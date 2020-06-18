El coste de usar hojas de cálculo para calcular las calificaciones ESG

Cada año, los equipos de sostenibilidad empresarial se embarcan en un proceso de meses para recopilar e informar sus datos medioambientales, sociales y de gobierno (ESG). Muchas organizaciones realizan su contabilidad anual del carbono y el proceso de cálculo de las valoraciones ESG mediante hojas de cálculo, lo que conlleva un mayor riesgo y una pérdida de productividad, especialmente para organizaciones complejas y globales que informan a múltiples marcos.

Estos son los riesgos que corre al utilizar hojas de cálculo para los cálculos de calificaciones ESG y cómo el software puede ayudarle.