Por dónde empezar: tres líderes de IBM ofrecen orientación a los directores de IA recién nombrados

El número de directores de inteligencia artificial (CAIO) casi se ha triplicado en los últimos cinco años, según LinkedIn. Las empresas de todos los sectores están reconociendo la necesidad de integrar la inteligencia artificial (IA) en sus estrategias principales desde arriba para evitar quedarse atrás. Estos líderes de la IA son responsables de desarrollar un plan para la adopción y la supervisión de la IA tanto en las empresas como en el gobierno federal.
Tras una reciente orden ejecutiva de la administración Biden y un ascenso meteórico en la adopción de la IA en todos los sectores, la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) publicó un memorándum sobre cómo las agencias federales pueden aprovechar las oportunidades de la IA al tiempo que gestionan sus riesgos.
Muchos organismos federales están designando CAIO para supervisar el uso de la IA en sus ámbitos, promover la innovación responsable de la IA y abordar los riesgos asociados a la IA, incluida la IA generativa, teniendo en cuenta su impacto en los ciudadanos. Pero, ¿cómo equilibrarán estos CAIO las medidas normativas y la innovación? ¿Cómo van a cultivar la confianza?
Tres líderes de IBM ofrecen sus puntos de vista sobre las importantes oportunidades y desafíos que enfrentan los nuevos directores de IA en sus primeros 90 días:
Los primeros 90 días como director de IA serán intensos y pasarán muy rápido, pero aun así debe reducir el ritmo y no tomar atajos. Considere la seguridad, la inclusión, la fiabilidad y el gobierno desde el principio en lugar de como consideraciones que deben añadirse al final. Pero no permita que la cautela y la perspectiva crítica de su agente de cambio social interior apaguen el optimismo de su tecnólogo interior. Recuerde que solo porque la IA esté aquí ahora, su agencia no está absuelta de sus responsabilidades actuales con las personas. Considere a los más vulnerables entre nosotros al especificar el problema, entender los datos y evaluar la solución.
No tenga miedo de reformular la equidad, pasando de simplemente repartir los recursos limitados de manera equitativa a averiguar cómo puede atender a los más necesitados. No tenga miedo de replantear la responsabilidad, pasando del mero cumplimiento de la normativa a la gestión de la tecnología. No tenga miedo de reformular la transparencia, pasando de simplemente documentar las decisiones tomadas después de los hechos a solicitar la entrada pública de antemano.
Al igual que la planificación urbana, la IA es infraestructura. Las decisiones que se tomen ahora pueden afectar a las generaciones futuras. Déjese guiar por el principio de la séptima generación, pero no sucumba a los argumentos sobre el riesgo existencial a largo plazo a expensas de los daños claros y presentes. Vigile los daños que hemos encontrado durante varios años mediante modelado tradicional de machine learning, así como los daños nuevos y amplificados que estamos viendo con modelos fundacionales preentrenados. Elija modelos más pequeños cuyo coste y comportamiento puedan regularse. Pruebe e innove con un portfolio de proyectos; reutilice y consolide soluciones para patrones comunes que surjan; y solo entonces implemente a gran escala mediante un enfoque de plataforma multimodelo.
Para impulsar la eficiencia y la innovación y generar confianza, todas las CAIO deberían empezar por implementar un programa de gobierno de la IA que ayude a abordar las cuestiones éticas, sociales y técnicas fundamentales para crear un desarrollo y una implementación de la IA fiable.
En los primeros 90 días, comience por realizar una evaluación de la madurez organizativa de la línea de base de su agencia. Revise los marcos y las herramientas de evaluación para tener una indicación clara de los puntos fuertes y débiles que repercutirán en su capacidad para implementar herramientas de IA y ayudarle con los riesgos asociados. Este proceso puede ayudarle a identificar un problema o una oportunidad que una solución de IA puede abordar.
Más allá de los requisitos técnicos, también tendrá que documentar y articular la ética y los valores de toda la agencia en relación con la creación y el uso de la IA, lo que influirá en sus decisiones sobre el riesgo. Estas directrices deben dirigirse a cuestiones como la protección de datos, el sesgo, la transparencia, la rendición de cuentas y la seguridad.
IBM ha desarrollado principios de confianza y transparencia y una guía de estrategias " Ethics by Design" que puede ayudarle a usted y a su equipo a poner en práctica esos principios. Como parte de este proceso, establezca mecanismos de responsabilidad y supervisión para garantizar que el sistema de IA se utiliza de forma responsable y ética. Esto incluye establecer líneas claras de responsabilidad y supervisión, así como procesos de monitorización y auditoría para garantizar el cumplimiento de las directrices éticas.
A continuación, debería empezar a adaptar las estructuras de gobierno existentes de su agencia para soportar la IA. La IA de calidad requiere datos de calidad. Muchos de sus programas y prácticas actuales, como la gestión de riesgos de terceros, las compras, la arquitectura empresarial, los asuntos legales, la privacidad y la seguridad de la información, ya se superponen para crear eficiencia y aprovechar todo el potencial de los equipos de su agencia.
La fecha límite del 1 de diciembre de 2024 para incorporar las prácticas mínimas de gestión de riesgos a la IA que afecta a la seguridad y a los derechos, o bien dejar de utilizar la IA hasta que se cumpla con la normativa, llegará antes de lo que cree. En sus primeros 90 días en el trabajo, benefíciese de las herramientas automatizadas para agilizar el proceso y recurra a socios de confianza, como IBM, para que le ayuden a implementar las estrategias que necesitará para crear soluciones de IA responsable.
Durante más de una década, IBM ha estado trabajando con agencias federales de EE. UU. para ayudarles a desarrollar la IA. La tecnología ha permitido importantes avances para muchos organismos federales en materia de eficacia operativa, productividad y toma de decisiones. Por ejemplo, la IA ha ayudado al Servicio de Impuestos Internos (IRS) a acelerar el procesamiento de las declaraciones de impuestos en papel (y la entrega de reembolsos de impuestos a los ciudadanos), al Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA) a reducir el tiempo que se tarda en procesar las reclamaciones de los veteranos, y el Comando de las Fuerzas de la Flota de la Armada planifican y equilibran mejor los suministros de alimentos, al mismo tiempo que reducen los riesgos relacionados con la cadena de suministro.
IBM también reconoce desde hace tiempo los riesgos potenciales de la adopción de la IA y aboga por un gobierno sólido y por una IA que sea transparente, explicable, sólida, justa y segura. Para ayudar a mitigar riesgos, simplificar la implementación y beneficiarse de la oportunidad, todos los CAIO recién nombrados deberían establecer un enfoque empresarial para los datos y un marco de gobierno para la adopción de la IA. La accesibilidad, el volumen y la complejidad de los datos son aspectos que deben comprenderse y abordarse. "Empresarial" sugiere que el desarrollo y la implementación de la IA y el gobierno de datos deben salir de los silos organizativos tradicionales de las agencias. Involucre a los stakeholders de toda su agencia, así como a cualquier socio del sector. Mida sus resultados y aprenda sobre la marcha, tanto de los esfuerzos de su agencia como de los de sus homólogos en todo el gobierno.
Y, por último, el viejo adagio "comience con el fin en mente" es tan cierto hoy como siempre. IBM recomienda que los CAIO fomenten el seguimiento de un enfoque de la IA basado en casos de uso, lo que significa identificar los resultados y experiencias específicos que espera crear y respaldar las tecnologías de IA específicas que utilizará (IA generativa, IA tradicional, etc.) a partir de ahí.
El liderazgo público puede marcar el tono para la adopción de la IA en todos los sectores. La creación del puesto de CAIO desempeña un papel crítico en el futuro de la IA, ya que permite a nuestro gobierno modelar un enfoque responsable de la adopción de la IA en las empresas, el gobierno y la industria.
IBM ha desarrollado herramientas y estrategias para ayudar a las agencias a adoptar la IA de manera eficiente y responsable en diversos entornos. Estamos listos para apoyar a estos nuevos CAIO a medida que comienzan a construir implementaciones de IA responsable dentro de sus agencias.
