La IA y el futuro de la sostenibilidad: una conversación sobre la semana del clima con expertos de IBM

Con demasiada frecuencia los temas sobre innovación se presentan como opuestos a la sostenibilidad, como si tuviera que elegir: proteger el planeta o proteger los resultados económicos. La verdad es que los avances tecnológicos pueden ayudar a impulsar los esfuerzos para mejorar las prácticas empresariales sostenibles. Al optimizar las operaciones y reducir las prácticas que requieren muchos recursos, la tecnología no solo puede hacer que una organización sea más rentable, sino también avanzar en su camino hacia la sostenibilidad.
IBM ha trabajado duro utilizando innovaciones en inteligencia artificial e IA generativa para ayudar a las organizaciones a encontrar soluciones que aceleren los esfuerzos de sostenibilidad, incluidas varias que debutaron en la Semana del Clima de Nueva York a principios de esta semana.
Nos sentamos con tres expertos en sostenibilidad de IBM para debatir el papel de la IA en ayudar a las organizaciones a mejorar sus operaciones, identificar dónde hay margen para la innovación y explorar cómo se pueden contabilizar los costes medioambientales de estos nuevos desarrollos.
Oday Abbosh, líder global de sostenibilidad de IBM Consulting: La IA no es solo una herramienta, sino un catalizador del cambio. Puede ayudar a las organizaciones a tomar decisiones informadas para reducir su huella medioambiental y construir un futuro más sostenible. En concreto, la IA tiene el potencial de transformar la forma en que las empresas enfocan su estrategia de sostenibilidad. Según un estudio reciente del IBM Institute for Business Value, el gasto en informes de sostenibilidad supera el gasto en innovación en sostenibilidad en un 43 %. La IA puede ayudar a reequilibrar estos fondos hacia la innovación, al agilizar la recopilación de datos y permitir que las organizaciones tomen acciones más específicas que les permitan impulsar un progreso real en sostenibilidad.
Kendra DeKeyrel, Vicepresidenta de ESG y Líder de Productos de Gestión de Activos en IBM: La IA es crucial para el futuro de las prácticas empresariales sostenibles y los ejecutivos lo saben: según el último informe de Estado de Preparación para la Sostenibilidad de IBM, nueve de cada 10 líderes empresariales encuestados estuvieron de acuerdo en que la IA les ayudará a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Sin embargo, aún queda trabajo por hacer: IBM también descubrió que el 56 % de las organizaciones no utilizan activamente la IA de esta manera.
Christina Shim, Directora de Sostenibilidad de IBM: Para nosotros, todo empieza con los datos. Los datos son fundamentales para saber cuánta energía consumes o qué se está desperdiciando. Los datos crean una base que sustenta cada objetivo y son la fuente desde la que puedes determinar tu impacto actual, seguir el progreso e implementar ajustes. Una vez que tenga los datos correctos, la implementación de tecnologías como la IA puede ser una de las herramientas más poderosas para una transición hacia la sostenibilidad.
DeKeyrel: La IA es una herramienta clave para crear resiliencia climática y los líderes empresariales necesitan herramientas con urgencia: solo la mitad de los encuestados en el reciente Informe sobre el estado de preparación para la sostenibilidad de IBM se sienten totalmente preparados para abordar una serie de riesgos climáticos. Para adaptar sus activos físicos, infraestructura y recursos naturales a las condiciones meteorológicas extremas y los riesgos relacionados, las organizaciones deben dar sentido a vastos conjuntos de datos medioambientales. A los humanos les podría llevar meses etiquetar y extraer conocimientos de datos climáticos y geoespaciales relevantes, pero la IA acorta mucho ese plazo. Por ejemplo, IBM Environmental Intelligence utiliza IA y API para integrar conjuntos de datos complejos y diversos y extraer rápidamente conocimiento para mejorar la resiliencia. La IE tiene una amplia gama de aplicaciones, desde la predicción de los riesgos de tormentas y mareas debido al cambio del nivel del mar, hasta el seguimiento de las tendencias de biomasa y deforestación para los esfuerzos de conservación.
Shim: El cambio climático afecta a las personas de muchas maneras. Está provocando un aumento de las inundaciones, causando insolaciones y destruyendo granjas y medios de subsistencia. Los seguros se están volviendo inasequibles. Los retrasos en la construcción debidos a condiciones meteorológicas extremas ya cuestan miles de millones en todo el mundo. Nos importa porque afecta a nuestra vida cotidiana, vivamos donde vivamos. Pero centrémonos en las soluciones. La IA puede mejorar significativamente la resiliencia ante el cambio climático analizando datos para predecir eventos meteorológicos extremos, desastres naturales y otros riesgos relacionados con el clima con mayor precisión y tiempo de entrega.
Por ejemplo, con la NASA, lanzamos un modelo que va más allá de la previsión de IA para ofrecer nuevos conocimientos a científicos, desarrolladores y empresas sobre las condiciones meteorológicas y climáticas a corto y largo plazo. Este es uno de los modelos de IA más avanzados para el clima y el tiempo, y ahora está disponible en la plataforma de código abierto Hugging Face, lo que significa más ojos en el código y más capacidad intelectual dedicada a los problemas. Los modelos fundacionales también pueden ayudar a informar de los esfuerzos para reducir los "efectos de isla de calor". IBM y la Universidad de Inteligencia Artificial Mohamed Bin Zayed son pioneros en la aplicación de modelos fundacionales para mapear islas de calor urbanas, áreas con temperaturas significativamente más altas en comparación con las ubicaciones circundantes en Abu Dhabi. Hasta la fecha, el modelo ha servido de base para los esfuerzos que han logrado reducir los efectos de isla de calor en la región en más de tres grados centígrados.
DeKeyrel: Yo ya veo cómo nuestros clientes se benefician de ello. Por ejemplo, Ford Motor Company buscaba reducir defectos y tiempos de inactividad y crear un proceso de fabricación más sostenible. Ford implementó IBM Maximo Visual Inspection (MVI), que no solo mejoró la sostenibilidad, sino también la calidad del vehículo. Como resultado, Ford amplió el uso de MVI y sus capacidades de IA a plantas adicionales y otorgó a IBM su prestigioso Premio a la Innovación en TI. En Suiza y los Países Bajos, DSM-firmenich Animal Nutrition & Health estaba ansioso por aprovechar los datos y la IA para mejorar la sostenibilidad de su negocio y el estado de sus animales. DSM-Firmenich utilizó IBM Environmental Intelligence Suite y sus potentes algoritmos para predecir y prevenir la contaminación de cereales, ahorrando a los sectores agrícolas europeos millones de euros cada año.
Shim: Uno de nuestros clientes utiliza la IA para orquestar el mantenimiento de más de 100.000 activos en un barrio con certificación LEED Platinum, que tiene 94 edificios, incluido el rascacielos más alto de Riad. Un productor brasileño de energía renovable utilizó modelos de inteligencia ambiental e IA para mejorar las previsiones eólicas en un 15 % y las solares en un 30 %, lo que les permitió planificar mejor y garantizar una red eléctrica resiliente y fiable. En IBM, utilizamos Envizi, una solución con IA, para rastrear y analizar nuestros datos de energía dentro de una sola herramienta en 600 ubicaciones. Permite a IBM realizar un seguimiento y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de energía y el uso de agua de manera eficiente, al tiempo que optimiza la gestión de instalaciones y las experiencias laborales.
DeKeyrel: Ikano Group es un conglomerado multinacional con negocios en distintos sectores y múltiples continentes. Por esta razón, organizar la gran cantidad de datos necesarios para cumplir las diferentes normas de elaboración de informes es crucial para su viaje hacia la sostenibilidad. Cuando buscaba prepararse para la nueva Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa de la UE, el grupo Ikano recurrió a IBM Envizi ESG Suite. Ahora pueden capturar y rastrear fácilmente más de 15 000 tipos de datos diferentes para la elaboración de informes de CSRD gracias a la plataforma, lo que ahorra miles de horas de trabajo en el proceso.
Abbosh: También vemos grandes posibilidades en la IA para la economía circular. La IA puede ayudar a descubrir formas de utilizar los recursos de forma más eficiente y generar ahorros de costes en materias primas, que a menudo constituyen una gran parte de los gastos de producción. Por ejemplo, la IA generativa puede descubrir y recomendar materiales para sustituir los PFAS (similares a los productos químicos sintéticos) en los centros de fabricación. Esto nos ayudará a explorar las formas en que las tecnologías están ayudando con la circularidad, avanzando en el descubrimiento de materiales y encontrando alternativas a los plásticos y PFAS.
DeKeyrel: La IA generativa puede potenciar todos estos procesos "llenando los huecos" y modelando datos que la IA tradicional no puede. Esto permite a las empresas ir un paso más allá y abordar nuevos casos de uso, especialmente para la gestión del ciclo de vida de los activos, como la generación de recomendaciones de códigos de fallo de activos.
Abbosh: Tres de cada cuatro directivos afirman que los datos procesados manualmente retrasan los informes de sostenibilidad, dificultando tanto los resultados empresariales como los de sostenibilidad. La IA puede ayudar a sacar esos conocimientos a la superficie. La mayoría de los clientes, independientemente del tamaño de la empresa, tienen equipos de sostenibilidad que están agotados, que intentan analizar los datos manualmente en lugar de centrarse en lo que dicen los datos. La IA generativa puede desbloquear el potencial de productividad. Por ejemplo, en lugar de que los equipos de sostenibilidad recopilen y revisen manualmente los recibos de combustible en papel, la tecnología puede ayudar a traducir las imágenes de recibos en los elementos de datos necesarios para las métricas relacionadas con el combustible. Esto permite a estos equipos dedicar más tiempo a optimizar el uso de combustible para la descarbonización, utilizando el tiempo para obtener información sobre los datos en lugar de perseguirlos.
Abbosh: La IA generativa no es una bala de plata, pero si se usa estratégicamente puede ayudar a avanzar las iniciativas y objetivos de sostenibilidad a escala. Para aprovechar al máximo sus iniciativas de sostenibilidad, las empresas necesitan datos. Sin datos, la sostenibilidad no es ejecutable y no es operativa. Cada vez más líderes empresariales empiezan a ver cómo la IA puede ayudarles a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. El 64 % de los ejecutivos encuestados está de acuerdo en que la IA generativa será importante para sus esfuerzos de sostenibilidad. La IA generativa puede ayudar a acelerar la toma de decisiones basada en datos, lo que permite a las empresas impulsar la sostenibilidad de maneras significativas, como optimizar los niveles de producción, minimizar el desperdicio, promover el consumo eficiente de energía y cumplir con los requisitos de informes reglamentarios y voluntarios.
Shim: Gen AI tiene el poder de combinar datos operativos y ambientales para predecir y mitigar las interrupciones en las operaciones y más allá. Por ejemplo, podemos utilizar los datos de las redes energéticas, los patrones meteorológicos y las tendencias de uso para predecir y ajustar la distribución de energía en tiempo real. Esto ayuda a las organizaciones a limitar su huella de carbono y, al mismo tiempo, a aumentar los resultados con el ahorro de costes. Esto es aplicable a cualquier organización: empresas grandes o pequeñas, organizaciones sin ánimo de lucro y, por supuesto, gobiernos. Por ejemplo, IBM y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo acaban de lanzar un modelo interactivo que utiliza la IA para predecir el acceso a la energía hasta 2030. El modelo está disponible para 102 países de África, América Latina, Asia Pacífico y Oriente Medio; ayudará a los gobiernos a tomar decisiones basadas en datos y permitirá a los usuarios analizar cuestiones energéticas complejas.
Abbosh: Aunque la IA y la IA generativa son tecnologías impresionantes que sin duda pueden aportar beneficios tanto al negocio como a la sostenibilidad, es fundamental reconocer que ningún camino a seguir está exento de desafíos. Hay muchas formas de diseñar una solución integral basada en la IA que minimice el consumo de energía y, por tanto, el impacto medioambiental.
Shim: Las empresas deben ser inteligentes en su enfoque de la IA. Uno de nuestros estudios recientes mostró que el 63 % de las organizaciones aplicarán la IA generativa en sus iniciativas de TI a finales de 2024, pero solo el 23 % de las organizaciones integran evaluaciones de sostenibilidad cuando diseñan por primera vez sus proyectos de TI. Y esto es un problema. Si nos centramos en la sostenibilidad de la IA desde el principio, no solo reduciremos nuestra huella medioambiental, sino que también crearemos soluciones más eficientes y rentables. Hay varias formas de aprovechar los beneficios de la IA y minimizar al mismo tiempo su impacto medioambiental.
Abbosh: Las empresas también pueden contribuir a reducir el consumo de energía optando por un enfoque de nube híbrida. Una cuarta parte de las empresas ya está aprovechando soluciones de nube híbrida para aumentar significativamente la sostenibilidad y eficiencia energética de sus operaciones de TI. Casi la mitad informa de un impacto positivo sustancial en su sostenibilidad general de TI.
Shim: Otro aspecto a tener en cuenta es el tamaño de sus modelos. Los modelos grandes conllevan más costes de almacenamiento de datos y computación y también requieren actualizaciones más frecuentes, lo que significa que ser más grande no siempre es mejor. Las empresas deben utilizar el modelo fundacional del tamaño adecuado para lograr lo que necesitan, lo que ayuda a la sostenibilidad, así como al coste y la velocidad. Por ejemplo, los modelos IBM Granite, entrenados con datos específicos y relevantes, funcionan tan bien como los modelos más grandes. Otro aspecto a considerar es la ubicación de procesamiento. Como mencionó Oday, adoptar un enfoque de "nube híbrida" puede darle la flexibilidad de ubicar su procesamiento cerca de fuentes de energía limpia. Co-ubicar datos junto al procesamiento también puede suponer un ahorro real de energía a lo largo del tiempo.
Nuestros estudios también muestran que las organizaciones con prácticas de sostenibilidad de TI profundamente integradas no solo obtienen mejores resultados medioambientales, sino que también ven beneficios significativos en la eficiencia operativa. Por ejemplo, hemos desarrollado chips de IA que son 14 veces más eficientes energéticamente que los modelos anteriores. Esto reduce drásticamente la potencia necesaria para ejecutar cargas de trabajo de IA, lo que nos permite ampliar nuestras capacidades de IA mientras minimizamos el consumo de energía.
Abbosh: A pesar del creciente énfasis en las iniciativas de sostenibilidad, persiste un mito recurrente: que la sostenibilidad y la rentabilidad son mutuamente excluyentes.
Shim: Sabemos que lo que es bueno para el planeta puede ser bueno para los negocios. Nuestros estudios han demostrado que las organizaciones que incorporan la sostenibilidad en sus operaciones obtienen mejores resultados financieros y de sostenibilidad, tienen más probabilidades de superar a sus iguales en rentabilidad y tienen tasas de crecimiento de ingresos más altas. Además, las organizaciones que adoptan un enfoque de TI sostenible en toda la empresa afirman haber observado beneficios en su eficiencia operativa.
Abbosh: La realidad es que los resultados financieros y sostenibles no solo pueden coexistir, sino que se refuerzan mutuamente. El 52 por ciento de las organizaciones que incorporan la sostenibilidad tienen más probabilidades de superar a sus iguales en cuanto a rentabilidad, crecimiento de ventas y retención del talento
Shim: En 2023, IBM puso en marcha proyectos de conservación de energía en más de 130 ubicaciones en todo el mundo. Gracias a estos proyectos, hemos evitado un consumo de energía estimado de 95 000 MWh y 33 000 mtCO2e de emisiones, al tiempo que ahorramos aproximadamente 11 millones de dólares. También hay otras áreas que van más allá de la reducción de costes. Por ejemplo, las organizaciones que incorporan la sostenibilidad tienen un 56 % más de probabilidades de obtener mejores resultados en la atracción de talento.
Abbosh: Hemos visto de primera mano el poder de la sostenibilidad. Downer recurrió a IBM Consulting y utilizó Maximo y Watson AIOps para aprovechar datos casi en tiempo real de más de 200 trenes en toda Australia. Los análisis respaldan el mantenimiento predictivo, reducen los fallos y aumentan la fiabilidad de los trenes en un 51 %. De manera similar, Hera Spa recurrió a IBM Consulting para utilizar la visión con cámara con IA y reducir los residuos en vertederos y mejorar la eficiencia en 89 instalaciones, dirigiendo más materiales hacia la reutilización.
Shim: La sostenibilidad es una estrategia a largo plazo. Las organizaciones no deben tratar la sostenibilidad como un caso especial. Cuando las organizaciones realmente integran la sostenibilidad en sus operaciones, en lugar de tratarla como un complemento, los beneficios pueden llegar a convertirse en el cliente cero de las soluciones de sostenibilidad, llevar los aprendizajes a los clientes y ayudarles a implementar y operacionalizar la sostenibilidad.
