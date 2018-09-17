Crear su equipo de IA: los roles que necesita su empresa

La inteligencia artificial (IA) no se trata solo de marcos, fuentes de datos y canales, sino también de personas. Las empresas que se embarcan en un viaje hacia la IA tienen muchas más oportunidades de éxito cuando cuentan con el apoyo de la dirección ejecutiva y el talento adecuado en las funciones clave de la IA.
Usted conoce mejor su negocio y está en posición de tomar las decisiones correctas para su empresa. Para ayudarle a pensar en su trayectoria con la IA, aquí tiene algunas sugerencias de IBM sobre quién debería formar parte de su equipo de IA. Nuestra experiencia sugiere que estos roles específicos deben cumplirse para obtener la aceptación del proyecto y crear una solución de éxito.
Las empresas que han implementado con éxito la IA cuentan con un fuerte apoyo de liderazgo ejecutivo para la nueva tecnología. Un patrocinador del equipo directivo puede desempeñar un papel activo para garantizar que los proyectos de IA se alinean con la estrategia de su empresa. El patrocinador ejecutivo es responsable de obtener financiación inicial y puede asociarse con tu proveedor de soluciones para actuar como director del proyecto.
A veces denominado arquitecto de soluciones cognitivas, la persona que desempeña este papel es responsable de poner en funcionamiento todo el conjunto de modelos de machine learning y deep learning dentro del marco y los sistemas de TI disponibles. Al igual que los científicos de datos, los arquitectos de sistemas tienen un sólido conocimiento de estos modelos y su aplicación, pero con un enfoque más orientado a los sistemas. Además, tienen que entender el negocio de su empresa desde una perspectiva operativa.
El valor del resultado de los modelos de machine learning depende en gran medida de la calidad, profundidad y amplitud de los datos. Garantizar la calidad de los datos significa que el papel del ingeniero de datos es vital para el éxito de su IA. Los ingenieros de datos son responsables de definir e implementar la integración de los datos en la arquitectura general de la IA. Dada la complejidad de esta función, se recomienda un enfoque de equipo. Las habilidades incluyen experiencia con plataformas de datos, incluidas bases de datos SQL y NoSQL.
En esencia, la ciencia de datos se centra en explorar datos para extraer información que se puede ejecutar para tomar decisiones empresariales. Los científicos de datos generalmente tienen una amplia experiencia en tecnología y, a menudo, tienen un título en un campo de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). El trabajo requiere aptitudes matemáticas y codificación, así como pensamiento crítico y capacidad para resolver problemas.
Los ingenieros de desarrollo, control de calidad y operaciones (denominados colectivamente DevOps) son profesionales con experiencia tanto en el desarrollo como en la implementación de aplicaciones. Los ingenieros de DevOps trabajan con arquitectos, desarrolladores, ingenieros de datos y el científico de datos para garantizar que las soluciones se implementen y gestionen.
Los analistas de negocios utilizan los resultados de los modelos de ciencia de datos y, a menudo, actúan como “traductores” entre los usuarios empresariales y el equipo de machine learning. Por ejemplo, un analista de negocios podría trabajar con el equipo de marketing para comprender qué necesita el equipo para dirigirse a los clientes y, a continuación, trabajar con el equipo de machine learning para guiar su trabajo.
En muchas empresas, estas funciones principales de la IA se pueden cubrir mediante la educación y la formación de los empleados actuales y la contratación de otros según sea necesario. Los empleados también pueden necesitar ayuda para utilizar los resultados del machine learning como parte de sus actividades diarias. La educación de empleados puede realizarse mediante una combinación de cursos presenciales y cursos en línea, además de la experiencia. Se recomienda contar con expertos experimentados para trabajar con los empleados en la entrega de los primeros casos de uso.
