El coste de usar hojas de cálculo para calcular las calificaciones ESG

Cada año, los equipos de sostenibilidad empresarial se embarcan en un proceso de meses para recopilar e informar sus datos medioambientales, sociales y de gobierno (ESG). Muchas organizaciones realizan su contabilidad anual del carbono y el proceso de cálculo de las valoraciones ESG mediante hojas de cálculo, lo que conlleva un mayor riesgo y una pérdida de productividad, especialmente para organizaciones complejas y globales que informan a múltiples marcos.
Estos son los riesgos que corre al utilizar hojas de cálculo para los cálculos de calificaciones ESG y cómo el software puede ayudarle.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Las métricas necesarias para calcular las calificaciones ESG deben recogerse y consolidarse a partir de diferentes fuentes, como sus facturas de servicios públicos (que a menudo son gestionadas por finanzas), o agentes de datos de medición, contadores inteligentes y sistemas de hardware y software de equipos propietarios (a menudo gestionados por equipos de operaciones e ingeniería), lo que dificulta su acceso. El software de sostenibilidad puede automatizar la recopilación de datos directamente de los minoristas de energía, de sus equipos(contadores de intervalos, sensores y sistemas fotovoltaicos solares) y de los sistemas de gestión de edificios y de automatización de edificios, lo que ayuda a ahorrar tiempo y a eliminar las barreras de los silos.
Después de localizar los datos ESG subyacentes, es necesario calcular manualmente los datos de emisiones basándose en diferentes factores de emisión, límites de notificación y métodos de cálculo, junto con las conversiones métricas entre regiones.
El software de sostenibilidad puede mantener un motor de factores de emisión para tablas de datos de factores de emisión de carbono reconocidas a nivel nacional, como las cuentas nacionales de efecto invernadero de Australia, DEFRA (Reino Unido) (enlace externo a ibm.com), US EPA (Climate Leaders) (enlace externo a ibm.com), e-GRID USA (enlace externo a ibm.com), IEA National Electricity Factors (enlace externo a ibm.com), Ministerio de Medio Ambiente de Nueva Zelanda (enlace externo a ibm.com) e IPCC (enlace externo a ibm.com). Además, el software de sostenibilidad puede derivar cálculos de emisiones basados en normas aceptadas internacionalmente.
Las plataformas de informes de sostenibilidad como Envizi admiten informes multinacionales, multidivisa y multimétricos, permiten la recogida de datos en unidades de medida y divisas locales, y tienen la capacidad de convertirlos a unidades estándar.
La producción de informes de grado financiero para las calificaciones ESG requiere auditabilidad en cada paso del proceso, desde la recopilación en la fuente hasta la elaboración de los informes. Los datos capturados manualmente aumentan la probabilidad de datos incompletos debido a errores manuales. El software de sostenibilidad puede garantizar que todos los datos capturados estén vinculados a la transacción original, incluido un registro de auditoría sólido de cualquier cambio que se realice posteriormente en esos datos.
Las emisiones de referencia deben volver a ser calculadas si se producen cambios estructurales en la organización que afecten a los límites del inventario (como adquisiciones o desinversiones). El software de sostenibilidad puede ayudar a los usuarios a establecer y refinar su jerarquía organizativa y a crear grupos de informes para simplificar el proceso de recálculo de las líneas base.
Con las hojas de cálculo, su equipo puede tener problemas para dar soporte a varios usuarios al mismo tiempo. El control de versiones se convierte en un problema y puede provocar pérdidas de datos y errores. Los archivos que no se almacenan y no se respaldan en la nube con regularidad también pueden provocar la pérdida de datos. Por último, puede haber varias copias de los mismos archivos de datos, lo que crea el riesgo de que los usuarios accedan a la versión equivocada.
Con el software de elaboración de informes de sostenibilidad, todos los usuarios pueden acceder a los datos y visualizarlos simultáneamente, y todos los cambios se rastrean hasta su origen y se realizan copias de seguridad periódicas.
Los datos deben actualizarse regularmente para permitir comparaciones entre los periodos de informes, de modo que las organizaciones puedan evaluar su rendimiento en comparación con sus objetivos. Con las hojas de cálculo estáticas, es difícil monitorizar y gestionar su rendimiento de sostenibilidad de forma continua. Un software de elaboración de informes de sostenibilidad con capacidad de seguimiento de objetivos puede permitir una gestión continua del rendimiento.
Incluso si tiene su proceso de calificación ESG bajo control este año, ¿cómo de preparado está su equipo para adaptarse a medida que se actualiza cada marco ESG? El uso de un proveedor de software ESG especializado puede acortar el proceso de dirección de nuevos requisitos, como nuevos métodos de cálculo basados en el mercado para las emisiones de Alcance 2. Los proveedores de software de sostenibilidad suelen enterarse de los próximos cambios en los mandatos y procesos de presentación de informes antes que el público en general y, por lo tanto, pueden incorporar experiencia en la materia en su software.
Conozca todo lo que necesita saber acerca de la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD), incluidos el cumplimiento, los requisitos de información, las fechas clave y mucho más.
Explore los informes CSRD con IBM Envizi y descubra cómo cumplir con sus requisitos de divulgación.
En este debate perspicaz, conozca la estrategia de Ikano Group, un conglomerado multinacional con negocios en múltiples sectores, en la preparación para la presentación de informes CSRD.
Descubra por qué The IDC MarketScape: Worldwide Carbon Accounting and Management Applications 2024 Vendor Assessment sitúa a IBM entre los primeros de su clasificación.
Racionalice la elaboración de informes ESG para cumplir los requisitos de conformidad y elaboración de informes.
Comience su viaje hacia la sostenibilidad hoy conectando su hoja de ruta estratégica con las operaciones del día a día.
Establecer una estrategia de datos ESG para poner en práctica los objetivos de sostenibilidad y aumentar la transparencia.
Agilice la elaboración de informes ESG para cumplir con los requisitos de conformidad y creación de informes con el software de elaboración de informes ESG de IBM Envizi.