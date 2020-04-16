Las habilidades de comunicación son un factor importante en las decisiones empresariales y un controlador de resultados empresariales exitosos. No es de extrañar, por tanto, que una buena comunicación encabece a menudo la lista de aptitudes que buscan los empleadores, sea cual sea el trabajo o el sector. Lo bien que se comunique afecta a todo, desde las pequeñas interacciones con los compañeros de trabajo hasta el cierre de grandes acuerdos. Y es un área de habilidad crítica para los líderes.

En el sector tecnológico, cuando pensamos en desarrollar habilidades, probablemente lo primero que se nos viene a la mente no es mejorar la comunicación, pero, en realidad, es fundamental para todo lo que hacemos en la infraestructura de TI de IBM para ayudar a nuestros clientes a hacer frente a cargas de trabajo exigentes y alcanzar el éxito en sus respectivos ámbitos. En IBM, nuestros valores fundamentales son la dedicación al éxito de cada cliente, la innovación que importa (para nuestra empresa y para el mundo), y la confianza y la responsabilidad personal en todas nuestras relaciones. La buena comunicación está en el centro de esos valores y es necesaria en todos los niveles de nuestro negocio.

El liderazgo tiene que ver con la interacción humana, y por eso la comunicación es clave. Trabajamos con seres humanos y buscamos movilizar a un grupo de personas para cumplir colectivamente una misión o tarea. En las interacciones profesionales cotidianas (desde reuniones hasta oportunidades de venta y compromisos técnicos con clientes) los stakeholders se reúnen con diferentes prioridades, necesidades e intereses. Una buena comunicación puede ayudarnos a tener en cuenta todos esos intereses variados y a tomar las decisiones que mejor sirvan a nuestros objetivos colectivos. Tenemos éxito cuando escuchamos bien, ofrecemos conocimiento y hacemos espacio para que se escuchen todas las voces.