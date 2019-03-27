5 libros que le convertirán en un experto en Microsoft Azure

Microsoft Azure es una plataforma de computación en la nube pública que ofrece diversas soluciones, incluidas PaaS, IaaS y SaaS. Azure es una de las empresas de nube de más rápido crecimiento, con un aumento de ingresos del 76% . Se puede utilizar para análisis, almacenamiento, computación virtual, redes y mucho más. La cantidad de servicios en Azure es tan grande que podría resultar confuso trabajar con él.

Es importante que cuente con los recursos adecuados que le ayuden en su proceso de migración a la nube. Aquí tiene las mejores guías que le convertirán en un experto en Azure en un abrir y cerrar de ojos.