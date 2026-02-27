La automatización empresarial ha evolucionado por oleadas. Primero llegaron los sistemas deterministas: scripts, bots de automatización robótica de procesos (RPA) y flujo de trabajo. Predecibles, repetibles y basados en políticas.



Ejecutan rutas predefinidas y aplican reglas empresariales con precisión. Pero los sistemas deterministas tienen límites. Son frágiles por diseño. Un bot de RPA que se basa en un diseño de pantalla específico se interrumpe cuando cambia la IU. Un flujo de trabajo que recibe entradas inesperadas se estanca. Si una condición no se define explícitamente, el sistema simplemente no puede continuar. La automatización determinista funciona mejor en entornos estructurados y estables. Tiene problemas con la ambigüedad, los casos extremos y el cambio.



Luego vino la IA predictiva: modelos de IA entrenados en datos estructurados para clasificar y prever resultados. Ahora estamos entrando en la era de la IA agéntica: sistemas que razonan, planifican, utilizan herramientas y se adaptan dinámicamente a tareas ambiguas.



Los sistemas agénticos introducen algo nuevo: la capacidad de interpretar la intención, sintetizar el contexto, decidir las acciones más adecuadas e interactuar con múltiples herramientas de forma autónoma. Pueden gestionar casos extremos y la evolución de las entradas de formas que los flujos de trabajo estáticos nunca podrían hacerlo. Pero ese poder conlleva variabilidad. Los sistemas deterministas producen el mismo resultado para la misma entrada. Los sistemas agentes operan probabilísticamente y pueden adaptarse a mitad de camino. Esa flexibilidad es precisamente lo que los hace poderosos, y precisamente lo que hace que las empresas se muestren cautelosas.

