Blockchain y sostenibilidad a través del abastecimiento responsable

Las redes como la RSBN fomentan y permiten la colaboración entre proveedores y clientes a lo largo de las complejas cadenas de suministro de minerales y otras materias primas procedentes de zonas en conflicto, con el consiguiente valor empresarial para todos los que participan. Por ejemplo, estos son los beneficios que obtienen los participantes de la RSBN.

Los fabricantes de automóviles se están preparando para introducir muchos más vehículos eléctricos (EV) en el mercado durante 2021 y 2022, creando una nueva demanda de baterías de iones de litio y el cobalto que requieren. Al participar en iniciativas de abastecimiento responsable como RSBN, pueden comercializar sus productos como producidos de forma sostenible y sostenibles en la carretera. El abastecimiento responsable de cobalto también contribuye a los esfuerzos de ciudadanía empresarial relacionados con la lucha contra la pobreza, el apoyo a los derechos humanos y la prevención de la degradación medioambiental.

Las minas y las fundiciones se encuentran en la parte superior de la cadena de suministro, donde comienzan los esfuerzos de abastecimiento responsable y donde radican los verdaderos desafíos. Mantener el cobalto extraído a mano fuera de los lotes de productos requiere cambios en los procesos, inversiones financieras y un compromiso con la lucha contra la corrupción. Al demostrar sus resultados mediante auditorías y certificaciones, estas empresas se posicionan como proveedoras de los fabricantes de baterías.

Los consumidores han hablado. En un estudio reciente de IBM, el 77 por ciento de los consumidores encuestados afirmaron que comprar a marcas sostenibles o responsables con el medio ambiente es importante. Los vehículos eléctricos, teléfonos inteligentes y ordenadores portátiles son productos de alta visibilidad cuyo valor está estrechamente ligado a sus baterías recargables y de iones de litio de larga duración. Ser capaz de demostrar un abastecimiento responsable puede ayudar a ganar clientes, establecer un valor de reputación y evitar reacciones adversas como acciones legales.