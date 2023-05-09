Lleve la luz a la caja negra

Disponible próximamente, watsonx.governance es un marco general que utiliza un conjunto de procesos, metodologías y herramientas automatizados para ayudar a gestionar el uso de la IA por parte de una organización. Los principios coherentes que guían el diseño, el desarrollo, la implementación y la monitorización de los modelos son críticos para impulsar una IA responsable, transparente y explicable. En IBM, creemos que gobernar la IA es responsabilidad de cada organización, y un gobierno adecuado ayudará a las empresas a construir una IA responsable que refuerce la privacidad individual. La creación de una IA responsable requiere una planificación inicial y herramientas y procesos automatizados diseñados para generar resultados justos, precisos, transparentes y explicables.

Watsonx.governance está diseñado para ayudar a las empresas a gestionar sus políticas, buenas prácticas y requisitos normativos, así como a abordar las preocupaciones en torno al riesgo y la ética mediante la automatización del software. Impulsa una solución de gobierno de la IA sin los costes excesivos de cambiar de su actual plataforma de ciencia de datos.

Esta solución está diseñada para incluir todo lo necesario para desarrollar un proceso de gestión de modelos transparente y coherente. La automatización resultante impulsa la escalabilidad y la responsabilidad al capturar el tiempo y los metadatos de desarrollo del modelo, ofrecer una monitorización del modelo posterior a la implementación y permitir flujos de trabajo personalizados.

Basado en tres principios críticos, watsonx.governance ayuda a satisfacer las necesidades de su organización en cualquier etapa del camino hacia la IA:

1. Gobierno del ciclo de vida: operacionalizar la monitorización, la catalogación y el gobierno de modelos de IA a escala desde cualquier lugar y a lo largo del ciclo de vida de la IA

Automatice la captura de metadatos de modelos a lo largo del ciclo de vida de IA/ML para permitir a los líderes de ciencia de datos y a los validadores de modelos tener una visión actualizada de sus modelos. El gobierno del ciclo de vida permite a la empresa operar y automatizar la IA a escala y supervisar si los resultados son transparentes, explicables y mitigan los sesgos y derivas perjudiciales. Esto puede ayudar a aumentar la precisión de las predicciones al identificar cómo se utiliza la IA y dónde está indicado el reentrenamiento del modelo.

2. Gestión de riesgos: gestionar el riesgo y el cumplimiento de las normas empresariales, mediante la gestión automatizada de datos y flujos de trabajo

Identifique, gestione, supervise e informe de los riesgos a escala. Utilice paneles de control dinámicos para proporcionar resultados personalizables claros y concisos que permitan un conjunto sólido de flujos de trabajo, una mejor colaboración y que ayuden a impulsar el cumplimiento empresarial en múltiples regiones y geografías.

3. Cumplimiento normativo: abordar el cumplimiento de las normativas actuales y futuras de forma proactiva

Traduzca las normativas externas de IA en un conjunto de políticas para las distintas partes interesadas que puedan aplicarse automáticamente para abordar el cumplimiento. Los usuarios pueden gestionar los modelos a través de paneles de control dinámicos que rastrean el estado de cumplimiento de las políticas y normativas definidas.

¿Le gustaría saber más?

Simplifique el gobierno de datos, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo con IBM OpenPages. Más información sobre cómo IBM está impulsando flujos de trabajo de IA responsable (RAI).

Conozca al equipo de expertos de IBM que puede trabajar con usted para ayudarle a crear soluciones de IA fiables a escala y velocidad en todas las etapas del ciclo de vida de la IA.