En los últimos años, las empresas de servicios financieros se han dado cuenta de que necesitan una estrategia de toma de decisiones que tenga en cuenta las implicaciones del cambio climático. Las metodologías utilizadas en el pasado podrían no ser suficientes para tener en cuenta los nuevos patrones meteorológicos y los fenómenos meteorológicos extremos.



Las empresas también pueden reducir su riesgo de inversión utilizando datos meteorológicos y climáticos para tomar decisiones de inversión. Cuando las empresas comercializan energía, por ejemplo, pueden prever la generación de electricidad renovable en función de los patrones solares y eólicos previstos. Las empresas pueden seguir este proceso de tres pasos para abordar las implicaciones del cambio climático en su negocio:

1. Obtener herramientas para evaluar con precisión los posibles impactos climáticos

IBM® Environmental Intelligence modela 40 años de patrones meteorológicos históricos. Permite realizar previsiones en estas escalas temporales:

Escala meteorológica inmediata, con dos semanas de antelación

Escala subestacional, previsión de un año por adelantado

Escala climática, modelización hasta el año 2100

Mediante una interfaz gráfica de usuario (GUI), las empresas de servicios financieros pueden ver las propiedades en el contexto de los riesgos climáticos de su ubicación específica. Esta GUI permite una evaluación de riesgo más completa al considerar una aplicación de seguro o hipoteca. Las empresas de servicios financieros pueden utilizar la herramienta para "¿qué pasaría si?" para comprender mejor la probabilidad de diversos escenarios climáticos y ayudar a elaborar planes de mitigación para contrarrestar los riesgos meteorológicos extremos.

2. Crear una estrategia operativa para utilizar los datos meteorológicos

Es posible que un equipo nuevo o ampliado tenga que beneficiarse de los datos meteorológicos en toda la empresa. Las empresas podrían necesitar reformar sus prácticas de evaluación de riesgos y gestión de portfolio para incluir el riesgo y la oportunidad climáticas. Las empresas pueden utilizar los datos meteorológicos para ayudar a redactar informes de evaluación de daños, orientar a los evaluadores de riesgos sobre el terreno e identificar fraudes en las reclamaciones de seguros. Los responsables de la toma de decisiones en materia de inversión también necesitan datos meteorológicos y climáticos para poder utilizarlos en una negociación mejor informada en sectores como la energía, la agricultura y la alimentación.

3. Atraer a los clientes con nuevas ofertas

Existen nuevas oportunidades para atraer y retener clientes compartiendo inteligencia climática. Las compañías de seguros pueden, por ejemplo, alertar a sus clientes de las amenazas a las que se enfrentan sus propiedades para poder protegerlas. Para defenderse de los incendios forestales, los propietarios podrían retirar los muebles y la vegetación de los alrededores que pudieran propagar las llamas al edificio. En zonas vulnerables a inundaciones, podrían añadir defensas y protecciones contra inundaciones. De esta manera, las empresas de servicios financieros pueden reducir su riesgo financiero y, al mismo tiempo, aumentar la satisfacción del cliente.

Las empresas de servicios financieros también pueden crear nuevos productos utilizando los datos meteorológicos y climáticos. Por ejemplo, si se produce un fenómeno meteorológico extremo, el seguro paramétrico ofrece un pago fijo acordado. Los clientes pueden cobrar más rápido porque no hay necesidad de evaluar los daños.

Para responder a las perturbaciones climáticas y gestionar el aumento del riesgo resultante de los fenómenos meteorológicos extremos, las empresas de servicios financieros necesitan conocimiento meteorológico preciso. La aportación de estos conocimientos debería permitir a las empresas comprender el riesgo climático asociado a los países o propiedades que les interesan.

Los datos meteorológicos no solo ayudan a reducir el alcance de las pérdidas, sino que también crean nuevas oportunidades. La previsión de energías renovables puede informar el comercio energético y las compañías de seguros pueden ayudar a los propietarios a comprender tanto las amenazas que enfrentan sus propiedades como cómo contrarrestarlas. Al reducir el coste de los fenómenos meteorológicos extremos y aprovechar nuevas oportunidades de negocio, las empresas de servicios financieros pueden convertir los datos meteorológicos en una poderosa ventaja competitiva.

Más información sobre los datos climáticos.

