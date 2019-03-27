5 libros que le convertirán en un experto en Microsoft Azure

Microsoft Azure es una plataforma de computación en la nube pública que ofrece diversas soluciones, incluidas PaaS, IaaS y SaaS. Azure es una de las empresas de nube de más rápido crecimiento, con un aumento de ingresos del 76% . Se puede utilizar para análisis, almacenamiento, computación virtual, redes y mucho más. La cantidad de servicios en Azure es tan grande que podría resultar confuso trabajar con él.
Es importante que cuente con los recursos adecuados que le ayuden en su proceso de migración a la nube. Aquí tiene las mejores guías que le convertirán en un experto en Azure en un abrir y cerrar de ojos.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Microsoft Azure IaaS práctico: migración y creación de soluciones en la nube escalables y seguras: por Shijimol Ambi Karthikeyan
Aprenda a adoptar Azure IaaS y a migrar su infraestructura local a Azure. Este libro proporciona soluciones siguiendo las directrices de diseño y buenas prácticas de Microsoft para crear pilas de soluciones altamente disponibles, escalables y seguras utilizando Microsoft Azure IaaS.
Al final de este libro, sabrá cómo asignar los componentes familiares de la arquitectura local a sus equivalentes en la infraestructura en la nube.
Aprenda Azure en un mes de almuerzos: por Iain Foulds
Esta guía le ayudará a empezar desglosando los conceptos y tareas más importantes en 21 lecciones breves, con ejemplos, ejercicios y prácticas.
Dominará los conceptos básicos, incluyendo la configuración de máquinas virtuales (VM) basadas en la nube, la implementación de servidores web y el uso de almacenes de datos alojados. Esta guía es perfecta para principiantes que acaban de empezar a utilizar Azure.
Azure práctico para desarrolladores: por Kamil Mryzglod
Azure práctico para desarrolladores le llevará a través de los múltiples servicios PaaS disponibles en Azure, incluidos los servicios de aplicaciones, funciones y tejido de servicios, y le explicará en detalle cómo crear un sistema completo y fiable con facilidad.
Aprenderá a maximizar sus habilidades a la hora de crear soluciones basadas en la nube utilizando diferentes bases de datos SQL y NoSQL, componentes sin servidor y de mensajería, e incluso motores de búsqueda, como Azure Cognitive Search.
Microsoft Azure: su guía personal desde principiante a experto: por Nate J
Este libro le guiará sobre cómo configurar una red virtual dentro de Azure Portal, cómo usar un Network Security Groups y cómo lanzar una máquina virtual dentro de la plataforma. También se le guiará sobre cómo trabajar con bases de datos SQL dentro de la plataforma Azure.
En este libro se han tratado todos los aspectos de Microsoft Azure, lo que lo convierte en una guía excepcional para ayudarle a pasar de ser un principiante en Azure a un experto en Azure.
Dominar la gestión de identidades y accesos con Microsoft Azure: por Jochen Nickel
Esta guía le mostrará todos los beneficios de Microsoft Azure en el ámbito de la gestión de identidades y accesos. Al trabajar con la funcionalidad de la gestión de identidades y accesos como servicio, obtendrá una visión completa de la estrategia de Microsoft.
Al terminar este libro, tendrá un conocimiento profundo de las tecnologías de protección de la información de Microsoft.
La automatización de cargas de trabajo de IBM Turbonomic para la nube híbrida ayuda a garantizar de forma continua que todas las cargas de trabajo obtengan exactamente los recursos necesarios para asegurar el rendimiento y reducir los costes, al tiempo que se mantiene el cumplimiento de las políticas.
¿Listo para hacer que la IA trabaje para su negocio? Descubra cómo IBM Cloud y Red Hat facilitan la personalización, la implementación y el escalado de la IA. Todo en una sola sesión. Únase al webinar y construya su camino hacia el éxito de la IA.
Este informe de IDC muestra cómo las empresas están abordando los desafíos más difíciles de la migración a la nube y qué está funcionando.
Explore el 2024 Magic Quadrant for CDBMS y descubra qué proveedores están impulsando ecosistemas de datos de alto rendimiento, listos para la tecnología híbrida.
Al aplicar IBM watsonx Discovery, watsonx Assistant y watsonx.ai en IBM Cloud, la empresa de tecnología educativa no solo ha mejorado la experiencia de aprendizaje de sus clientes, sino que también ha logrado importantes beneficios comerciales.
Descubra las soluciones de migración a la nube de IBM diseñadas para agilizar su transición a cloud. Conozca los diferentes tipos de migración, estrategias y beneficios que impulsan la eficiencia, la escalabilidad y la innovación.
Explore las diferencias clave entre las soluciones de nube pública, la privada y la híbrida con IBM. Comprenda qué modelo de nube se adapta mejor a las necesidades de su empresa para mejorar la flexibilidad, la seguridad y la escalabilidad.
Cree su cuenta gratuita de IBM Cloud y acceda a más de 40 productos siempre gratuitos, incluidas las API de IBM watsonx.
IBM Cloud es una plataforma empresarial en la nube diseñada para sectores regulados, que proporciona soluciones preparadas para la IA, seguras e híbridas.
Desbloquee nuevas capacidades e impulse la agilidad empresarial con los servicios de consultoría de nube de IBM. Descubra cómo cocrear soluciones, acelerar la transformación digital y optimizar el rendimiento mediante estrategias de nube híbrida y colaboraciones con expertos.
Libere todo el potencial de la IA y la nube híbrida con la plataforma segura y escalable de IBM. Comience por explorar nuestras soluciones preparadas para la IA o cree una cuenta gratuita para acceder a productos y servicios siempre gratuitos.