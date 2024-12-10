El State of Sustainability Readiness Report 2024 de IBM examinó las respuestas de más de 2790 líderes empresariales de 9 países y 15 sectores y arrojó luz sobre cómo las organizaciones se preparan para enfrentarse a una serie de problemas de sostenibilidad. Los encuestados identificaron la resiliencia climática como el “problema de sostenibilidad más crítico”.

A los encuestados se les presentaron más de 30 preguntas relacionadas con el riesgo climático y las responsabilidades corporativas, que abarcaban cuestiones estratégicas, financieras, normativas y de cumplimiento. La investigación reveló que la mayoría de las organizaciones comprenden la necesidad de mitigar el riesgo climático para proteger sus activos y mejorar sus operaciones.

En IBM, tenemos una visión clara de cómo las empresas pueden y deben realizar este importante trabajo. Por ejemplo, los fabricantes pueden utilizar los datos meteorológicos históricos y la IA para predecir las interrupciones de su cadena de suministro. Las organizaciones agrícolas también pueden utilizar las mismas herramientas para realizar previsiones de sequías, enfermedades y otros retos relacionados con el clima.