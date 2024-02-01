Desde la pandemia de COVID-19, el uso de efectivo ha ido disminuyendo en todo el mundo y los pagos digitales basados en criptomonedas o sistemas de pago digitales heredados han prevalecido. Como resultado, están surgiendo nuevas formas de monedas digitales gestionadas de forma centralizada junto con criptomonedas como Bitcoin, cuya notoria volatilidad ha desafiado su aceptación en todo el mundo. En particular, las monedas digitales de los bancos centrales (CBDC) ofrecen dinero del banco central en forma digital, mientras que los depósitos tokenizados tokenizan el ciclo de vida del dinero de los bancos comerciales, tanto en el contexto minorista como mayorista.
En estos sistemas gobernados de forma centralizada, la responsabilidad tiene que coexistir con la privacidad, y ambos deben respetar la necesidad de auditorías autorizadas. Al mismo tiempo, debido a la naturaleza crítica del sistema, lograr la resiliencia es crucial mientras que su definición se extiende más allá de la tolerancia a fallos de choque en sistemas de infraestructura crítica heredada. El sistema debe ser resiliente ante un fallo bizantino, de modo que pueda seguir funcionando incluso si algunas partes del sistema se han visto comprometidas.
Los sistemas de procesamiento de transacciones descentralizados, como la tecnología de contabilidad distribuida (DLT), son plataformas relevantes, pero las implementaciones actuales de DLT generalmente no son lo suficientemente escalables. Ese techo se ha hecho añicos gracias a trabajo reciente realizado por IBM Research, que ofrece un marco para los CBDC que combina privacidad, cumplimiento de la normativa y resiliencia avanzada.
Las monedas digitales de los bancos centrales son monedas digitales controladas por los bancos centrales de los países. Al igual que el efectivo, están diseñados para almacenar valor, servir como medios de intercambio y representar una unidad de cuenta. Las CBDC se utilizan tanto para liquidaciones mayoristas entre bancos comerciales o bancos centrales como para transacciones de pago minoristas, como las transacciones realizadas por particulares. En los últimos años, las CBDC se han posicionado como un remedio viable a las ineficiencias actuales en los mercados financieros, ya que pueden promover la innovación, ayudar de manera más efectiva a la inclusión en los sistemas de pago y reducir los retrasos en la liquidación, los costes y los riesgos de contraparte.
Hoy en día, más de 130 bancos centrales están explorando activamente las CBDC y publicando informes periódicos sobre los requisitos funcionales y no funcionales de las plataformas de CBDC, incluyendo las consideraciones arquitectónicas en evolución y los resultados de sus diversas experimentaciones con CBDC. Varios bancos centrales nacionales han puesto en marcha pilotos de CBDC, mientras que el Banco Central Europeo recientemente ha iniciado una propuesta legislativa para la adopción de un euro digital.
Aunque la regulación de los sistemas CBDC depende de la jurisdicción local, los sistemas comparten muchos de los mismos requisitos funcionales y no funcionales. Por ejemplo, el impacto crítico de la infraestructura de CBDC en la oferta monetaria implica que debería estar gobernada por bancos centrales. Sin embargo, los requisitos de solidez y resiliencia asociados a la naturaleza crítica de un sistema CBDC imponen una gobernanza descentralizada, una implementación geográficamente distribuida del sistema y un funcionamiento independiente de las diferentes partes del sistema.
El cumplimiento normativo y las capacidades eficientes de resolución de disputas requieren transparencia, auditabilidad y no repudio. Regulaciones como la directiva contra el blanqueo de dinero (AML) o los esfuerzos que se centran en la lucha contra la financiación del terrorismo (CFT) estipulan que las transacciones de pago sospechosas deben detectarse, atribuirse a su origen y notificarse a las autoridades pertinentes. Por otra parte, la Directiva revisada sobre servicios de pago (PSD2) de la UE hace hincapié en la importancia de la detección del fraude y la resolución de litigios. Además, un sistema de CBDC debe interoperar con las infraestructuras de pago, liquidación y liquidez existentes junto con otros sistemas de CBDC y sistemas de recursos digitales emergentes.
El rendimiento y la escalabilidad del sistema son cruciales para su aceptación y uso. Esto es importante para una plataforma mayorista de CBDC que busca ampliar su uso para otras aplicaciones más allá de la liquidación. Los sistemas de CBDC minoristas deberían ser capaces de competir con los servicios de pago existentes y acomodar millones de transacciones de usuarios. Esto significa poder procesar decenas de miles de transacciones por segundo (TPS) en las horas punta.
La privacidad de las transacciones de pago también es importante. La privacidad se refiere al derecho de los propietarios de los datos a controlar quién accede a su información transaccional. Por ejemplo, la PSD2 establece que el procesamiento de información personal debe cumplir con el RGPD y sus principios de minimización de datos, que restringe la recopilación de información personal a lo que es necesario para el procesamiento de transacciones. Esto puede interpretarse de varias maneras. Un enfoque conservador de la minimización de datos garantiza que las transacciones de pago se procesen sin filtrar información sobre las partes que realizan la transacción o el valor de las transacciones. Esto dificulta el seguimiento y la auditoría de las transacciones. Un enfoque permisivo revela el valor de los pagos y, potencialmente, las identidades del pagador y el beneficiario.
Un sistema CBDC progresivo debe adaptarse a las diferentes interpretaciones de la privacidad, junto con todos los demás requisitos, incluidos el rendimiento y la auditabilidad. A medida que la tecnología evoluciona, también lo hacen las normas y los requisitos de privacidad, y se debe incorporar la agilidad.
En IBM Research, hemos desarrollado un marco de procesamiento de transacciones para la gestión de activos financieros fungibles (más prominentemente para los CBDC) que aborda todos los desafíos mencionados con anterioridad. Las DLT autorizadas ofrecen múltiples ventajas sobre otras tecnologías, incluyendo su capacidad para abordar la privacidad, la transparencia y la resiliencia frente a nodos comprometidos, incluso con un modelo de gobernanza centralizada. También cumplen y superan los requisitos de rendimiento y escalabilidad de la CBDC. Validamos aún más estas afirmaciones introduciendo una arquitectura de sistema y protocolos, exhibiendo:
En este trabajo, presentamos una característica de implementación de nuestro marco como una versión evolucionada de Hyperledger Fabric, junto con los cuatro modelos de privacidad CBDC: Soporte Standard desalida de transacción no utilizada (UTXO) salida de transacción no utilizada (UTXO) utilizando infraestructura de clave pública (PKI) estándar sin privacidad; soporte Standard de UTXO con pseudonimato/anonimato responsable para los transactores utilizando principios de identidad autosoberana y estándares de privacidad; soporte de UTXO mejorado con anonimato y confidencialidad de la cantidad intercambiada utilizando extensiones basadas en la prueba de conocimiento cero; y UTXO no rastreable utilizando los medios criptográficos introducidos por IBM para la privacidad total del transactor (responsable). Además, evaluamos el rendimiento de nuestro sistema utilizando tres protocolos de consenso: un protocolo de consenso tolerante a fallos por colisión, Raft; un protocolo de consenso bizantino tolerante a fallos en la naturaleza, SmartBFT; y una nueva arquitectura bizantina tolerante a fallos inspirada en el algoritmo de consenso Narwhal y Tusk, que muestra un rendimiento y una escalabilidad de vanguardia.
Nuestros resultados muestran que para el modelo estándar de seudónimo UTXO, nuestra implementación de prototipo puede procesar hasta 80 000 TPS en el caso de Raft y SmartBFT y más de 150 000 TPS en el caso de algoritmos de consenso emergentes. Nuestros resultados demuestran además la escalabilidad horizontal del cálculo de procesamiento de transacciones. De hecho, demostramos que se pueden alcanzar las mismas cifras en escenarios de mayor privacidad en los que se ocultan las cantidades intercambiadas y la actividad de los usuarios individuales a costa de equipos más potentes. Los números de rendimiento obtenidos corresponden a un sistema CBDC que ofrece privacidad a los usuarios finales, permitiendo a los auditores autorizados inspeccionar la información transaccional y los componentes de liquidación para procesar correctamente las transacciones.
La tokenización es un término que abarca diferentes formas de activos financieros. Se refiere a la digitalización de un activo, pero asumiendo un sistema digital que soporte requisitos pioneros en cuanto a transparencia, interoperación, resiliencia y programabilidad, más allá de lo que los sistemas heredados pueden acomodar. Las monedas digitales de los bancos centrales son ejemplos de tokenización del dinero del banco central, pero vemos que la tokenización se expande en depósitos en bancos comerciales o dinero de bancos comerciales (también conocidos como depósitos tokenizados), diversas formas de valores (valores tokenizados) y muchos más.
Todos estos sistemas, aunque distintos en cuanto a los casos de uso que abordan, se reducen a un conjunto similar de requisitos en términos de responsabilidad, privacidad, cumplimiento de la normativa, resiliencia y programabilidad. De hecho, aunque cada caso de uso debe investigarse en profundidad para concluir, el marco propuesto por IBM es lo suficientemente genérico como para acomodar directamente un alcance más amplio de aplicaciones de activos tokenizados.
