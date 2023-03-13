Los CFO son los nuevos protagonistas en materia de ESG

Listos o no, aquí vienen. Las divulgaciones reglamentarias obligatorias relativas a los factores medioambientales, sociales y de gobierno (ESG) están en el horizonte para las empresas de todo el mundo. Los gobiernos de todo el mundo ya han adoptado requisitos de información alineados con las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD), incluidos los de Canadá, Brasil, la UE, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda, Singapur y Suiza. Además, la ley alemana de diligencia debida en la cadena de suministro entró en vigor en enero de 2023. En EE. UU., la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) está considerando nuevos requisitos para las empresas públicas que podrían entrar en vigor en enero de 2024.

Las divulgaciones ESG requieren que las empresas analicen e informen sobre una amplia gama de factores en evolución. La normativa de la SEC obligaría a las empresas públicas a revelar las emisiones de gases de efecto invernadero (a corto plazo para sus propias operaciones y servicios públicos, y en el futuro para toda su cadena de suministro), así como sus objetivos y planes de transición para reducir las emisiones. Y las empresas tendrían que informar sobre la posible exposición a fenómenos meteorológicos extremos, como huracanes, olas de calor, incendios forestales y sequías, y también identificar cómo están evaluando esos riesgos.

En la UE, la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), que entrará en vigor en 2024, exige divulgaciones aún más detalladas sobre cómo el modelo de negocio y las actividades de una empresa afectan a factores de sostenibilidad como la justicia medioambiental y los derechos humanos. "Usted no puede esperar a que entren en vigor las normativas", afirma Adam Thompson, responsable de Finanzas Sostenibles Globales y Ofertas de Informes ESG de IBM® Consulting. "Tiene que emprender este viaje ahora".