Mientras las empresas se preparan para el nuevo año, no pueden pasar por alto este aprendizaje clave de 2024: la resiliencia climática y el éxito empresarial están convergiendo. En EE. UU., los desastres climáticos cuestan 150 mil millones de dólares al año y se prevé que el cambio climático cueste . Estos costes inesperados ya están moldeando la forma en que operan las organizaciones. Las empresas de mayor éxito también planifican con antelación.
Desde asegurarse de que recopilan los datos operativos adecuados hasta invertir en tecnología que ayude a predecir patrones meteorológicos, existen más formas en que las empresas pueden dar el próximo paso hacia la resiliencia climática.
El State of Sustainability Readiness Report 2024 de IBM examinó las respuestas de más de 2790 líderes empresariales de 9 países y 15 sectores y arrojó luz sobre cómo las organizaciones se preparan para enfrentarse a una serie de problemas de sostenibilidad. Los encuestados identificaron la resiliencia climática como el “problema de sostenibilidad más crítico”.
A los encuestados se les presentaron más de 30 preguntas relacionadas con el riesgo climático y las responsabilidades corporativas, que abarcaban cuestiones estratégicas, financieras, normativas y de cumplimiento. La investigación reveló que la mayoría de las organizaciones comprenden la necesidad de mitigar el riesgo climático para proteger sus activos y mejorar sus operaciones.
En IBM, tenemos una visión clara de cómo las empresas pueden y deben realizar este importante trabajo. Por ejemplo, los fabricantes pueden utilizar los datos meteorológicos históricos y la IA para predecir las interrupciones de su cadena de suministro. Las organizaciones agrícolas también pueden utilizar las mismas herramientas para realizar previsiones de sequías, enfermedades y otros retos relacionados con el clima.
Aunque los líderes empresariales reconocen la importancia de crear operaciones resilientes al clima, sus ambiciones aún no se corresponden con sus acciones. Según el informe de IBM, solo el 50 % de los líderes encuestados se siente preparado para afrontar riesgos climáticos cada vez más disruptivos. Los equipos directivos son más optimistas que sus vicepresidentes y directores en lo que respecta a reforzar la resiliencia climática: el 67 % de los altos ejecutivos encuestados consideraron que sus esfuerzos den resiliencia climática eran proactivos, comparado con solo el 56 % de los responsables de la toma de decisiones de nivel inferior.
Al analizar la investigación, queda claro que las organizaciones saben que la resiliencia climática es imprescindible. Aún así, les cuesta tomar medidas. Una forma de empezar a hacerlo es invirtiendo en herramientas y aplicaciones con IA, como las mencionadas anteriormente. dsm-firmenich Animal Nutrition & Health, la empresa europea de nutrición, hizo precisamente eso. Utilizaron IBM® Environmental Intelligence para realizar previsiones de la contaminación por micotoxinas en los cultivos, ahorrando a los sectores agrícolas millones de euros cada año. Los mismos datos que utilizaron para realizar previsiones y evitar el crecimiento peligroso de hongos también pueden utilizarse para prever y prepararse para fenómenos meteorológicos extremos, como sequías e inundaciones. Este tipo de tecnología está diseñada para proporcionar a los usuarios datos meteorológicos, climáticos y operativos de fácil acceso, de modo que puedan prepararse mejor para emergencias como huracanes o inundaciones repentinas y gestionar algunos de los riesgos y costes que conllevan.
En última instancia, las organizaciones pueden invertir en las herramientas adecuadas y utilizar los conocimientos clave para ayudar a crear operaciones climáticas más resilientes y abordar este crucial tema de la sostenibilidad de forma frontal.
