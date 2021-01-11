La industria de los seguros, en esencia, se basa en la promesa legal de pagar una compensación en caso de pérdida. La confianza es el núcleo de esta promesa. Sin embargo, el nivel de confianza que los consumidores tienen en su proveedor de seguros es medio. El IBM Institute for Business Value (IBV) encuestó a 1100 ejecutivos de seguros empresariales en 34 países de todo el mundo entre mayo y julio de 2020; además, encuestó a 10 061 clientes de seguros en nueve países. El resultado con respecto a la confianza de los clientes es muy duro: el 42 por ciento de los clientes no confía plenamente en su aseguradora. Mejorar la confianza entre los clientes debe ser la principal prioridad del sector de los seguros. La tecnología blockchain puede ayudar a reducir el déficit de confianza.
El blockchain autorizado en su núcleo utiliza la tecnología de contabilidad distribuida (DLT), una red entre pares que consiste en datos replicados sin necesidad de un administrador central. Cuando es necesario registrar un evento en blockchain, cada nodo ejecuta la transacción y, si los nodos necesarios están de acuerdo con el resultado (consenso), cada nodo registra los datos de la transacción en su copia del libro mayor. La tecnología blockchain también garantiza que los datos sean inviolables o no puedan modificarse de ninguna manera.
Blockchain es la convergencia de múltiples tecnologías: redes entre pares, criptografía, seguridad de la información, contratos inteligentes y más. El consenso, la replicación y la inmutabilidad en una red blockchain permiten registrar transacciones de confianza y, por tanto, proporcionar procedencia y trazabilidad.
Blockchain puede proporcionar un procesamiento y liquidación de reclamaciones más fáciles y justos; También permitir una mejor gestión del fraude, una suscripción eficiente y transparente; facilitar la incorporación de clientes. En nuestro blog anterior se describen los componentes de blockchain y cómo las empresas pueden beneficiarse para expandir su red y obtener ventaja competitiva.
El sector de los seguros está experimentando un cambio radical con los participantes más pequeños que redefinen la experiencia de los seguros del cliente utilizando blockchain, IoT, IA y otras tecnologías. Estas nuevas ofertas tienen mucho potencial para perturbar a los actores tradicionales a largo plazo. Las empresas establecidas tienen una ventaja clara sobre los nuevos participantes, gracias a su acceso a clientes de larga duración y a su profundo conocimiento, así como a los datos relacionados provenientes de sus procesos, de sus socios en la cadena de valor y de su entorno competitivo.
Para entender mejor al cliente y derivar conocimientos sobre su comportamiento, las empresas necesitan acceder a datos fiables de los mismos. Un consorcio de compañías de seguros puede aprovechar la plataforma y los beneficios de asociación de una red empresarial de confianza utilizando la tecnología blockchain. El TIPP que utiliza la tecnología blockchain puede ayudar a abordar los desafíos y transformar los procesos dentro de la cadena de valor de los seguros.
Los tokens proporcionan un mecanismo para representar activos en un blockchain en forma digital. El activo digital puede representar cualquier activo físico o incluso un acuerdo, y puede negociarse entre participantes. Los tokens permiten la expansión del ecosistema al permitir a los participantes poseer acciones de activo de alto valor y promover modelos de negocio más nuevos. Los tokens permiten la descomposición de las cadenas de valor tradicionales de los seguros para que los riesgos puedan ser valorados, transferidos y gestionados por un grupo de proveedores de servicios independientes sin tener que depender de una autoridad central.
La identidadde confianza es fundamental en cualquier sistema, y no digamos en una red blockchain. El seguro está muy regulado y está sujeto al cumplimiento de la normativa Know Your Customer (KYC) y contra el blanqueo de dinero (AML) para los participantes. La identidad descentralizada proporcionada por una red blockchain proporcionará un mayor nivel de confianza a los clientes y socios del ecosistema. En un sistema de identidad descentralizado, la información privada de los clientes se almacena localmente y la red blockchain proporciona un marco para el intercambio de datos de los clientes a las aseguradoras. Esto, a su vez, permitirá una incorporación más rápida de clientes, ya que cada aseguradora no tendrá que completar el KYC de nuevo. La identidad descentralizada en una red de seguros garantiza la reducción de la superficie de ataque en caso de vulneración de datos.
La procedencia en una red blockchain proporciona a los participantes un registro inmutable de los activos y servicios que se intercambian dentro de la red. Los contratos inteligentes pueden convertir los contratos en papel en código programable que ayuda a automatizar el procesamiento de reclamaciones y calcula las responsabilidades en seguros para todos los actores involucrados. El proceso de reclamación implica múltiples pasos manuales en los que el cliente notifica a la aseguradora del evento, ya sea en línea o por teléfono. Durante una catástrofe natural a gran escala en una región, los peritos de la localidad tienen dificultades para hacer frente al gran número de siniestros. La disponibilidad de los topógrafos se convierte en un cuello de botella en la tramitación general de las reclamaciones. Con la disponibilidad de datos fiables, blockchain puede ayudar a agilizar el procesamiento de reclamaciones automatizando algunos de los pasos mediante contratos inteligentes.
Las plataformas son modelos de negocio que crean valor al establecer la infraestructura para facilitar los intercambios entre dos o más grupos interdependientes. Las plataformas suelen ser un factor decisivo en múltiples sectores con sus modelos de negocio y operativos ganando una ventaja competitiva sobre la competencia. Según un estudio global del equipo directivo de IBV, las empresas que utilizan modelos de plataforma de negocio pueden alcanzar valoraciones de mercado de hasta ocho veces sus ingresos.
Las compañías de seguros son cada vez más conscientes de la disrupción que se avecina y están empezando a prepararse para invertir en la creación de plataformas de seguros. Más de tres cuartas partes de los encuestados de IBV están de acuerdo en que las plataformas blockchain están interrumpiendo la cadena de valor tradicional de los seguros. Las plataformas pueden mejorar los ingresos al permitir a las aseguradoras llegar a más clientes, ofrecer productos nuevos y diferentes y unirse a ecosistemas de socios con valor añadido. También pueden mejorar el coste alejándose de los sistemas heredados, aumentando así la flexibilidad. Finalmente, impulsan la innovación y fomentan una mentalidad de innovación.
La industria insurtech está explorando vías para recopilar nuevas fuentes de datos que puedan ayudar a ofrecer soluciones innovadoras a los clientes. La proliferación de sensores y dispositivos conectados (IoT) puede proporcionar un gran volumen de datos que podrían utilizarse para analizar mediante IA. La información generada a partir de estos dispositivos podría generar conocimientos valiosos que podrían ser cruciales para nuevos productos.
Las plataformas basadas en blockchain pueden añadir aún más confianza a la recopilación de datos recopilados en la red y con respecto al uso de los datos de los clientes. Esta confianza en cómo se consumen los datos podría llevar a los clientes a monetizar los datos poniéndolos a disposición de otras partes de la red. Las plataformas de blockchain pueden ayudar a simplificar la implementación y la distribución debido a la creación de confianza en el sistema, tanto en términos de calidad como de consumo de datos.
Con las soluciones basadas en blockchain, las organizaciones tienen acceso a grandes volúmenes de datos fiables de interacciones dentro de su propio ecosistema. El valor de los conocimientos cosechados a partir de estos datos sería muy valioso a la hora de crear y fijar el precio de nuevos productos. Las redes basadas en blockchain pueden ayudar a construir mercados de confianza para las empresas que ofrecen seguridad de datos, ampliando al mismo tiempo el ecosistema de todos los participantes, facilitando el acceso a clientes, corredores, reaseguradores, vendedores, banqueros y agencias regulatorias en todo el ecosistema asegurador.
