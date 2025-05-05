Una arquitectura de TI componible se crea a partir de componentes modulares y reutilizables que facilitan su montaje y cambio. Al estar diseñado para una evolución continua, este sistema es lo suficientemente flexible como para adaptarse a la rápida evolución de las necesidades empresariales y lo suficientemente ágil como para responder a las perturbaciones del mercado.



Las arquitecturas componibles permiten a las organizaciones ensamblar y volver a ensamblar capacidades empresariales como bloques de construcción, fomentando un nivel de reutilización y adaptabilidad antes inalcanzable.



Con la arquitectura componible, surgen tres personas clave:

• Creadores y proveedores: los desarrolladores y profesionales de TI diseñan, construyen y muestran los bloques de construcción fundacionales (las interfaces de programación de aplicaciones (API), eventos y microservicios) mediante el uso de estudios de desarrollo de iPaaS.

• Comisarios: Arquitectos y profesionales experimentados de TI definen, gobiernan y mantienen un catálogo de activos reutilizables. Pueden garantizar la capacidad de descubrimiento, seguridad y cumplimiento de API, eventos y microservicios utilizando un catálogo o mercado de iPaaS.

• Compositores: los tecnólogos empresariales (expertos en líneas de negocio, analistas empresariales, científicos de datos y especialistas en dominios) comprenden las necesidades y procesos específicos dentro de sus áreas. Utilizan herramientas intuitivas, a menudo low-code o no-code, para ensamblar capacidades empresariales en nuevas aplicaciones que emplean flujos de trabajo de iPaaS.



Hacer realidad la componibilidad requiere un esfuerzo consciente y estratégico. Si bien las tecnologías subyacentes evolucionan, los principios fundacionales de la arquitectura orientada a servicios (SOA) siguen siendo muy relevantes incluso hoy en día. Estos principios incluyen los contratos estándar, el acoplamiento flexible y la abstracción. También ayudan a garantizar que los componentes de software de las arquitecturas componibles puedan interactuar de manera fluida sin crear dependencias frágiles.

