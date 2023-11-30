Se habla mucho de cómo las organizaciones pueden y deben reducir su impacto negativo en el medio ambiente. Aunque es crucial centrarse en mitigar nuestras contribuciones actuales y futuras al cambio climático, no podemos ignorar los terribles impactos de los peligros climáticos existentes. Los riesgos derivados de incendios forestales, inundaciones, calor, sequías y viento siempre han sido una preocupación, pero el cambio climático ha intensificado estos riesgos, haciéndolos más frecuentes e impredecibles para las organizaciones. Esta situación aumenta la necesidad de que las empresas adapten sus estrategias de sostenibilidad para abordar los problemas del cambio climático.
Como vimos en Nueva York en septiembre de 2023, las precipitaciones extremas pueden obstaculizar rápidamente la capacidad de hacer "negocios como siempre" y crear un efecto dominó de ramificaciones. Cuando Brooklyn recibió un mes de lluvia en solo tres horas, se interrumpió la funcionalidad de carreteras, puentes, túneles, ferrocarriles, puertos y aeropuertos.
Los fenómenos meteorológicos extremos no solo amenazan la infraestructura, sino que también obstruyen las rutas, dificultando el transporte de mercancías e interrumpiendo las cadenas de suministro incluso en regiones alejadas de la zona afectada. Cuando los aserraderos se cerraron durante los incendios forestales canadienses de 2023, la disponibilidad limitada y el precio más alto de la madera fueron particularmente duros para el sector de la vivienda en toda Norteamérica.
En Florida y California, donde los huracanes y los incendios forestales se han vuelto más frecuentes, respectivamente, algunas aseguradoras están optando por dejar de prestar servicios en estas regiones por completo.
Aquí hay seis estrategias de adaptación al cambio climático que pueden ayudarle a obtener datos y conocimientos para gestionar y minimizar los impactos de los peligros climáticos:
Predecir los riesgos del cambio climático y el impacto que los próximos fenómenos meteorológicos tendrán en las operaciones de su negocio. En el comercio minorista, por ejemplo, utilice las predicciones futuras de riesgo de inundación para informar la planificación de la ubicación de las tiendas, la compras de materias primas y la logística de la cadena de suministro de inventario.
Prepárese para las diversas formas en que el clima y el cambio climático pueden afectar a su negocio. En el sector de las empresas de servicios eléctricos, el crecimiento excesivo en torno a las líneas eléctricas aumenta la susceptibilidad a los daños causados por tormentas o incendios forestales. Conocer el ritmo al que es probable que la vegetación crezca a lo largo de la red eléctrica ayuda a planificar eficazmente la gestión de la vegetación.
Proteja sus activos y asegure la continuidad del negocio durante un evento meteorológico severo (antes, durante y después). Por ejemplo, identifique de forma proactiva los activos de alto riesgo y desarrolle un plan de contingencia. En caso de que esos activos se vean afectados, establezca y documente con claridad los protocolos de los escenarios de riesgo y lleve a cabo una planificación rutinaria de los escenarios de riesgo que incluya varias rutas logísticas y métodos de transporte alternativos.
Mitigue los riesgos minimizando de forma proactiva los daños económicos y ambientales causados por los fenómenos meteorológicos extremos. Una aseguradora, por ejemplo, podría enviar una alerta por SMS aconsejando a los asegurados que muevan sus vehículos antes de la previsión de una tormenta de granizo.
Gestione su huella de carbono conociendo las emisiones de carbono de alcance 1, alcance 2 y alcance 3 de su organización. De este modo, podrá modelar su suministro energético para ayudarle a navegar y acelerar su transición hacia las energías renovables.
Mejore la toma de decisiones en tiempo real para reducir costes, aumentar la eficacia y apoyar los objetivos de sostenibilidad. Por ejemplo, invierta en tecnología que le permita ver el estado de salud actual de activos vitales y realizar los ajustes necesarios de forma remota y rápida.
Si bien reducir su impacto ambiental negativo es una preocupación clave para muchas organizaciones, la adaptación al cambio climático y sus riesgos asociados también debe ser una prioridad empresarial. Los peligros climáticos afectan a todo el mundo, independientemente del sector, la geografía, la madurez empresarial o el nivel de compromiso para alcanzar los objetivos de sostenibilidad. Un enfoque proactivo para mitigar los riesgos climáticos de su empresa incluye mantenerse informado sobre los últimos avances en sostenibilidad.
