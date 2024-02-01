Aunque la regulación de los sistemas CBDC depende de la jurisdicción local, los sistemas comparten muchos de los mismos requisitos funcionales y no funcionales. Por ejemplo, el impacto crítico de la infraestructura de CBDC en la oferta monetaria implica que debería estar gobernada por bancos centrales. Sin embargo, los requisitos de solidez y resiliencia asociados a la naturaleza crítica de un sistema CBDC imponen una gobernanza descentralizada, una implementación geográficamente distribuida del sistema y un funcionamiento independiente de las diferentes partes del sistema.

El cumplimiento normativo y las capacidades eficientes de resolución de disputas requieren transparencia, auditabilidad y no repudio. Regulaciones como la directiva contra el blanqueo de dinero (AML) o los esfuerzos que se centran en la lucha contra la financiación del terrorismo (CFT) estipulan que las transacciones de pago sospechosas deben detectarse, atribuirse a su origen y notificarse a las autoridades pertinentes. Por otra parte, la Directiva revisada sobre servicios de pago (PSD2) de la UE hace hincapié en la importancia de la detección del fraude y la resolución de litigios. Además, un sistema de CBDC debe interoperar con las infraestructuras de pago, liquidación y liquidez existentes junto con otros sistemas de CBDC y sistemas de recursos digitales emergentes.

El rendimiento y la escalabilidad del sistema son cruciales para su aceptación y uso. Esto es importante para una plataforma mayorista de CBDC que busca ampliar su uso para otras aplicaciones más allá de la liquidación. Los sistemas de CBDC minoristas deberían ser capaces de competir con los servicios de pago existentes y acomodar millones de transacciones de usuarios. Esto significa poder procesar decenas de miles de transacciones por segundo (TPS) en las horas punta.

La privacidad de las transacciones de pago también es importante. La privacidad se refiere al derecho de los propietarios de los datos a controlar quién accede a su información transaccional. Por ejemplo, la PSD2 establece que el procesamiento de información personal debe cumplir con el RGPD y sus principios de minimización de datos, que restringe la recopilación de información personal a lo que es necesario para el procesamiento de transacciones. Esto puede interpretarse de varias maneras. Un enfoque conservador de la minimización de datos garantiza que las transacciones de pago se procesen sin filtrar información sobre las partes que realizan la transacción o el valor de las transacciones. Esto dificulta el seguimiento y la auditoría de las transacciones. Un enfoque permisivo revela el valor de los pagos y, potencialmente, las identidades del pagador y el beneficiario.

Un sistema CBDC progresivo debe adaptarse a las diferentes interpretaciones de la privacidad, junto con todos los demás requisitos, incluidos el rendimiento y la auditabilidad. A medida que la tecnología evoluciona, también lo hacen las normas y los requisitos de privacidad, y se debe incorporar la agilidad.