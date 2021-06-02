Cree una taxonomía empresarial en cuatro pasos

Incluya clasificaciones en las condiciones de las normas de protección de datos. Por ejemplo, puede crear una regla para denegar el acceso a determinados usuarios si el activo está clasificado como PII o confidencial.

2. Concéntrese en el significado de las definiciones empresariales

Utiliza el lenguaje de su sector en forma de modelos lógicos o de inteligencia empresarial para impulsar los términos y estándares ya establecidos.

Los términos empresariales ayudan a definir los términos en toda la organización para tener una comprensión unificada, lo que permite a los usuarios encontrar rápidamente lo que necesitan y comprender el contexto empresarial de las tablas y columnas. Por ejemplo, las organizaciones también pueden utilizar términos empresariales para simplificar la redacción de reglas de política de datos, utilizando un término empresarial en lugar de varios nombres de columna.

Las organizaciones también pueden utilizar términos empresariales para vincular columnas, activos, políticas y reglas con el mismo tipo de datos. Por ejemplo, los datos de referencia permiten a los clientes definir un conjunto estándar de valores válidos para una búsqueda general o definir clases de datos. Las organizaciones también pueden gestionar jerarquías y relaciones en los datos de referencia y, a continuación, relacionar un conjunto de datos de referencia con una ontología empresarial.

3. Establezca beneficios y gane interés

Comuníquese con su organización para ayudarles a comprender las ventajas de tener una única fuente fiable donde se almacena toda la información.

Dentro de IBM Watson Knowledge Catalog se encuentra un catálogo de conocimientos central que sirve como única fuente fiable para que ingenieros de datos, administradores de datos, científicos de datos y analistas de negocio obtengan acceso de autoservicio a datos empresariales en los que pueden confiar y utilizar con confianza. Las organizaciones pueden impulsar el descubrimiento de autoservicio y automatizar la toma de decisiones para hacer evolucionar el negocio, proporcionando y permitiendo el acceso a una visión de toda la información para quienes la necesitan.

La búsqueda global dentro de IBM Watson Knowledge Catalog permite a las partes interesadas buscar en muchos catálogos, proyectos, activos y otros artefactos de gobierno creados dentro de la organización a los que están autorizados a acceder. Las capacidades de colaboración permiten a las unidades de negocio, usuarios y propietarios de datos dejar comentarios, asignar una calificación a un activo o asignar una tarea a otros usuarios.

Además, las capacidades de creación de perfiles de datos generan metadatos y estadísticas sobre su contenido y calculan puntuaciones de calidad de datos para activos y columnas de datos, lo que ayuda a las partes interesadas a identificar y comprender qué acciones tomar para mejorar la calidad de los datos.

4. Desarrolle hitos y comprométase con ellos

Establezca hitos oficiales con los que su organización se comprometerá para implementar categorías, términos empresariales y la asignación correcta de roles de usuario, y el proceso de catálogo de datos.

Cada organización tiene necesidades únicas en las que las partes interesadas, tanto dentro como fuera de TI, deben aportar valor para impulsar el éxito. Los flujos de proceso de una organización pueden parecerse al siguiente marco: