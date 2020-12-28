Blockchain y sostenibilidad a través del abastecimiento responsable

La extracción de cobalto, una materia prima esencial para las baterías de iones de litio, conlleva un alto coste en sufrimiento humano. Más del 60 por ciento del suministro mundial proviene de la República Democrática del Congo (RDC), y alrededor del 45 por ciento proviene de operaciones mineras a gran escala. El 15 por ciento restante proviene de pequeñas minas de la RDC, donde niños y adultos trabajan en condiciones duras y peligrosas para extraer el mineral a mano.
Son esas condiciones de trabajo, junto con los daños medioambientales en las zonas minadas, las que han centrado la atención del mundo en los sectores de automoción y electrónica de alto perfil. Sus productos (vehículos eléctricos, teléfonos inteligentes y ordenadores portátiles) dependen de baterías de iones de litio y, por lo tanto, de cobalto.
Las empresas que se toman en serio la sostenibilidad y la justicia social trabajan para mantener el cobalto extraído a mano fuera de sus cadenas de suministro. Preocupaciones similares son válidas para otros minerales que plantean riesgos de abastecimiento responsable, como el litio, el níquel, el cobre y el grupo "3TG" (estaño, tantalio, tungsteno y oro), y para los materiales que crean un peligro para el medio ambiente cuando se no eliminan correctamente.
Los controladores del abastecimiento responsable de materias primas son sólidos, y van desde el gobierno corporativo hasta las demandas de los consumidores, los accionistas y otras partes interesadas, hasta el escrutinio de los gobiernos, los organismos reguladores, los mercados financieros y las ONG. Sin embargo, hasta hace poco, demostrar la extracción responsable a todas estas partes interesadas eran un objetivo difícil de alcanzar, lo que planteaba importantes riesgos para la reputación, legales y comerciales.
En la actualidad, la Red Blockchain de Abastecimiento Responsable (RSBN), basada en IBM Blockchain Platform y garantizada por RCS Global Group, proporciona la transparencia, confianza y seguridad necesarias para demostrar el abastecimiento responsable de cobalto. Es más, la infraestructura subyacente que hemos creado para RSBN se puede utilizar para impulsar cualquier iniciativa de abastecimiento sostenible.
Los beneficios comprobados de utilizar la tecnología blockchain para redes de abastecimiento sostenibles incluyen:
Tradicionalmente, mineros, fundiciones, distribuidores y fabricantes recurren a auditorías de terceros para establecer el cumplimiento de los estándares generalmente aceptados del sector. Para RSBN, RCS Global Group proporciona esta garantía a través de su práctica de mapeo y auditoría de la cadena de suministro de minerales, evaluando a los participantes de la red en función de los estándares y buenas prácticas establecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Iniciativa de Minerales Responsables (RMI).
RSBN utiliza el libro mayor compartido y distribuido de blockchain para rastrear la producción desde la mina hasta la batería y el producto final, capturando información sobre el grado de abastecimiento responsable en cada nivel de la cadena de suministro. Las empresas downstream pueden acceder a las pruebas verificadas de que apoyan y contribuyen a las prácticas de abastecimiento responsable, que luego pueden compartir con auditores, órganos de gobierno corporativo e incluso consumidores.
En cada paso, los participantes controlan quién puede ver qué información. Una vez añadidos al libro mayor, las certificaciones y otros documentos no pueden manipularse, modificarse ni borrarse. Estas propiedades convierten el blockchain en una plataforma fiable para compartir datos entre diferentes empresas y, al mismo tiempo, ayudan a prevenir el fraude.
Las redes como la RSBN fomentan y permiten la colaboración entre proveedores y clientes a lo largo de las complejas cadenas de suministro de minerales y otras materias primas procedentes de zonas en conflicto, con el consiguiente valor empresarial para todos los que participan. Por ejemplo, estos son los beneficios que obtienen los participantes de la RSBN.
Los fabricantes de automóviles se están preparando para introducir muchos más vehículos eléctricos (EV) en el mercado durante 2021 y 2022, creando una nueva demanda de baterías de iones de litio y el cobalto que requieren. Al participar en iniciativas de abastecimiento responsable como RSBN, pueden comercializar sus productos como producidos de forma sostenible y sostenibles en la carretera. El abastecimiento responsable de cobalto también contribuye a los esfuerzos de ciudadanía empresarial relacionados con la lucha contra la pobreza, el apoyo a los derechos humanos y la prevención de la degradación medioambiental.
Las minas y las fundiciones se encuentran en la parte superior de la cadena de suministro, donde comienzan los esfuerzos de abastecimiento responsable y donde radican los verdaderos desafíos. Mantener el cobalto extraído a mano fuera de los lotes de productos requiere cambios en los procesos, inversiones financieras y un compromiso con la lucha contra la corrupción. Al demostrar sus resultados mediante auditorías y certificaciones, estas empresas se posicionan como proveedoras de los fabricantes de baterías.
Los consumidores han hablado. En un estudio reciente de IBM, el 77 por ciento de los consumidores encuestados afirmaron que comprar a marcas sostenibles o responsables con el medio ambiente es importante. Los vehículos eléctricos, teléfonos inteligentes y ordenadores portátiles son productos de alta visibilidad cuyo valor está estrechamente ligado a sus baterías recargables y de iones de litio de larga duración. Ser capaz de demostrar un abastecimiento responsable puede ayudar a ganar clientes, establecer un valor de reputación y evitar reacciones adversas como acciones legales.
RSBN es una red lista para unirse construida sobre IBM Blockchain Platform y con la garantía de RSC Global. Entre los miembros fundadores de RSBN se encuentran Ford Motor Company, Volkswagen Group, el fabricante mundial de baterías LG Chem y el proveedor de cobalto Huayou Cobalt. Volvo Cars, Fiat Chrysler Automobiles y otras empresas que operan en cadenas de suministro de minerales "de origen conflictivo" también son miembros.
Las empresas que quieran asegurarse de que las materias primas que utilizan han auditado y documentado los estándares de abastecimiento responsable confirmados pueden unirse a RSBN como empresa individual o con toda su cadena de suministro y comenzar a obtener valor rápidamente. Como alternativa, IBM Blockchain Services puede aprovechar los activos e infraestructuras que sustentan RSBN para cocrear una red de aprovisionamiento responsable para otros sectores y materias primas. Hable con nosotros hoy mismo sobre cómo puede empezar a demostrar el cumplimiento del abastecimiento responsable de su organización.
