¿Se puede encontrar realmente el futuro de las fintech en los contratos inteligentes basados en blockchain?

Hoy en día, existen contratos inteligentes para optimizar muchos procesos financieros y empresariales. En esencia, son protocolos autoejecutables y autoaplicables que se rigen por términos y condiciones explícitos.
En blockchain, los contratos inteligentes pueden agilizar procesos complejos que involucran varios intermediarios y esto ha llevado a que se conviertan en uno de los temas más populares y de los que se hablan en la industria blockchain. Permiten realizar transacciones fiables sin la intervención de terceros.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Los contratos inteligentes representan una forma completamente diferente de abordar los contratos. En lugar de que dos partes firmen copias duplicadas de un acuerdo en papel, los contratos inteligentes garantizan el cumplimiento mediante la tecnología blockchain. Esto reduce costes y simplifica el proceso de negociación del contrato.
Un contrato inteligente funciona mediante un código ejecutable que se ejecuta en la parte superior de la blockchain para facilitar y hacer cumplir un acuerdo entre partes que no son de confianza sin la participación de un tercero de confianza. Este código define los mecanismos de la transacción y es el árbitro final de los términos. Los términos legibles de un contrato se compilan en un código informático que puede ejecutarse en una red.
Una red de ordenadores ejecuta las acciones una vez que se han cumplido y verificado las condiciones predeterminadas. La blockchain se actualiza cuando la transacción se completa. Una vez que la transacción se incluye en un bloque, el contrato inteligente se inicia y es irrevocable.
Las transacciones entre las partes en los sistemas actuales se producen de forma centralizada; sin embargo, esto implica elevadas comisiones por transacción y problemas de seguridad. Los contratos inteligentes eliminan la necesidad de intermediarios y la aplicación de contratos.
Los contratos inteligentes pueden provocar una transformación radical en sectores como las finanzas, el sector inmobiliario, la cadena de suministro minorista, las telecomunicaciones o la fabricación, cambiando la forma en que se ejecutan los negocios y el comercio internacional. Mejoran la eficiencia y la velocidad con la que se llevan a cabo los acuerdos comerciales y facilitan una transparencia transaccional completa. Otros beneficios incluyen la mejora de la seguridad, ya que se registran todas las acciones.
Con blockchain, el objetivo de un contrato inteligente es llevar a cabo un conjunto de instrucciones que acaban simplificando el negocio y el comercio entre partes anónimas. La blockchain es una base de datos distribuida que registra todas las transacciones que han ocurrido en una red. Al reducir la formalidad y los costes asociados a los métodos tradicionales, los contratos inteligentes se han convertido en una tecnología fundamental en blockchain y en un elemento clave de la red Ethereum.
Ethereum es la plataforma blockchain más común utilizada para codificar y tramitar contratos inteligentes, ya que su lenguaje admite la función de completitud de Turing, que facilita la creación de contratos más avanzados y personalizados. Esta plataforma de código abierto cuenta con una de las mayores redes de desarrolladores disponibles. Sin embargo, existen otras plataformas diferentes que ofrecen resultados similares, como Aeternity, Cardano o Qtum.
La blockchain es el entorno perfecto para contratos inteligentes, ya que los datos nunca pueden perderse, modificarse o eliminarse. Además, Gartner predice que las organizaciones que utilizan contratos inteligentes de blockchain (ya sean impuestos externamente o adoptados voluntariamente) pueden aumentar la calidad de los datos en un 50 %.
Los contratos inteligentes pueden integrarse en aplicaciones descentralizadas dentro de las finanzas descentralizadas (DeFi) para ejecutar funciones más complejas. La validez de los contratos inteligentes en la tecnología financiera (FinTech) es cada vez más evidente. Esta nueva forma de acuerdo mejora la precisión y la verificación de las transacciones mundiales al combinar dos conceptos sencillos en una idea potente.
El uso más generalizado de los contratos inteligentes sigue siendo en el sector financiero, ya que resuelven el problema de la confianza en las transacciones condicionales. El procesamiento de pagos, la compensación/liquidación de instrumentos financieros, la financiación comercial y la tecnología reguladora se benefician enormemente de los contratos inteligentes.
Con gigantes de la tecnología financiera como PayPal ya introduciéndose en las criptodivisas, es posible que veamos cómo las empresas de finanzas digitales se transforman en algo nuevo. Esto puede ser una inversión potencialmente inteligente a considerar, ya que podemos ser testigos de la aparición de una nueva generación de finanzas. Se ha informado de que PayPal planea lanzar una "superaplicación" criptográfica, que consiste en experimentar con contratos inteligentes y probar cadenas de bloques para ayudar a mejorar los pagos y otras transacciones.
Sin comprometer la credibilidad, los contratos inteligentes ofrecen transparencia en FinTech. Al descentralizar la verificación de los términos contractuales, los socios contractuales son más responsables entre sí.
Con una mayor transparencia, plataformas como WeBull o Robinhood dominan el panorama de FinTech al ofrecer acceso a inversiones que antes parecían inaccesibles. Sin embargo, a la luz de la debacle de Robinhood, los inversores minoristas están optando por plataformas alternativas que ofrecen características similares. Por ejemplo, Freedom Holding Corp. (FRHC), que cotiza en el Nasdaq, cuenta con una plataforma que permite a inversores minoristas comprar acciones y participar en OPV seleccionadas (aunque con un umbral financiero de al menos 2000 dólares en lo que respecta a las OPV). Algunos inversores minoristas están recurriendo a plataformas más tradicionales como TD Ameritrade, E*TRADE y Fidelity. Todos ellos ofrecen características similares a las de Robinhood o WeBull, solo que con pequeñas diferencias y USP.
Los contratos inteligentes ejecutan automáticamente las transacciones siguiendo reglas predeterminadas, por lo que las transacciones se cifran y almacenan en un libro mayor distribuido destinado a ser inmutable.
Esto tiene un claro potencial para rehacer el mundo de los contratos financieros. Las personas pueden estar tranquilas sabiendo que la información no se ha alterado para beneficio personal.
Los registros de transacciones de la blockchain están cifrados para poder integrar las funciones de seguridad en un contrato inteligente y generar automáticamente copias de seguridad y duplicados en caso de daños, pérdidas de datos con respecto al original o hackeos. Como cada registro individual está conectado a los registros anteriores de un libro mayor distribuido, habría que modificar toda la cadena para cambiar un solo registro.
También hay cierto grado de certeza, ya que los contratos inteligentes se ejecutan automáticamente, por lo que no hay necesidad de perder tiempo procesando papeleo o corrigiendo errores escritos manualmente en los documentos. Los contratos inteligentes se pueden ejecutar en minutos, por una fracción del coste.
La automatización del flujo de activos digitales y pagos puede fomentar nuevos productos y modelos de negocio dentro de FinTech. Los contratos inteligentes de blockchain reducen los costes de monitorización y aplicación, lo que significa que las instituciones financieras no necesitan depender tanto de las infraestructuras de los mercados financieros posteriores a la negociación.
En general, los contratos inteligentes de blockchain ciertamente tienen el poder de transformar la manera en que se hacen los acuerdos en varios sectores, particularmente en FinTech. Sin embargo, pasará algún tiempo y necesitará más desarrollo antes de llegar a su enfoque principal.
Los contratos digitales se utilizan en todos los sectores para agilizar y automatizar la actividad empresarial en todo el mundo.
Hyperledger Fabric es un marco de blockchain modular y de código abierto para desarrollar aplicaciones de nivel empresarial con estrategias del sector.
Gobiernos, empresas e instituciones utilizan la blockchain para habilitar una infraestructura segura y de confianza para la identidad digital y las credenciales.
Blockchain es una red "trustless" que proporciona mayor seguridad, transparencia y automatización
Home Depot implementa la tecnología de IBM Blockchain para resolver disputas entre proveedores y mejorar la eficiencia de la cadena de suministro.
IPwe utiliza IBM Blockchain e IA para crear un mercado de patentes global transparente, con la ayuda de IBM para aumentar la visibilidad y la flexibilidad.
IBM Blockchain Platform: Hyperledger Fabric Support Edition proporciona SLA y soporte empresarial 24x7 para Hyperledger Fabric, el estándar de facto para plataformas blockchain empresariales de la Fundación Linux.
IBM Blockchain ayuda a los socios de la cadena de suministro a compartir datos fiables a través de soluciones blockchain autorizadas, lo que aumenta la transparencia y la confianza.
IBM Consulting es una consultora global que trabaja codo con codo con los clientes para diseñar, construir y operar negocios de alto rendimiento.
Cree cadenas de suministro resilientes, transparentes y fiables con IBM® Blockchain para transformar las operaciones, agilizar los procesos y mejorar la confianza con soluciones líderes del sector.