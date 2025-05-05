Para 2028, la International Data Corporation (IDC) anticipa que el panorama de las aplicaciones se volverá más complejo. Esta complejidad provendrá de muchos aspectos: crecimiento descontrolado, tecnologías diversas, adopción descentralizada, departamentos aislados y sistemas redundantes. Esta situación presenta un reto crítico para los líderes empresariales y de TI: ¿cómo aprovechar el potencial de la innovación de las nuevas aplicaciones sin sucumbir a una proliferación inmanejable de sistemas desconectados?
El camino hacia la nube híbrida, los entornos multinube y la integración de la IA depende de dos factores: el flujo fluido de datos y la interacción eficaz de diversas aplicaciones. Sin embargo, la realidad actual de muchas organizaciones dista mucho de este ideal.
Décadas de integraciones punto a punto y soluciones aisladas y puntuales han creado el caos de la conectividad: una maraña de conexiones a medida que son frágiles, difíciles de mantener y caras de evolucionar.
Este panorama fragmentado engendra islas de automatización, obstaculiza la agilidad e infla los costes operativos, actuando de hecho como un freno a la innovación. Muchas organizaciones se ven frenadas por sistemas monolíticos que carecen de la interoperabilidad necesaria para prosperar.
La solución radica en adoptar un cambio fundamental en el pensamiento arquitectónico: el paso a sistemas componibles, impulsados por la implementación estratégica de una plataforma de integración como servicio (iPaaS).
Una arquitectura de TI componible se crea a partir de componentes modulares y reutilizables que facilitan su montaje y cambio. Al estar diseñado para una evolución continua, este sistema es lo suficientemente flexible como para adaptarse a la rápida evolución de las necesidades empresariales y lo suficientemente ágil como para responder a las perturbaciones del mercado.
Las arquitecturas componibles permiten a las organizaciones ensamblar y volver a ensamblar capacidades empresariales como bloques de construcción, fomentando un nivel de reutilización y adaptabilidad antes inalcanzable.
Con la arquitectura componible, surgen tres personas clave:
• Creadores y proveedores: los desarrolladores y profesionales de TI diseñan, construyen y muestran los bloques de construcción fundacionales (las interfaces de programación de aplicaciones (API), eventos y microservicios) mediante el uso de estudios de desarrollo de iPaaS.
• Comisarios: Arquitectos y profesionales experimentados de TI definen, gobiernan y mantienen un catálogo de activos reutilizables. Pueden garantizar la capacidad de descubrimiento, seguridad y cumplimiento de API, eventos y microservicios utilizando un catálogo o mercado de iPaaS.
• Compositores: los tecnólogos empresariales (expertos en líneas de negocio, analistas empresariales, científicos de datos y especialistas en dominios) comprenden las necesidades y procesos específicos dentro de sus áreas. Utilizan herramientas intuitivas, a menudo low-code o no-code, para ensamblar capacidades empresariales en nuevas aplicaciones que emplean flujos de trabajo de iPaaS.
Hacer realidad la componibilidad requiere un esfuerzo consciente y estratégico. Si bien las tecnologías subyacentes evolucionan, los principios fundacionales de la arquitectura orientada a servicios (SOA) siguen siendo muy relevantes incluso hoy en día. Estos principios incluyen los contratos estándar, el acoplamiento flexible y la abstracción. También ayudan a garantizar que los componentes de software de las arquitecturas componibles puedan interactuar de manera fluida sin crear dependencias frágiles.
Para construir una arquitectura verdaderamente componible, las organizaciones necesitan tres elementos clave, todos facilitados por una iPaaS híbrida moderna:
• Activos componibles: estos activos son los bloques de construcción reutilizables (API, eventos y microservicios) creados y mantenidos por desarrolladores y profesionales de TI que utilizan el estudio de desarrollo de iPaaS. Se centran en el aspecto del diseño.
• Catálogo componible: es crucial contar con un catálogo o mercado de activos bien gobernado y fácilmente detectable. Los arquitectos y curadores utilizan las funciones del catálogo de iPaaS para ayudar a garantizar la detectabilidad, aplicar políticas de gobierno y gestionar el ciclo de vida de los componentes componibles. Este proceso se centra en el descubrimiento y el gobierno.
• Composición: aquí es donde ocurre la magia. Los tecnólogos empresariales, potenciados por las capacidades de orquestación de workflow de iPaaS, pueden arrastrar y soltar capacidades predefinidas en una paleta no-code o low-code para construir procesos y aplicaciones empresariales de varios pasos. Pueden orquestar cargas de trabajo complejas sin necesidad de conocimientos técnicos profundos de las API, eventos o microservicios subyacentes.
Un factor crítico de la componibilidad es la arquitectura basada en eventos (EDA). En la empresa moderna, los momentos empresariales importantes ocurren constantemente: se recibe una orden de compra, se realiza un envío, se registra un nuevo cliente. Estos eventos se están convirtiendo en un vocabulario empresarial básico.
EDA permite a las empresas reaccionar rápidamente a estos eventos de inmediato, desencadenando respuestas y cambios instantáneos en el back-end. Al gestionar un gran volumen de estos eventos en diversas funciones, las organizaciones pueden alcanzar nuevos niveles de eficiencia y capacidad de respuesta.
El camino a seguir consiste en adoptar una arquitectura componible basada en estos componentes reutilizables: API, eventos y microservicios. Estos elementos son los componentes fundamentales que los tecnólogos empresariales pueden utilizar para crear prototipos, probar e implementar rápidamente nuevos sistemas y capacidades.
Imagina poder construir un nuevo portal de servicio de atención al cliente ensamblando API prediseñadas para perfiles de clientes, historial de pedidos y tickets de soporte. Esta agilidad no se limita a un solo sector; los principios de componibilidad son ampliamente aplicables en diversos sectores. Muchos casos de uso destacan la versatilidad de este enfoque.
Existe un inmenso potencial para un panorama de integración en el que la IA actúe como un orquestador inteligente en cada etapa, remodelando radicalmente la forma en que los sistemas se conectan y comunican.
No se trata de incorporar la IA a los procesos existentes, sino de entretejerla en la estructura misma de la integración y desbloquear nuevos niveles de productividad tanto para los expertos técnicos como para los usuarios empresariales.
Al adoptar este enfoque impulsado por IA, las organizaciones pueden allanar el camino para futuros avances en IA, estableciendo una base sólida para interacciones sofisticadas y automatización inteligente.
Considere las posibilidades de que la IA construya integraciones de forma autónoma a partir de diversas fuentes, lo que permitirá a los usuarios con todos los niveles técnicos crear, probar, implementar y monitorizar conexiones complejas con una facilidad extraordinaria.
Imagine agentes de IA encargándose de la gestión de API, descubriendo inteligentemente las interfaces existentes, generando especificaciones y código subyacente a partir de descripciones en lenguaje natural (ayudando a asegurar el cumplimiento de las políticas de gobierno e incluso creando y ejecutando automáticamente pruebas que pueden asegurar la calidad de la API).
Con una aplicación holística de la IA a la integración junto con un punto de control unificado para gestionar los servicios de IA, las organizaciones pueden acelerar su preparación para un futuro con IA, transformando la conectividad en un motor dinámico e inteligente de innovación y eficiencia.
Banca: en el competitivo sector de los servicios financieros, la rápida incorporación de los clientes es primordial. Un banco con una arquitectura componible puede crear experiencias fluidas de incorporación por orquestación de servicios reutilizables de gestión de cuentas, API de verificación de identidad y comprobaciones de conformidad (lo que ayuda a reducir significativamente el tiempo de obtención de valor para los nuevos clientes).
Logística: la capacidad de entregar mercancías más rápido y a menores costes es una búsqueda constante en logística. Un proceso de cumplimiento componible, construido a partir de servicios modulares para el procesamiento de pedidos, la gestión de almacenes y el envío que permite a las organizaciones adaptarse rápidamente a las interrupciones, optimizar las rutas y, en última instancia, mejorar la experiencia de envío. Este proceso suele implicar la integración de varias interfaces y formatos para el intercambio de datos.
Atención sanitaria: proporcionar una atención hiperpersonalizada requiere una visión holística de los datos de los pacientes. Una arquitectura componible permite la integración de datos de fuentes dispares, incluidos dispositivos wearable. Esta arquitectura permite a los proveedores sanitarios crear aplicaciones de monitorización de pacientes en tiempo real y gestionar proactivamente los resultados de salud, creando una mejor experiencia digital y optimizando la gestión de contenidos.
La arquitectura componible permite a las organizaciones crear sus aplicaciones de nueva generación mediante el uso de API, eventos y microservicios probados y de confianza, todo ello dentro de un entorno de servicios autónomo. Una composición sencilla podría consistir en arrastrar una API de autenticación de clientes, una API de inventario de productos y una API de procesamiento de pagos a un canvas y conectarlas para crear una nueva aplicación de comercio electrónico.
La complejidad puede incrementarse gradualmente en función de los requisitos específicos del negocio, todos orquestados por tecnólogos empresariales que comprenden el resultado deseado sin necesidad de profundizar en las complejidades técnicas. La escalabilidad de estos sistemas componibles es una ventaja clave, ya que permite a las empresas manejar cargas de trabajo cada vez mayores bajo demanda.
En última instancia, la componibilidad permite democratizar el desarrollo de aplicaciones y, al mismo tiempo, mantener el gobierno esencial. Esto conduce a una mayor productividad en toda la organización, permitiendo tanto a los profesionales de TI como a los usuarios empresariales contribuir a la creación y evolución de las capacidades digitales de la empresa.
La promesa es clara: desarrollar en cualquier lugar, implementar en cualquier lugar y adaptarse a cualquier cosa. A medida que las organizaciones dependen cada vez más de una pila tecnológica compleja, la interoperabilidad y la flexibilidad de una infraestructura componible se vuelven primordiales. El futuro de la empresa ágil, resiliente e innovadora es indudablemente componible.
