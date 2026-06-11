El sector bancario está entrando en un período de cambios estructurales repentinos. Durante los próximos dos años, los líderes bancarios se enfrentarán a una pregunta definitoria: ¿quién controlará los flujos de pagos y las nuevas fuentes de ingresos que la tokenización está empezando a desbloquear?
Antes considerada una innovación de nicho, la tokenización se está convirtiendo rápidamente en una prioridad estratégica. Un nuevo estudio del IBM Institute for Business Value, titulado "Perspectivas globales para la banca y los mercados financieros en 2026: La banca en la economía tokenizada", sugiere que la tokenización podría transformar la forma en que se mueven los activos, cómo se gestiona la liquidez y dónde crean valor los bancos.
En esencia, la tokenización es la representación de la propiedad de activos financieros como efectivo, valores o bienes inmuebles como tokens digitales. Este proceso facilita el traslado, la división y la liquidación de los bienes, a menudo en segundos en lugar de días.
Pero el impacto real va mucho más allá de una liquidación más rápida.
La tokenización tiene el potencial de cambiar fundamentalmente el funcionamiento de la liquidez y quién puede acceder a ella. En lugar de depender de múltiples intermediarios y de la conciliación manual, los mercados pueden coordinar las transacciones casi en tiempo real con menos fricción.
Ese cambio podría alterar la economía de los servicios financieros, abriendo la puerta a nuevos modelos de negocio y cambiando el papel que desempeñan los bancos en el movimiento del valor. Esta evolución es la razón por la que muchos líderes bancarios ahora ven la tokenización no como una innovación de nicho, sino como una prioridad estratégica.
Aunque muchos ejecutivos bancarios reconocen la oportunidad, el progreso sigue siendo desigual.
Una barrera importante es el talento. Según un estudio del IBM Institute for Business Value , el 71 % de los ejecutivos afirma carecer de las habilidades críticas necesarias para las iniciativas de tokenización , y algunos describen el impacto como "profundamente limitante".
La tecnología es otro obstáculo. Muchos bancos siguen confiando en plataformas centrales heredadas que no fueron diseñadas para admitir dinero tokenizado o activos tokenizados. Transformar esos sistemas puede ser complejo y costoso.
Cuando se añade la incertidumbre sobre qué plataformas y socios elegir, muchos líderes bancarios dudan en actuar en el momento exacto en que el impulso importa.
El informe también señala otra posible disrupción: alrededor de un tercio de los ejecutivos cree que las monedas digitales de los bancos centrales (CBDC, por sus siglas en inglés) podrían eventualmente reemplazar las redes de tarjetas tradicionales.
Si eso sucede, las implicaciones para los bancos podrían ser significativas e inmediatas. Las comisiones de intercambio y los ingresos basados en depósitos podrían verse sometidos a presión, mientras que el control sobre los datos de las transacciones y las relaciones con los clientes podría transferirse a nuevos actores.
Ese cambio obligaría a los bancos a replantearse la fuente de su valor. En lugar de obtener ingresos principalmente del procesamiento de las transacciones, es posible que los bancos tengan que hacer más hincapié en los diferentes servicios. Estos servicios incluyen la protección del dinero digital, la seguridad de los activos tokenizados y la ayuda a los clientes a navegar por ecosistemas financieros digitales cada vez más complejos.
En una economía tokenizada, la confianza y la experiencia pueden convertirse en diferenciadores competitivos clave.
A medida que la economía tokenizada toma forma, los líderes bancarios se replantean cómo invertir para el futuro.
En lugar de tratar la tokenización como una serie de pilotos aislados o casos de uso experimentales, las principales instituciones están empezando a verla como parte de la infraestructura central del banco. Esa transición está cambiando las prioridades de inversión.
En lugar de centrarse solo en proteger los activos estáticos, los bancos buscan cada vez más plataformas que permitan que el capital se mueva de manera más eficiente, con menos traspasos, menos fricción y mayor flexibilidad. Las arquitecturas modulares y preparadas para la IA son especialmente importantes en este entorno, ya que pueden ayudar a los bancos a adaptarse a medida que la tecnología y la regulación siguen evolucionando.
Para 2030, es posible que estas capacidades ya no sean diferenciadoras; podrían ser apuestas en la mesa.
Las instituciones que se muevan temprano serán probablemente las mejor posicionadas para liderar la próxima evolución de la banca.
La tokenización no es simplemente la digitalización de los activos. Es una redefinición de cómo se mueve el valor a través del sistema financiero y de quién lo captura en última instancia.
Lee el informe IBV Banca en la economía tokenizada
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