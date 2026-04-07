Crear una pila tecnológica de ventas con IA

Los equipos de ventas modernos se enfrentan a una serie de retos: altos volúmenes de interacciones con los clientes, grandes cantidades de datos de clientes repartidos por todas las plataformas y una mayor demanda de personalización. Y, por supuesto, la presión omnipresente de estar presente con los clientes y cerrar más operaciones.

Pero como Morgan Ingram, fundador y CEO de AMP Creative, señaló recientemente en el podcast La IA en acción de IBM, el tiempo de venta activo actual para la mayoría de los representantes de ventas es de solo alrededor del 27 %. “La mayoría de las cosas que hacen son administrativas”, dijo. “Es como si hubiera contratado a alguien para vender, pero luego no vende nada”.

Para cambiar esta dinámica, un número cada vez mayor de líderes de ventas han adoptado iniciativas de IA y automatización a gran escala, una inversión que probablemente valga la pena, teniendo en cuenta los informes de McKinsey que indican que las ventas siguen siendo una de las áreas más fiables en las que las empresas aumentan sus ingresos como resultado directo de la IA.