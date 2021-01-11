La industria de los seguros, en esencia, se basa en la promesa legal de pagar una compensación en caso de pérdida. La confianza es el núcleo de esta promesa. Sin embargo, el nivel de confianza que los consumidores tienen en su proveedor de seguros es medio. El IBM Institute for Business Value (IBV) encuestó a 1100 ejecutivos de seguros empresariales en 34 países de todo el mundo entre mayo y julio de 2020; además, encuestó a 10 061 clientes de seguros en nueve países. El resultado con respecto a la confianza de los clientes es muy duro: el 42 por ciento de los clientes no confía plenamente en su aseguradora. Mejorar la confianza entre los clientes debe ser la principal prioridad del sector de los seguros. La tecnología blockchain puede ayudar a reducir el déficit de confianza.

El blockchain autorizado en su núcleo utiliza la tecnología de contabilidad distribuida (DLT), una red entre pares que consiste en datos replicados sin necesidad de un administrador central. Cuando es necesario registrar un evento en blockchain, cada nodo ejecuta la transacción y, si los nodos necesarios están de acuerdo con el resultado (consenso), cada nodo registra los datos de la transacción en su copia del libro mayor. La tecnología blockchain también garantiza que los datos sean inviolables o no puedan modificarse de ninguna manera.

Blockchain es la convergencia de múltiples tecnologías: redes entre pares, criptografía, seguridad de la información, contratos inteligentes y más. El consenso, la replicación y la inmutabilidad en una red blockchain permiten registrar transacciones de confianza y, por tanto, proporcionar procedencia y trazabilidad.

Blockchain puede proporcionar un procesamiento y liquidación de reclamaciones más fáciles y justos; También permitir una mejor gestión del fraude, una suscripción eficiente y transparente; facilitar la incorporación de clientes. En nuestro blog anterior se describen los componentes de blockchain y cómo las empresas pueden beneficiarse para expandir su red y obtener ventaja competitiva.

El sector de los seguros está experimentando un cambio radical con los participantes más pequeños que redefinen la experiencia de los seguros del cliente utilizando blockchain, IoT, IA y otras tecnologías. Estas nuevas ofertas tienen mucho potencial para perturbar a los actores tradicionales a largo plazo. Las empresas establecidas tienen una ventaja clara sobre los nuevos participantes, gracias a su acceso a clientes de larga duración y a su profundo conocimiento, así como a los datos relacionados provenientes de sus procesos, de sus socios en la cadena de valor y de su entorno competitivo.