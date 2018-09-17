Crear su equipo de IA: los roles que necesita su empresa

En muchas empresas, estas funciones principales de la IA se pueden cubrir mediante la educación y la formación de los empleados actuales y la contratación de otros según sea necesario. Los empleados también pueden necesitar ayuda para utilizar los resultados del machine learning como parte de sus actividades diarias. La educación de empleados puede realizarse mediante una combinación de cursos presenciales y cursos en línea, además de la experiencia. Se recomienda contar con expertos experimentados para trabajar con los empleados en la entrega de los primeros casos de uso.

IBM ofrece soluciones integrales que incluyen servicios de consultoría, formación, herramientas, plataformas y soporte para empresas, independientemente del punto en el que se encuentren en su viaje hacia la IA. IBM® Power Systems ofrece un portfolio de plataformas de IA, incluyendo servidores acelerados con GPU integradas para agilizar la IA y el descubrimiento de conocimiento.

Prepárese para avanzar en su viaje hacia la IA y obtenga más información sobre IBM Power Systems.