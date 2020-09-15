Detrás de cámaras con pioneros tecnológicos: conozca a Martin Keen

"Si algo me apasiona, siempre estoy deseando ver si puedo aplicarlo a mi carrera profesional". El maestro inventor de IBM, Martin Keen, ha superado las 200 patentes (lo que le sitúa entre los 200 inventores más prolíficos de todos los tiempos), ha supervisado la producción de innumerables publicaciones técnicas, ha ayudado a lanzar un popular proyecto de código abierto, ha cocreado la formación de Coursera y mucho más. Con experiencia en mainframe y computación empresarial, entre otras materias, Martin ha llevado una carrera inspiradora que combina sus intereses personales y su trabajo. Y no se queda ahí: fuera del trabajo, es un ávido cervecero que actualmente participa en un desafío casero que implica elaborar 99 cervezas en 99 semanas.

Tuve la oportunidad de preguntarle a Martin sobre su trabajo, incluyendo cómo se involucró en la invención y qué tecnología le entusiasma más en la actualidad. Esto es lo que tenía que decir:

Hábleme un poco de su experiencia en tecnología. ¿Qué tecnologías considera áreas de especialización?

Habiendo comenzado mi carrera en el Laboratorio Hursley en el Reino Unido, me crié con una dieta de mainframes, computación empresarial y CICS. Empecé como consultor empresarial ayudando a clientes de todo el mundo a modernizar sus cargas de trabajo CICS. Muchas fueron en Estados Unidos, lo que me permitió conocer la vida en el país y, con el tiempo, tener la oportunidad de trasladarme permanentemente. Me he mantenido al día con la informática empresarial y CICS, pero también he estado involucrado en la gestión de procesos empresariales, la gestión de datos y muchas habilidades generales en múltiples disciplinas.

¿Cómo desarrolló tal habilidad para ayudar a los técnicos a crear un gran contenido?

Durante los últimos 15 años, he desempeñado un papel de desarrollo de contenidos en el equipo de IBM® Redbooks. Empezó por reunir a expertos en la materia y guiarlos en el desarrollo de publicaciones Redbooks profundamente técnicas. La forma en que presentamos la información técnica ha cambiado significativamente en esos 15 años, con un énfasis mucho mayor ahora en piezas técnicas más pequeñas y consumibles: artículos, entradas de blog y formación en vídeo online. Trabajar con expertos técnicos para contar una narrativa técnica es mi parte favorita de mi trabajo.

Como maestro inventor, ha superado las 200 patentes. ¿Cómo empezó a inventar y de dónde surgen las nuevas ideas?

Empecé en el mundo de las patentes gracias a un amigo que es IBM Master Inventor. Quería saber cómo se le ocurren inventos en los que nadie más había pensado nunca. Parecía una propuesta inmensamente desalentadora. Y me dijo, un poco en broma, que la forma de crear novedad era combinar tres cosas: análisis predictivo, redes sociales y... cualquier otra cosa. Le estaba contando esto a un colega un día yendo a almorzar y decidimos en ese momento que combinaríamos análisis predictivos, redes sociales y... ¡servilletas! Utilizábamos análisis predictivos para analizar los feeds sociales y determinar cuántas personas vendrían a la oficina un día determinado frente a las que trabajaban desde casa, y luego usábamos esa predicción para calcular cuántas servilletas poner en la cafetería ese día. Parece una tontería, pero resulta que dimos con algo. Sustituimos las "servilletas" por "conexiones VPN" e inventamos un sistema de equilibrio de carga de trabajo VPN, que se convirtió en mi primera patente. Desde entonces, he recibido muchas más. En cada una he colaborado con varios coinventores. Y al igual que en mi trabajo diario, donde colaboro con expertos en la materia, lo mejor de inventar es combinar la diversidad de conocimientos y experiencias de mis compañeros para crear algo único.

¿Cuáles son algunos de sus inventos favoritos hasta la fecha?

He inventado en el área de dispositivos móviles, análisis de big data y modernización empresarial. Hay algunos realmente interesantes, como la representación cognitiva de los movimientos físicos en la realidad virtual, que surgió después de conocer a los desarrolladores de un juego de realidad virtual de Star Trek en un evento de IBM. Pero lo más tangible es el zapato microfluídico, que es un zapato con una suela llena de canales microfluídicos que suben y bajan para proporcionar instrucciones para caminar a través de feedback. Si necesita girar a la izquierda en 30 pies, sentirá esa dirección en la planta del pie. ¿Se acerca una pendiente pronunciada? ¿Tiene un paso de peatones delante? Lo sentirá antes de verlo. He trabajado en muchos inventos analíticos basados en algoritmos, pero cuando familiares y amigos me preguntan por mis inventos, ¡les hablo del zapato!

A principios de este año, ayudó a lanzar una formación COBOL para principiantes que rápidamente se convirtió en un popular proyecto de código abierto. ¿Cuáles son las principales conclusiones de esa experiencia?

A veces las cosas se juntan de formas que nunca podría predecir. Me pidieron que liderara el desarrollo de un entregable "COBOL para principiantes" que publicaríamos como libro y curso de vídeo en línea. Nuestras expectativas no eran muy altas; ¿encontraríamos realmente un público de entusiastas programadores COBOL principiantes? Realizamos una residencia en Sacramento, California, con algunos empleados de IBM y participantes de un gobierno y una universidad local. Una semana después, nos enviaron inesperadamente a casa por el coronavirus. A medida que continuamos el proyecto de forma remota, COBOL comenzó a aparecer en las noticias. Había una necesidad urgente de que los programadores de COBOL trabajaran en aplicaciones existentes, como el sistema de beneficio por desempleo, que ahora estaba sobrecargado de carga de trabajo. Llevamos nuestro libro al Open Mainframe Project, que proponía convertirlo en un proyecto de código abierto. La semana que publicamos el proyecto en Github, nuestro repositorio recibió 130 000 visitas. Desde entonces, nuestro libro ha pasado por múltiples revisiones, con libros completamente nuevos propuestos y escritos por la comunidad. Y el curso en vídeo también ha demostrado ser inmensamente popular.

Como productor de la serie de oradores expertos, imagino que tendrá la oportunidad de trabajar con expertos en las tecnologías de IBM Systems: nube híbrida, z/OS, almacenamiento, SAP HANA y más. ¿Qué tendencias tecnológicas le entusiasman más?

He conocido a un grupo increíblemente diverso de expertos que trabajan en esta serie de vídeos, desde desarrolladores de yates autónomos hasta personas que ayudan en la lucha contra la COVID-19. La tendencia general de la abstracción me entusiasma, ya sea mediante la contenerización de Docker, la nube híbrida o la virtualización. Ya no estamos limitados a las máquinas y tecnologías subyacentes que conocemos. Hoy en día, un desarrollador de aplicación puede escribir código de nivel empresarial e implementarlo en un mainframe sin saber lo más mínimo sobre la tecnología de mainframe subyacente. A medida que abstraemos el hardware subyacente, el lenguaje de programación, el sistema operativo y la ubicación física, abrimos un abanico mucho más amplio de posibilidades sobre quién puede desarrollar qué.

Por último, ¿cuál es su consejo para las personas que quieren integrar sus pasiones personales con sus carreras tecnológicas?

Es bueno en las cosas que le gusta hacer. Mis pasiones realmente han dado forma a mi carrera. Me encantan los gadgets tecnológicos como los cascos de realidad virtual y los drones, y me han servido de inspiración para la divulgación de patentes. Soy un ávido creador de YouTube, y he aplicado los conocimientos que he aprendido sobre videografía y edición de videos y los he incorporado a mi trabajo diario para convertirme en el líder de video de mi organización. Si algo me apasiona, siempre estoy deseando ver si eso puede aplicarse a mi carrera, y eso me ha ayudado a trabajar con las cosas que más disfruto. Ahora bien, si hubiera alguna forma de combinar mi trabajo diario con la elaboración de cerveza... Esta entrada de blog forma parte de la serie "Detrás de cámaras con pioneros tecnológicos", donde entrevistamos a destacados especialistas y arquitectos de TI, ingenieros distinguidos y expertos en IA, nube híbrida, seguridad y más, ofreciendo una visión de cómo están ayudando a las empresas de todo el mundo a tener éxito con la infraestructura IT de IBM. Un "pionero tecnológico" es un líder demostrado que aporta innovación, colaboración y pensamiento creativo a su trabajo, que tiene una sed interminable de conocimiento y es un modelo a seguir para sus compañeros. Estén atentos para más.