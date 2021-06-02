Cree una taxonomía empresarial en cuatro pasos

Cuando se trata de utilizar datos en toda una empresa, uno de los errores más comunes es no proporcionar un contexto significativo a todos los usuarios de datos. Gestionar la taxonomía empresarial dentro de una empresa es crítico para apoyar las operaciones diarias de la organización, ya que garantiza datos precisos y organizados que serán comprendidos por todos los que los necesiten.
Cuando se implementa con éxito, una taxonomía empresarial se convertirá en la base para la categorización de contenidos y las relaciones de datos, y en una directriz que mejore la velocidad de localización de los datos al tiempo que establece políticas sobre cómo se puede acceder a ellos o reutilizarlos. Realizar actualizaciones rápidamente es clave para que una empresa pueda responder de inmediato a las solicitudes de cumplimiento o emergentes críticas para el negocio.
Con nuestras actualizaciones mejoradas de artefactos de gobierno empresarial , las organizaciones tienen más formas de establecer una taxonomía empresarial a nivel de toda la empresa a través de IBM Watson Knowledge Catalog para IBM Cloud Pak for Data. La solución también está disponible como un servicio totalmente gestionado a través de IBM Cloud Pak for Data as a Service.
Saber por dónde empezar puede parecer desalentador. Sin embargo, centrarse en cuatro actividades básicas y prácticas probadas puede ayudar a establecer un viaje exitoso hacia la implementación.
Céntrese en un segmento concreto de la empresa que generará el impacto más significativo. Por ejemplo, si el cumplimiento del RGPD y la CCPA es una prioridad para su organización, empiece por establecer los términos y clasificar los activos relacionados con la información de identificación personal (PII).
Para abordar este escenario, las características de Gestión de Políticas dentro de IBM Watson Knowledge Catalog pueden habilitar la protección de datos y definir políticas de datos para describir cómo una organización debe manejar los datos sensibles. Tras crear las políticas, las organizaciones pueden crear normas de protección de datos para que se apliquen automáticamente e impedir que los usuarios no autorizados accedan a los datos confidenciales de un catálogo. Las organizaciones también pueden crear normas de gobierno para proporcionar descripciones empresariales del comportamiento o las acciones necesarias para implementar una política de gobierno determinada. Las partes interesadas pueden desarrollar políticas y reglas de gobierno basadas en áreas temáticas de gobierno importantes para la organización, como la seguridad de la información, la privacidad de la información o el cumplimiento normativo.
Las clasificaciones como las etiquetas pueden clasificar y agrupar los activos en función del nivel de sensibilidad o confidencialidad de su organización. Ejemplos pueden ser información de identificación personal, información personal sensible o activos considerados confidenciales. Las organizaciones también pueden crear una regla de protección de datos en IBM Watson Knowledge Catalog para impedir que los usuarios accedan a los activos de datos en función de su clasificación.
Además, las partes interesadas pueden utilizar categorías para organizar los artefactos de gobierno y los usuarios que pueden ver y gestionar dichos artefactos. Los usuarios pueden agrupar los artefactos de gobierno en categorías para facilitar su búsqueda, controlar su visibilidad y gestionarlos. Las categorías también pueden tener subcategorías y organizarse en una jerarquía basada en su significado y relaciones:
Incluya clasificaciones en las condiciones de las normas de protección de datos. Por ejemplo, puede crear una regla para denegar el acceso a determinados usuarios si el activo está clasificado como PII o confidencial.
Utiliza el lenguaje de su sector en forma de modelos lógicos o de inteligencia empresarial para impulsar los términos y estándares ya establecidos.
Los términos empresariales ayudan a definir los términos en toda la organización para tener una comprensión unificada, lo que permite a los usuarios encontrar rápidamente lo que necesitan y comprender el contexto empresarial de las tablas y columnas. Por ejemplo, las organizaciones también pueden utilizar términos empresariales para simplificar la redacción de reglas de política de datos, utilizando un término empresarial en lugar de varios nombres de columna.
Las organizaciones también pueden utilizar términos empresariales para vincular columnas, activos, políticas y reglas con el mismo tipo de datos. Por ejemplo, los datos de referencia permiten a los clientes definir un conjunto estándar de valores válidos para una búsqueda general o definir clases de datos. Las organizaciones también pueden gestionar jerarquías y relaciones en los datos de referencia y, a continuación, relacionar un conjunto de datos de referencia con una ontología empresarial.
Comuníquese con su organización para ayudarles a comprender las ventajas de tener una única fuente fiable donde se almacena toda la información.
Dentro de IBM Watson Knowledge Catalog se encuentra un catálogo de conocimientos central que sirve como única fuente fiable para que ingenieros de datos, administradores de datos, científicos de datos y analistas de negocio obtengan acceso de autoservicio a datos empresariales en los que pueden confiar y utilizar con confianza. Las organizaciones pueden impulsar el descubrimiento de autoservicio y automatizar la toma de decisiones para hacer evolucionar el negocio, proporcionando y permitiendo el acceso a una visión de toda la información para quienes la necesitan.
La búsqueda global dentro de IBM Watson Knowledge Catalog permite a las partes interesadas buscar en muchos catálogos, proyectos, activos y otros artefactos de gobierno creados dentro de la organización a los que están autorizados a acceder. Las capacidades de colaboración permiten a las unidades de negocio, usuarios y propietarios de datos dejar comentarios, asignar una calificación a un activo o asignar una tarea a otros usuarios.
Además, las capacidades de creación de perfiles de datos generan metadatos y estadísticas sobre su contenido y calculan puntuaciones de calidad de datos para activos y columnas de datos, lo que ayuda a las partes interesadas a identificar y comprender qué acciones tomar para mejorar la calidad de los datos.
Establezca hitos oficiales con los que su organización se comprometerá para implementar categorías, términos empresariales y la asignación correcta de roles de usuario, y el proceso de catálogo de datos.
Cada organización tiene necesidades únicas en las que las partes interesadas, tanto dentro como fuera de TI, deben aportar valor para impulsar el éxito. Los flujos de proceso de una organización pueden parecerse al siguiente marco:
