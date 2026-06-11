A medida que la economía tokenizada toma forma, los líderes bancarios se replantean cómo invertir para el futuro.

En lugar de tratar la tokenización como una serie de pilotos aislados o casos de uso experimentales, las principales instituciones están empezando a verla como parte de la infraestructura central del banco. Esa transición está cambiando las prioridades de inversión.

En lugar de centrarse solo en proteger los activos estáticos, los bancos buscan cada vez más plataformas que permitan que el capital se mueva de manera más eficiente, con menos traspasos, menos fricción y mayor flexibilidad. Las arquitecturas modulares y preparadas para la IA son especialmente importantes en este entorno, ya que pueden ayudar a los bancos a adaptarse a medida que la tecnología y la regulación siguen evolucionando.

Para 2030, es posible que estas capacidades ya no sean diferenciadoras; podrían ser apuestas en la mesa.



Las instituciones que se muevan temprano serán probablemente las mejor posicionadas para liderar la próxima evolución de la banca.

La tokenización no es simplemente la digitalización de los activos. Es una redefinición de cómo se mueve el valor a través del sistema financiero y de quién lo captura en última instancia.

Lee el informe IBV Banca en la economía tokenizada

