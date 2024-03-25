A medida que se intensifican los efectos del cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes y graves. Estados Unidos sufrió 25 fenómenos meteorológicos extremos en 2023, cada uno de los cuales provocó pérdidas de más de 1000 millones de dólares, con un coste total de 73 800 millones de dólares.
Estos eventos climáticos tienen un enorme impacto potencial en las instituciones financieras. En 2021, unas inundaciones a gran escala afectaron a los países europeos de Austria, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, causando daños por valor de 43 000 millones de dólares, además de una trágica pérdida de vidas humanas. Según los analistas de Berenberg, las compañías de seguros individuales se enfrentaron a estimaciones totales de siniestros de hasta aproximadamente 300 millones de dólares. Berenberg estimó que las pérdidas en reaseguro oscilaron entre 2000 y 3000 millones de dólares.
Para otras empresas de servicios financieros fuera del sector de los seguros, los bienes aceptados como garantía de préstamo también podrían enfrentarse a riesgos relacionados con el clima. Los riesgos locales del cambio climático a largo plazo podrían seguir devaluando las propiedades que no hayan sufrido daños. Estos riesgos pueden incluir amenazas derivadas del aumento del nivel del mar, incendios forestales, olas de calor, inundaciones u otros desastres naturales.
Algunas empresas pueden optar por no invertir en determinados panoramas en los que los riesgos físicos son considerablemente demasiado altos. Como resultado, su mercado se reduciría.
En todo el sector financiero existen riesgos de transición que hay que tener en cuenta a medida que avanzamos hacia una economía de bajas emisiones de carbono. Muchas empresas de servicios financieros tendrán que reevaluar un importante portfolio de inversiones en el mercado de valores. Los mercados financieros podrían revaluar las acciones en algunos sectores intensivos en carbono al favorecer las energías renovables sobre los combustibles fósiles. Invertir en empresas que aparentemente están provocando el calentamiento global con emisiones excesivas de gases de efecto invernadero o carbono, en lugar de mitigarlo, podría dañar la reputación. Las interrupciones de la cadena de suministro u otros negocios debidas a condiciones meteorológicas extremas también podrían afectar a los balances de las empresas que cotizan en bolsa. Como resultado, los fondos de pensiones y otras inversiones bursátiles podrían sufrir efectos adversos.
En los últimos años, las empresas de servicios financieros se han dado cuenta de que necesitan una estrategia de toma de decisiones que tenga en cuenta las implicaciones del cambio climático. Las metodologías utilizadas en el pasado podrían no ser suficientes para tener en cuenta los nuevos patrones meteorológicos y los fenómenos meteorológicos extremos.
Las empresas también pueden reducir su riesgo de inversión utilizando datos meteorológicos y climáticos para tomar decisiones de inversión. Cuando las empresas comercializan energía, por ejemplo, pueden prever la generación de electricidad renovable en función de los patrones solares y eólicos previstos. Las empresas pueden seguir este proceso de tres pasos para abordar las implicaciones del cambio climático en su negocio:
IBM® Environmental Intelligence modela 40 años de patrones meteorológicos históricos. Permite realizar previsiones en estas escalas temporales:
Mediante una interfaz gráfica de usuario (GUI), las empresas de servicios financieros pueden ver las propiedades en el contexto de los riesgos climáticos de su ubicación específica. Esta GUI permite una evaluación de riesgo más completa al considerar una aplicación de seguro o hipoteca. Las empresas de servicios financieros pueden utilizar la herramienta para "¿qué pasaría si?" para comprender mejor la probabilidad de diversos escenarios climáticos y ayudar a elaborar planes de mitigación para contrarrestar los riesgos meteorológicos extremos.
Es posible que un equipo nuevo o ampliado tenga que beneficiarse de los datos meteorológicos en toda la empresa. Las empresas podrían necesitar reformar sus prácticas de evaluación de riesgos y gestión de portfolio para incluir el riesgo y la oportunidad climáticas. Las empresas pueden utilizar los datos meteorológicos para ayudar a redactar informes de evaluación de daños, orientar a los evaluadores de riesgos sobre el terreno e identificar fraudes en las reclamaciones de seguros. Los responsables de la toma de decisiones en materia de inversión también necesitan datos meteorológicos y climáticos para poder utilizarlos en una negociación mejor informada en sectores como la energía, la agricultura y la alimentación.
Existen nuevas oportunidades para atraer y retener clientes compartiendo inteligencia climática. Las compañías de seguros pueden, por ejemplo, alertar a sus clientes de las amenazas a las que se enfrentan sus propiedades para poder protegerlas. Para defenderse de los incendios forestales, los propietarios podrían retirar los muebles y la vegetación de los alrededores que pudieran propagar las llamas al edificio. En zonas vulnerables a inundaciones, podrían añadir defensas y protecciones contra inundaciones. De esta manera, las empresas de servicios financieros pueden reducir su riesgo financiero y, al mismo tiempo, aumentar la satisfacción del cliente.
Las empresas de servicios financieros también pueden crear nuevos productos utilizando los datos meteorológicos y climáticos. Por ejemplo, si se produce un fenómeno meteorológico extremo, el seguro paramétrico ofrece un pago fijo acordado. Los clientes pueden cobrar más rápido porque no hay necesidad de evaluar los daños.
Para responder a las perturbaciones climáticas y gestionar el aumento del riesgo resultante de los fenómenos meteorológicos extremos, las empresas de servicios financieros necesitan conocimiento meteorológico preciso. La aportación de estos conocimientos debería permitir a las empresas comprender el riesgo climático asociado a los países o propiedades que les interesan.
Los datos meteorológicos no solo ayudan a reducir el alcance de las pérdidas, sino que también crean nuevas oportunidades. La previsión de energías renovables puede informar el comercio energético y las compañías de seguros pueden ayudar a los propietarios a comprender tanto las amenazas que enfrentan sus propiedades como cómo contrarrestarlas. Al reducir el coste de los fenómenos meteorológicos extremos y aprovechar nuevas oportunidades de negocio, las empresas de servicios financieros pueden convertir los datos meteorológicos en una poderosa ventaja competitiva.
Más información sobre los datos climáticos.
Aprenda a mitigar de manera proactiva los riesgos y las interrupciones con un enfoque basado en datos para la adaptación climática.
Adquiera conocimientos sobre lo que buscan las organizaciones avanzadas en materia de sostenibilidad en las plataformas de software ESG, que abarcan la captura de datos, la elaboración de informes sobre GEI y mucho más.
Conozca todo lo que necesita saber acerca de la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD), incluidos el cumplimiento, los requisitos de información, las fechas clave y mucho más.
Equipe a desarrolladores y científicos de datos con datos medioambientales y conocimientos impulsados por IA para mejorar la resiliencia climática y la eficiencia empresarial.
Alcance sus objetivos medioambientales mediante tecnología infundida con IA y asociaciones estratégicas con las soluciones de sostenibilidad de IBM.
Utilice los servicios de consultoría de sostenibilidad de IBM para convertir la ambición de sostenibilidad en acción y convertirse en un negocio más responsable y rentable.
