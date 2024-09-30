La IA y el futuro de la sostenibilidad: una conversación sobre la semana del clima con expertos de IBM

DeKeyrel: Yo ya veo cómo nuestros clientes se benefician de ello. Por ejemplo, Ford Motor Company buscaba reducir defectos y tiempos de inactividad y crear un proceso de fabricación más sostenible. Ford implementó IBM Maximo Visual Inspection (MVI), que no solo mejoró la sostenibilidad, sino también la calidad del vehículo. Como resultado, Ford amplió el uso de MVI y sus capacidades de IA a plantas adicionales y otorgó a IBM su prestigioso Premio a la Innovación en TI. En Suiza y los Países Bajos, DSM-firmenich Animal Nutrition & Health estaba ansioso por aprovechar los datos y la IA para mejorar la sostenibilidad de su negocio y el estado de sus animales. DSM-Firmenich utilizó IBM Environmental Intelligence Suite y sus potentes algoritmos para predecir y prevenir la contaminación de cereales, ahorrando a los sectores agrícolas europeos millones de euros cada año.

Shim: Uno de nuestros clientes utiliza la IA para orquestar el mantenimiento de más de 100.000 activos en un barrio con certificación LEED Platinum, que tiene 94 edificios, incluido el rascacielos más alto de Riad. Un productor brasileño de energía renovable utilizó modelos de inteligencia ambiental e IA para mejorar las previsiones eólicas en un 15 % y las solares en un 30 %, lo que les permitió planificar mejor y garantizar una red eléctrica resiliente y fiable. En IBM, utilizamos Envizi, una solución con IA, para rastrear y analizar nuestros datos de energía dentro de una sola herramienta en 600 ubicaciones. Permite a IBM realizar un seguimiento y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de energía y el uso de agua de manera eficiente, al tiempo que optimiza la gestión de instalaciones y las experiencias laborales.

DeKeyrel: Ikano Group es un conglomerado multinacional con negocios en distintos sectores y múltiples continentes. Por esta razón, organizar la gran cantidad de datos necesarios para cumplir las diferentes normas de elaboración de informes es crucial para su viaje hacia la sostenibilidad. Cuando buscaba prepararse para la nueva Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa de la UE, el grupo Ikano recurrió a IBM Envizi ESG Suite. Ahora pueden capturar y rastrear fácilmente más de 15 000 tipos de datos diferentes para la elaboración de informes de CSRD gracias a la plataforma, lo que ahorra miles de horas de trabajo en el proceso.

Abbosh: También vemos grandes posibilidades en la IA para la economía circular. La IA puede ayudar a descubrir formas de utilizar los recursos de forma más eficiente y generar ahorros de costes en materias primas, que a menudo constituyen una gran parte de los gastos de producción. Por ejemplo, la IA generativa puede descubrir y recomendar materiales para sustituir los PFAS (similares a los productos químicos sintéticos) en los centros de fabricación. Esto nos ayudará a explorar las formas en que las tecnologías están ayudando con la circularidad, avanzando en el descubrimiento de materiales y encontrando alternativas a los plásticos y PFAS.