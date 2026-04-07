Crear una pila tecnológica de ventas con IA

Los equipos de ventas modernos se enfrentan a una serie de retos: altos volúmenes de interacciones con los clientes, grandes cantidades de datos de clientes repartidos por todas las plataformas y una mayor demanda de personalización. Y, por supuesto, la presión omnipresente de estar presente con los clientes y cerrar más operaciones.
Pero como Morgan Ingram, fundador y CEO de AMP Creative, señaló recientemente en el podcast La IA en acción de IBM, el tiempo de venta activo actual para la mayoría de los representantes de ventas es de solo alrededor del 27 %. “La mayoría de las cosas que hacen son administrativas”, dijo. “Es como si hubiera contratado a alguien para vender, pero luego no vende nada”.
Para cambiar esta dinámica, un número cada vez mayor de líderes de ventas han adoptado iniciativas de IA y automatización a gran escala, una inversión que probablemente valga la pena, teniendo en cuenta los informes de McKinsey que indican que las ventas siguen siendo una de las áreas más fiables en las que las empresas aumentan sus ingresos como resultado directo de la IA.
Pero a medida que el software y las aplicaciones de ventas proliferan, también lo hace la expansión tecnológica. Los equipos de marketing y ventas tienen dificultades para sincronizar datos y flujos de trabajo entre sistemas dispar. Hoy en día, el portfolio tecnológico promedio ha aumentado hasta alcanzar una media de nueve herramientas, una cifra que se ha incrementado en dos en los últimos dos años, según el IBM Institute of Business Value.
Una pila tecnológica de ventas con IA cuidadosamente diseñada hace más que ayudar a los representantes de ventas a cumplir sus cuotas. Optimiza esa infraestructura en expansión hasta convertirla en un ecosistema interconectado, uno que automatiza las tareas repetitivas, muestra inteligencia que se puede ejecutar en tiempo real y mantiene a los representantes de ventas centrados en hacer avanzar las operaciones. Cuando se conectan las herramientas adecuadas y funcionan en sinergia, las mejoras en el rendimiento se multiplican a lo largo de todo el embudo.
¿La conclusión? Una sólida pila tecnológica de ventas con IA permite a las empresas sacar las iniciativas de IA del “purgatorio piloto” y mejorar continuamente los procesos, desde el contacto inicial hasta el cierre de acuerdos.
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Dentro de las organizaciones de ventas, una pila tecnológica se refiere al conjunto integrado de software, plataformas de habilitación y otras herramientas que una organización utiliza para gestionar, automatizar y optimizar todo su proceso de ingresos. La pila de tecnología de ventas abarca todas las etapas del ciclo de ventas, desde la identificación de clientes potenciales y el alcance hasta el seguimiento de las relaciones, la gestión de contenidos y la previsión de ingresos.
Las mejores pilas, en lugar de ser una colección de herramientas aisladas, crean un ecosistema conectado en el que los datos fluyen libremente entre sistemas. Una colección cohesiva y basada en datos de herramientas de ventas proporciona una visión unificada del proceso de ventas en todo momento.
La integración de la IA en una pila de tecnología de ventas permite una integración más fluida de las tecnologías de vanguardia, sobre todo porque muchos buscan simplificar su infraestructura de marketing y ventas. Según McKinsey, la mitad de las empresas con mejores resultados en materia de IA tienen la intención de utilizarla para transformar su negocio, y la mayoría está rediseñando por completo sus flujos de trabajo en torno a esta tecnología. Dado el rápido ritmo de adopción de la IA a través del proceso de ventas, es fundamental dar prioridad a los sistemas inteligentes para que los departamentos de ventas obtengan valor a largo plazo.
Los sistemas CRM como Salesforce y Hubspot suelen ser el nodo central en una pila de ventas. Almacenan la información de contacto de los clientes y los datos de las cuentas, rastrean los datos de interacción todo en uno y actúan como la única fuente fiable para los equipos de ingresos. Algunos de los sistemas CRM actuales, potenciados por la inteligencia artificial, puntúan de forma proactiva a los clientes potenciales, señalan los acuerdos en riesgo, elaboran presupuestos y generan previsiones de forma automática. La mayoría se ofrecen como software como servicio (SaaS).
Las herramientas de prospección e inteligencia ayudan a los representantes de ventas a realizar una investigación y priorizar las cuentas objetivo. Estas plataformas ayudan a captar y analizar las señales de intención, ya procedan de la información de los propios clientes de una empresa o de proveedores de datos de terceros. Al utilizar datos firmográficos y tecnográficos, algunas herramientas pueden enriquecer automáticamente el registro de cada cliente potencial. Cada vez más, los equipos de ventas también utilizan la IA para la generación de oportunidades y para derivar las oportunidades que cumplan los requisitos a los representantes adecuados.
Las plataformas de interacción comercial permiten coordinar la comunicación multicanal a través del correo electrónico, el teléfono, redes sociales como LinkedIn y los mensajes SMS. La IA podría optimizar los tiempos de envío o sugerir las mejores acciones siguientes. Esta tecnología también destaca por su capacidad para personalizar los mensajes a gran escala, lo que garantiza que ningún cliente potencial quede desatendido. En toda la pila tecnológica de ventas, las automatizaciones también ayudan a programar las reuniones, proporcionan recordatorios para el seguimiento y transcriben las conversaciones.
Las herramientas de inteligencia conversacional utilizan IA para grabar, transcribir y analizar llamadas tanto de ventas como de reuniones, mostrando señales clave como riesgos o próximos pasos para ayudar a los representantes a mantenerse al tanto de cada acción. Algunas plataformas de inteligencia conversacional ofrecen recomendaciones posteriores a la llamada o programan automáticamente seguimientos basados en una reunión. Estas herramientas también ofrecen una amplia visibilidad de todo el proceso de ventas, manteniendo a todos los stakeholders alineados de forma continua.
Las herramientas de gestión de propuestas y contratos con IA generan propuestas precisas y personalizadas con precios dinámicos en cuestión de minutos. También pueden hacer un seguimiento de la interacción con documentos y agilizar los flujos de trabajo de contratos. A menudo integradas con otras plataformas en una pila tecnológica, estas tecnologías de ventas suavizan los cuellos de botella de las últimas etapas. También aumentan la productividad al reducir la carga administrativa de los equipos de ventas.
Los agentes de IA realizan acciones autónomas en nombre de los representantes, normalmente basándose en objetivos programados. Los agentes también pueden recurrir a herramientas o API externas, lo que los convierte en un activo poderoso en los departamentos de ventas. La IA agéntica podría buscar nuevos clientes potenciales, programar reuniones, actualizar registros de CRM o ejecutar secuencias de contacto de varios pasos con una mínima entrada humana. Según el IBM Institute for Business Value, el 83 % de los ejecutivos prevén que los agentes de IA realizarán acciones de forma autónoma en función de las métricas operativas y los historiales de transacciones.
Los asistentes de IA son copilotos interactivos que pueden integrarse en herramientas de ventas. Responden a preguntas, sacan a la luz el contexto relevante de la negociación y proporcionan coaching en tiempo real durante las llamadas.
Los LLM impulsan la redacción de correos electrónicos, el resumen de llamadas y los asistentes basados en chat. Estas tecnologías comprenden y generan el lenguaje natural a escala, lo que permite a los representantes producir un alcance personalizado en cuestión de segundos.
Los modelos de ML analizan los datos históricos de los acuerdos para predecir resultados futuros, señalar el riesgo de abandono y recomendar acciones basadas en el siguiente. Mejoran continuamente a medida que consumen más datos, lo que hace que la previsión de ventas sea cada vez más precisa con el tiempo.
Los motores de PNL analizan e interpretan texto y voz no estructurados. Por ejemplo, pueden extraer sentimientos o intenciones de correos electrónicos y llamadas. Esto potencia las herramientas de inteligencia conversacional y ayuda a los departamentos de ventas a recopilar datos sobre las interacciones a lo largo del proceso de ventas.
Las API actúan como tejido conectivo en toda la pila tecnológica de ventas. Permiten que los datos fluyan entre el CRM, las plataformas de interacción y las herramientas de inteligencia, además de garantizar que todos los sistemas se mantengan actualizados.
La RPA gestiona tareas repetitivas basadas en reglas, como actualizar campos de CRM o enrutar clientes potenciales. Combinada con la IA, la RPA permite herramientas de automatización más sofisticadas.
Según la investigación de IBM, los equipos de ventas prevén aumentar el índice Net Promoter Score (NPS) del 16 % en 2024 al 51 % este año, gracias principalmente a la interacción y la asistencia facilitadas por la inteligencia artificial. La IA permite tiempos de respuesta más rápidos, un alcance más relevante y una interacción personalizada. Además, y lo que es más importante, reduce la carga administrativa de los comerciales, lo que les permite ganarse la confianza de los clientes potenciales y centrarse en forjar relaciones sobre el terreno.
La automatización de la introducción manual de datos, los seguimientos, la programación y la búsqueda de clientes potenciales permite a los comerciales dedicar menos tiempo a las tareas rutinarias y aumenta la productividad de ventas. La IA y la automatización también fomentan asociaciones entre humanos y máquinas capaces de lograr más de lo que cualquiera podría lograr por sí solo. Por ejemplo, un agente de IA de capacitación para ventas puede extraer de forma autónoma casos de éxito relevantes y adaptar presentaciones para un representante humano antes de entrar en una reunión, ahorrando tiempo y proporcionándole la investigación más relevante posible.
La IA descubre los patrones de miles de interacciones y proporciona perspectivas rápidas y prácticas. Por ejemplo, las herramientas de IA pueden identificar qué clientes potenciales tienen más probabilidades de convertirse en clientes, qué mensajes tienen más probabilidades de calar o en qué puntos es más probable que se estanquen las negociaciones, lo que, en última instancia, mejora la toma de decisiones en toda la organización. Una pila tecnológica unificada en la que los datos se mueven de manera fluida entre las funciones también produce una visión más holística de la estrategia de ventas y salida al mercado de una organización.
Los datos compartidos de gestión de la relación con el cliente (CRM) y las herramientas de comunicación integradas ayudan a los equipos dispar a mantenerse alineados. Esto elimina fricciones entre los equipos de marketing y ventas y mejora la experiencia del comprador. Varias plataformas de habilitación de ventas priorizan la visibilidad en tiempo real en varios departamentos. Cuando los miembros del equipo tienen acceso intuitivo a toda la información relevante, es más probable que innoven y descubran nuevas formas de mejorar los resultados de una empresa.
Antes de añadir cualquier herramienta nueva, puede ser útil documentar la estrategia de ventas existente y las tecnologías que una empresa ya implementa para lograrla. Esto ayuda a los responsables de ventas y otros stakeholders a identificar redundancias y plataformas infrautilizadas. Una línea de base clara ayuda a evitar la adquisición de herramientas que dupliquen la funcionalidad existente.
Crear un mapa de recorrido claro, desde la captación del cliente potencial hasta el cierre de la venta, permite a las organizaciones diseñar pilas tecnológicas precisas. Comprender cómo fluye realmente el trabajo permite identificar en qué ámbitos la inteligencia artificial y la automatización pueden tener un mayor impacto. Las organizaciones que opten por emprender transformaciones a gran escala también pueden elaborar un mapa de las habilidades y las descripciones de los puestos de trabajo en un departamento para comprender cómo podrían cambiar las funciones a medida que se implementan las herramientas de IA.
Una pila es tan fuerte como sus conexiones. Las organizaciones exitosas suelen priorizar integraciones nativas y API que permiten que los datos se muevan de manera fluida entre plataformas. Las herramientas aisladas crean silos de datos, minando la visibilidad. Por ejemplo, muchas plataformas de habilitación de ventas ofrecen integraciones de Slack que van más allá de las simples alertas para señalar de forma proactiva los riesgos de los acuerdos o activar flujos de trabajo en un CRM.
Cuando los representantes de ventas cambian entre plataformas y servicios, es señal de una estructura tecnológica fracturada. Centralizar las acciones clave aumenta la productividad: por ejemplo, los comerciales deberían poder registrar llamadas, actualizar registros y enviar seguimientos sin tener que saltar entre decenas de pestañas.
Los gestores de cuentas y los representantes de desarrollo de ventas (SDR) suelen tener flujos de trabajo diferentes. En lugar de forzar una configuración única para todos, es mejor configurar los paneles de control y las herramientas de IA para que coincidan con cada función. El software debe estar posicionado para realizar un trabajo específico. Por ejemplo, un agente de IA podría estar programado para actualizar un CRM, mientras que otro se encarga de la comunicación con el cliente.
La automatización debe amplificar, en lugar de reemplazar, la auténtica conexión humana. “Hay que pensar en cómo podemos ser más humanos si va a haber inteligencia artificial”, dijo Morgan Ingram a IBM. Una buena práctica consiste en reservar los momentos que requieren un trato más personalizado, como el contacto con altos directivos o las negociaciones complejas, para representantes humanos cualificados. Otra medida consiste en garantizar que las herramientas de IA señalen las situaciones de riesgo que puedan requerir una intervención y transfieran sin problemas los datos del cliente al agente correspondiente.
La tecnología es tan valiosa como la forma en la que se utiliza. Las organizaciones orientadas al valor invierten en formación para la capacitación, en la incorporación de nuevos empleados y proporcionan documentación clara sobre las nuevas herramientas. Muchos suelen designar campeones internos para apoyar la adopción en todo el equipo. Algunas herramientas basadas en inteligencia artificial ofrecen cursos de capacitación para la venta directamente en la plataforma, lo que permite mejorar las competencias de forma continua a medida que cambian las necesidades.
Métricas como las tasas de uso y las métricas de adopción ayudan a rastrear cómo se utilizan las herramientas, mientras que los números predefinidos como NPS o KPI miden el rendimiento general de las ventas. Una pila tecnológica nunca está terminada. Lo ideal es que se audite periódicamente y evolucione junto con un equipo de ventas.
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