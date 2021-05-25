¿Se puede encontrar realmente el futuro de las fintech en los contratos inteligentes basados en blockchain?

Los contratos inteligentes pueden integrarse en aplicaciones descentralizadas dentro de las finanzas descentralizadas (DeFi) para ejecutar funciones más complejas. La validez de los contratos inteligentes en la tecnología financiera (FinTech) es cada vez más evidente. Esta nueva forma de acuerdo mejora la precisión y la verificación de las transacciones mundiales al combinar dos conceptos sencillos en una idea potente.

El uso más generalizado de los contratos inteligentes sigue siendo en el sector financiero, ya que resuelven el problema de la confianza en las transacciones condicionales. El procesamiento de pagos, la compensación/liquidación de instrumentos financieros, la financiación comercial y la tecnología reguladora se benefician enormemente de los contratos inteligentes.

Con gigantes de la tecnología financiera como PayPal ya introduciéndose en las criptodivisas, es posible que veamos cómo las empresas de finanzas digitales se transforman en algo nuevo. Esto puede ser una inversión potencialmente inteligente a considerar, ya que podemos ser testigos de la aparición de una nueva generación de finanzas. Se ha informado de que PayPal planea lanzar una "superaplicación" criptográfica, que consiste en experimentar con contratos inteligentes y probar cadenas de bloques para ayudar a mejorar los pagos y otras transacciones.

Sin comprometer la credibilidad, los contratos inteligentes ofrecen transparencia en FinTech. Al descentralizar la verificación de los términos contractuales, los socios contractuales son más responsables entre sí.

Con una mayor transparencia, plataformas como WeBull o Robinhood dominan el panorama de FinTech al ofrecer acceso a inversiones que antes parecían inaccesibles. Sin embargo, a la luz de la debacle de Robinhood, los inversores minoristas están optando por plataformas alternativas que ofrecen características similares. Por ejemplo, Freedom Holding Corp. (FRHC), que cotiza en el Nasdaq, cuenta con una plataforma que permite a inversores minoristas comprar acciones y participar en OPV seleccionadas (aunque con un umbral financiero de al menos 2000 dólares en lo que respecta a las OPV). Algunos inversores minoristas están recurriendo a plataformas más tradicionales como TD Ameritrade, E*TRADE y Fidelity. Todos ellos ofrecen características similares a las de Robinhood o WeBull, solo que con pequeñas diferencias y USP.

Los contratos inteligentes ejecutan automáticamente las transacciones siguiendo reglas predeterminadas, por lo que las transacciones se cifran y almacenan en un libro mayor distribuido destinado a ser inmutable.

Esto tiene un claro potencial para rehacer el mundo de los contratos financieros. Las personas pueden estar tranquilas sabiendo que la información no se ha alterado para beneficio personal.

Los registros de transacciones de la blockchain están cifrados para poder integrar las funciones de seguridad en un contrato inteligente y generar automáticamente copias de seguridad y duplicados en caso de daños, pérdidas de datos con respecto al original o hackeos. Como cada registro individual está conectado a los registros anteriores de un libro mayor distribuido, habría que modificar toda la cadena para cambiar un solo registro.

También hay cierto grado de certeza, ya que los contratos inteligentes se ejecutan automáticamente, por lo que no hay necesidad de perder tiempo procesando papeleo o corrigiendo errores escritos manualmente en los documentos. Los contratos inteligentes se pueden ejecutar en minutos, por una fracción del coste.

La automatización del flujo de activos digitales y pagos puede fomentar nuevos productos y modelos de negocio dentro de FinTech. Los contratos inteligentes de blockchain reducen los costes de monitorización y aplicación, lo que significa que las instituciones financieras no necesitan depender tanto de las infraestructuras de los mercados financieros posteriores a la negociación.

En general, los contratos inteligentes de blockchain ciertamente tienen el poder de transformar la manera en que se hacen los acuerdos en varios sectores, particularmente en FinTech. Sin embargo, pasará algún tiempo y necesitará más desarrollo antes de llegar a su enfoque principal.