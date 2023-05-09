Lleve la luz a la caja negra

Es bien sabido que la inteligencia artificial (IA) ha progresado, superando la era de la experimentación para convertirse en un negocio crítico para muchas organizaciones. Hoy en día, la IA presenta una enorme oportunidad para convertir los datos en conocimientos y acciones, para ayudar a amplificar las capacidades humanas, disminuir el riesgo y aumentar el ROI mediante innovaciones revolucionarias.
Aunque la promesa de la IA no está garantizada y puede que no sea fácil, la adopción ya no es una opción. Es un imperativo. Se espera que las empresas que decidan adoptar la tecnología de IA tengan una inmensa ventaja, según el 72 % de los responsables de la toma de decisiones encuestados en un estudio reciente de IBM. Entonces, ¿qué es lo que frena la adopción de la IA hoy en día?
Hay 3 razones principales por las que las organizaciones tienen dificultades para adoptar la IA: falta de confianza en la operacionalización de la IA, desafíos en la gestión del riesgo y la reputación, y la escalabilidad con el aumento de las normativas en materia de IA.
Muchas organizaciones tienen dificultades a la hora de adoptar la IA. Según Gartner, el 54 % de los modelos están estancados en la preproducción porque no hay un proceso automatizado para gestionar estas canalizaciones y es necesario garantizar que se pueda confiar en los modelos de IA. Esto se debe a:
Una IA bien planificada y ejecutada debe basarse en datos fiables con herramientas automatizadas diseñadas para proporcionar outputs transparentes y explicables. El éxito en el suministro de una IA empresarial escalable requiere el uso de herramientas y procesos diseñados específicamente para crear, implementar, supervisar y volver a entrenar modelos de IA.
Los clientes, empleados y accionistas esperan que las organizaciones utilicen la IA de forma responsable, y las entidades gubernamentales están empezando a exigirla. El uso responsable de la IA es fundamental, sobre todo porque cada vez más organizaciones comparten su preocupación por el posible daño a su marca al implementar la IA. Cada vez vemos más empresas que hacen de la responsabilidad social y ética un imperativo estratégico clave.
Con el creciente número de normas sobre la IA, la implementación y el escalado responsables de la IA son un desafío cada vez mayor, especialmente para las entidades globales que se rigen por diversos requisitos y para los sectores altamente regulados, como los servicios financieros, la sanidad y las telecomunicaciones. El incumplimiento de las normativas puede llevar a la intervención del gobierno en forma de auditorías regulatorias o multas, desconfianza entre accionistas y clientes y pérdida de ingresos.
Disponible próximamente, watsonx.governance es un marco general que utiliza un conjunto de procesos, metodologías y herramientas automatizados para ayudar a gestionar el uso de la IA por parte de una organización. Los principios coherentes que guían el diseño, el desarrollo, la implementación y la monitorización de los modelos son críticos para impulsar una IA responsable, transparente y explicable. En IBM, creemos que gobernar la IA es responsabilidad de cada organización, y un gobierno adecuado ayudará a las empresas a construir una IA responsable que refuerce la privacidad individual. La creación de una IA responsable requiere una planificación inicial y herramientas y procesos automatizados diseñados para generar resultados justos, precisos, transparentes y explicables.
Watsonx.governance está diseñado para ayudar a las empresas a gestionar sus políticas, buenas prácticas y requisitos normativos, así como a abordar las preocupaciones en torno al riesgo y la ética mediante la automatización del software. Impulsa una solución de gobierno de la IA sin los costes excesivos de cambiar de su actual plataforma de ciencia de datos.
Esta solución está diseñada para incluir todo lo necesario para desarrollar un proceso de gestión de modelos transparente y coherente. La automatización resultante impulsa la escalabilidad y la responsabilidad al capturar el tiempo y los metadatos de desarrollo del modelo, ofrecer una monitorización del modelo posterior a la implementación y permitir flujos de trabajo personalizados.
Basado en tres principios críticos, watsonx.governance ayuda a satisfacer las necesidades de su organización en cualquier etapa del camino hacia la IA:
Automatice la captura de metadatos de modelos a lo largo del ciclo de vida de IA/ML para permitir a los líderes de ciencia de datos y a los validadores de modelos tener una visión actualizada de sus modelos. El gobierno del ciclo de vida permite a la empresa operar y automatizar la IA a escala y supervisar si los resultados son transparentes, explicables y mitigan los sesgos y derivas perjudiciales. Esto puede ayudar a aumentar la precisión de las predicciones al identificar cómo se utiliza la IA y dónde está indicado el reentrenamiento del modelo.
Identifique, gestione, supervise e informe de los riesgos a escala. Utilice paneles de control dinámicos para proporcionar resultados personalizables claros y concisos que permitan un conjunto sólido de flujos de trabajo, una mejor colaboración y que ayuden a impulsar el cumplimiento empresarial en múltiples regiones y geografías.
Traduzca las normativas externas de IA en un conjunto de políticas para las distintas partes interesadas que puedan aplicarse automáticamente para abordar el cumplimiento. Los usuarios pueden gestionar los modelos a través de paneles de control dinámicos que rastrean el estado de cumplimiento de las políticas y normativas definidas.
