio reimaginando su estrategia corporativa y su forma de trabajar