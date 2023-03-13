Los CFO son los nuevos protagonistas en materia de ESG

Listos o no, aquí vienen. Las divulgaciones reglamentarias obligatorias relativas a los factores medioambientales, sociales y de gobierno (ESG) están en el horizonte para las empresas de todo el mundo. Los gobiernos de todo el mundo ya han adoptado requisitos de información alineados con las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD), incluidos los de Canadá, Brasil, la UE, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda, Singapur y Suiza. Además, la ley alemana de diligencia debida en la cadena de suministro entró en vigor en enero de 2023. En EE. UU., la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) está considerando nuevos requisitos para las empresas públicas que podrían entrar en vigor en enero de 2024.
Las divulgaciones ESG requieren que las empresas analicen e informen sobre una amplia gama de factores en evolución. La normativa de la SEC obligaría a las empresas públicas a revelar las emisiones de gases de efecto invernadero (a corto plazo para sus propias operaciones y servicios públicos, y en el futuro para toda su cadena de suministro), así como sus objetivos y planes de transición para reducir las emisiones. Y las empresas tendrían que informar sobre la posible exposición a fenómenos meteorológicos extremos, como huracanes, olas de calor, incendios forestales y sequías, y también identificar cómo están evaluando esos riesgos.
En la UE, la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), que entrará en vigor en 2024, exige divulgaciones aún más detalladas sobre cómo el modelo de negocio y las actividades de una empresa afectan a factores de sostenibilidad como la justicia medioambiental y los derechos humanos. "Usted no puede esperar a que entren en vigor las normativas", afirma Adam Thompson, responsable de Finanzas Sostenibles Globales y Ofertas de Informes ESG de IBM® Consulting. "Tiene que emprender este viaje ahora".
Los CFO son ahora responsables de una comunicación transparente sobre cómo el rendimiento en sostenibilidad de una empresa y sus métricas de sostenibilidad están vinculados a las divulgaciones financieras. Esto refleja una evolución mayor en el papel de la función financiera en los negocios. "Los líderes financieros han pasado de ser contables a ser protagonistas", dice Monica Proothi, líder de transformación financiera global de IBM Consulting. "No se limitan a informar a la empresa, sino que se asocian con la empresa para transformar los datos en conocimientos que impulsen las ambiciones estratégicas, incluida la agenda de liderazgo en torno a la sostenibilidad".
Existe una gran presión para que los directores financieros incorporen a sus departamentos financieros la capacidad de elaborar informes y comunicaciones ESG de alta calidad. Un rendimiento inferior en esta capacidad conlleva un riesgo material. "El acceso al capital va a cambiar", afirma Thompson. Un estudio de 2022 del Institute for Business Value de IBM descubrió que la mayoría de los CEO encuestados estaban bajo una intensa presión de los inversores para mejorar la transparencia en torno a factores de sostenibilidad como las emisiones, el uso de recursos, el trabajo justo y el abastecimiento ético. A medida que los informes ESG se vuelvan más frecuentes, detalles como estos se utilizarán para determinar la calidad de una inversión. “Usted tendrá una calificación de riesgo ESG, al igual que tiene una calificación crediticia”, dice Thompson.
Es importante que sigamos haciendo que las finanzas sostenibles y los informes ESG sean relevantes para el CFO. El creciente enfoque en la transformación de datos debe integrar los esfuerzos de finanzas sostenibles en el proceso. Sabemos que el CFO también estará al mando de esta transformación, aunque actualmente algunos ven la sostenibilidad de forma más limitada, como una cuestión operativa o de cumplimiento únicamente.
Thompson advierte que muchas empresas están tomando atajos, seleccionando datos para los informes o confiando en estimaciones y fuentes secundarias. Esto equivale a greenwashing, que es un riesgo reputacional, y no preparará a las empresas para requisitos de divulgación cada vez más completos. La elaboración de informes ESG de alta calidad requiere una visibilidad real, no solo de las propias operaciones de una empresa, sino también de las de sus proveedores.
Thompson llama a esto "meterse bajo el capó" y, aunque requiere nuevas tecnologías y capacidades, en última instancia generará valor y desbloqueará oportunidades. Los CFO deben estar a la altura de los nuevos retos y expectativas que plantea la rápida evolución de la normativa.
Proothi aconseja a los CFO que "piensen en grande, empiecen poco a poco y actúen con rapidez". Las victorias rápidas generarán valor que se puede reinvertir en iniciativas más grandes, y descomponer la transformación en pequeños pasos ayuda a los empleados a adoptar el cambio. Proothi dice que a menudo es útil establecer una oficina de transformación dedicada para orquestar el proceso. Eso podría implicar gestionar la mejora de habilidades, coordinar la cadencia de nuevas iniciativas, evaluar las experiencias de los empleados y garantizar que el progreso no se descarrile por la "fatiga del cambio".
La minería de procesos es uno de los primeros pasos que Proothi y Thompson recomiendan en la transformación financiera. "Muestra el camino óptimo, y luego todas las variaciones que los clientes están viendo, lo que termina siendo esta gran bola de espaguetis", dice Proothi. La optimización de los procesos proporciona a su personal el ancho de banda que necesita para abordar el trabajo de alto valor de la orquestación e interpretación de datos. Un enfoque que recomienda Proothi es utilizar las soluciones de Celonis, que pueden poner en práctica la sostenibilidad al ofrecer esquemas en tiempo real del funcionamiento real de una empresa. Esto ayuda a identificar los cuellos de botella de la cadena de suministro, recalibrar flujos de trabajo y sacar a la luz las ineficiencias ocultas.
Los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) son una buena herramienta para recopilar datos de calidad, "pero no tienen ningún tipo de sostenibilidad de facto ni objetos de datos incorporados", afirma Thompson. “Mire cómo puede ampliar, mejorar o potenciar su ERP”. Y el almacenamiento de datos heredados ya no será suficiente. "Ahora los data lakes se parecen más a data swamps", afirma Proothi. Las soluciones de data mesh y data fabric ayudan a garantizar que los datos estén limpios, actualizados y accesibles.
Las necesidades cambiantes del departamento financiero requieren una variedad de habilidades que muchos profesionales financieros aún no poseen. "Nunca va a encontrar una persona unicornio que tenga todas las habilidades necesarias", dice Proothi. La combinación de personas que tienen conocimientos tradicionales de contabilidad con personas con experiencia en sostenibilidad y comunicaciones permitirá a los equipos gestionar nuevas responsabilidades a medida que se ayudan mutuamente a mejorar sus habilidades.
Las plataformas integradas con IA, como IBM Envizi ESG Suite, abarcan soluciones de gestión de activos y gestión de la cadena de suministro para ayudar a las organizaciones a recopilar y compilar una amplia gama de datos medioambientales. Quizás lo más importante para los CFO es que transforman esos datos en outputs legibles que proporcionan la visibilidad necesaria para tomar decisiones eficaces sobre los riesgos y las oportunidades de sostenibilidad. IBM también se asocia con FRDM, una plataforma que utiliza la ciencia de datos, el machine learning y la IA para resaltar los riesgos ESG en las cadenas de suministro globales y proporcionar una transparencia real, incluso cuando se trata de cuestiones complejas como el trabajo justo.
Atrás quedaron los días en que el departamento financiero solo era responsable de cerrar los libros cada trimestre. "El papel del CFO ha cambiado por completo", dice Proothi. Lo que históricamente era una función contable ahora ofrece oportunidades de liderazgo estratégico y de equilibrio entre sostenibilidad y rentabilidad. Los CFO del futuro pueden remodelar funciones financieras para impulsar el rendimiento y contar historias atractivas que alineen las operaciones de una empresa con sus objetivos y valores de alto nivel.
