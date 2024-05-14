Por dónde empezar: tres líderes de IBM ofrecen orientación a los directores de IA recién nombrados

Para impulsar la eficiencia y la innovación y generar confianza, todas las CAIO deberían empezar por implementar un programa de gobierno de la IA que ayude a abordar las cuestiones éticas, sociales y técnicas fundamentales para crear un desarrollo y una implementación de la IA fiable.

En los primeros 90 días, comience por realizar una evaluación de la madurez organizativa de la línea de base de su agencia. Revise los marcos y las herramientas de evaluación para tener una indicación clara de los puntos fuertes y débiles que repercutirán en su capacidad para implementar herramientas de IA y ayudarle con los riesgos asociados. Este proceso puede ayudarle a identificar un problema o una oportunidad que una solución de IA puede abordar.

Más allá de los requisitos técnicos, también tendrá que documentar y articular la ética y los valores de toda la agencia en relación con la creación y el uso de la IA, lo que influirá en sus decisiones sobre el riesgo. Estas directrices deben dirigirse a cuestiones como la protección de datos, el sesgo, la transparencia, la rendición de cuentas y la seguridad.

IBM ha desarrollado principios de confianza y transparencia y una guía de estrategias " Ethics by Design" que puede ayudarle a usted y a su equipo a poner en práctica esos principios. Como parte de este proceso, establezca mecanismos de responsabilidad y supervisión para garantizar que el sistema de IA se utiliza de forma responsable y ética. Esto incluye establecer líneas claras de responsabilidad y supervisión, así como procesos de monitorización y auditoría para garantizar el cumplimiento de las directrices éticas.

A continuación, debería empezar a adaptar las estructuras de gobierno existentes de su agencia para soportar la IA. La IA de calidad requiere datos de calidad. Muchos de sus programas y prácticas actuales, como la gestión de riesgos de terceros, las compras, la arquitectura empresarial, los asuntos legales, la privacidad y la seguridad de la información, ya se superponen para crear eficiencia y aprovechar todo el potencial de los equipos de su agencia.

La fecha límite del 1 de diciembre de 2024 para incorporar las prácticas mínimas de gestión de riesgos a la IA que afecta a la seguridad y a los derechos, o bien dejar de utilizar la IA hasta que se cumpla con la normativa, llegará antes de lo que cree. En sus primeros 90 días en el trabajo, benefíciese de las herramientas automatizadas para agilizar el proceso y recurra a socios de confianza, como IBM, para que le ayuden a implementar las estrategias que necesitará para crear soluciones de IA responsable.