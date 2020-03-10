Creación de modelos de PNL: desde la configuración estándar hasta la personalización

Cuando su caso de uso contiene jerga de sectores específica, es posible que los modelos preentrenados solo satisfagan una parte de sus necesidades. En diferentes sectores, algunas entidades (personas, lugares, eventos, etc.) tendrán significados distintos, por lo que un modelo fuera de lo común puede no ser capaz de captar estas sutilezas dependiendo del contexto. Por ejemplo, la palabra "premium" puede significar el extremo superior de una gama de productos, o puede significar el pago realizado a cambio de una póliza de seguro. En Australia, este pago del seguro se denomina "la cobertura".

Su modelo personalizado puede entrenarse para comprender los matices subyacentes, el significado y las relaciones específicas de su caso de uso y dominio del sector. Como se mencionó anteriormente, puede enseñarle al modelo qué significa la palabra “premium” en el contexto de su negocio. Estos modelos se pueden construir de varias maneras, y no es necesario ser científico de datos o desarrollador de software para crearlos. Con herramientas sin código, lo único que necesita es tener experiencia en la materia. Un experto en la materia (SME) definirá qué información es importante en el modelo, cargará documentos para la formación y, a continuación, seleccionará ejemplos, a menudo denominados anotaciones, dentro de esos documentos.

Las anotaciones que crea en sus documentos proporcionan al sistema ejemplos específicos que sirven como la “verdad fundamental” para el modelo. Ya se trate de definir entidades específicas para su extracción de un documento o las relaciones entre ellas, a través de la formación realizará las mejoras que garanticen la eficacia del modelo.