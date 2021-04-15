Calcule los beneficios de AIOps

Invertir en una solución AIOps puede ser costoso, además de estresante debido a los retornos desconocidos. Sin embargo, como profesional de operaciones de TI, sabe que es esencial para evaluar, diagnosticar y resolver incidentes con confianza en cargas de trabajo de misión crítica.
Ahora, imagine tener una herramienta que pudiera cuantificar los posibles beneficios con antelación, literalmente en minutos. Tendría la tranquilidad necesaria al conocer los beneficios tangibles que se obtienen al reducir el ruido de los eventos y poder diagnosticar y resolver rápidamente las incidencias antes de que se conviertan en interrupciones del servicio.
Ya no hay necesidad de imaginar. Nuestra nueva calculadora está disponible y puede evaluar rápidamente su nivel de madurez con AIOps y traducir los beneficios potenciales. Le ayudará a responder a preguntas clave, que van desde la media de horas que se tarda en resolver una interrupción o incidente de TI hasta el coste medio del tiempo de inactividad por interrupción.
A partir de ahí, siéntese y deje que la herramienta haga los cálculos que demuestren el impacto positivo que puede ofrecer IBM Cloud Pak for AIOps.
