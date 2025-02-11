Un componente clave de un marco sólido de gestión de riesgos es la autoevaluación de riesgos y controles (RCSA), un proceso sistemático que ayuda a las instituciones financieras a identificar, evaluar y priorizar los riesgos potenciales.
La realización periódica de ejercicios de RCSA permite a las organizaciones gestionar los riesgos de forma proactiva, ayudar a garantizar el cumplimiento normativo y salvaguardar los activos. La inteligencia artificial generativa puede mejorar la eficiencia y precisión de la RCSA, transformando el proceso de listas de verificación estáticas en conocimientos dinámicos basados en datos.
El proceso de la RCSA implica una extensa fase de identificación de riesgos que integra datos cuantitativos y conocimientos cualitativos para descubrir riesgos potenciales en todos los niveles de una organización. Un resultado crucial de este proceso es la biblioteca de riesgos, un repositorio dinámico actualizado constantemente con los riesgos identificados, sus fuentes y sus impactos potenciales. La entrada de todas las unidades de negocio ayuda a garantizar un perfil de riesgo completo.
Cuando se identifican los riesgos, se someten a una evaluación que evalúa su gravedad y probabilidad. Las organizaciones emplean métodos cuantitativos y el juicio cualitativo de expertos para clasificar y priorizar los riesgos. Esta evaluación ayuda a determinar qué riesgos requieren una mitigación urgente, manteniendo al mismo tiempo una perspectiva holística del riesgo.
Después de evaluar los riesgos, las organizaciones evalúan la eficacia, el diseño y el mantenimiento de los controles existentes. Un entorno de control bien estructurado debe seguir siendo ágil para adaptarse a los riesgos emergentes, evitando la obsolescencia.
Uno de los aspectos más críticos de la RCSA es ayudar a garantizar descripciones de control completas y objetivas. Estas descripciones definen cómo una institución percibe los riesgos en sus procesos y cómo los controles los mitigan. Las descripciones de control mal escritas introducen ambigüedad, lo que dificulta probar los controles y garantizar el cumplimiento.
Tradicionalmente, las organizaciones han utilizado modelos de procesamiento del lenguaje natural (NLP) y de comprensión del lenguaje natural para evaluar la integridad de las descripciones de riesgos y controles. Sin embargo, los recientes avances en grandes modelos de lenguaje (LLM) han mejorado significativamente este proceso.
Los LLM pueden evaluar las descripciones de control con respecto a los estándares establecidos, como las 5 W (quién, qué, cuándo, dónde, por qué), garantizando que las descripciones sean completas y objetivas.
A diferencia de los modelos tradicionales de PNL que requieren grandes conjuntos de datos, los LLM pueden funcionar eficazmente con instrucciones bien elaboradas. Esto permite a las organizaciones evaluar amplios conjuntos de datos de forma rápida y fiable. Los LLM también pueden proporcionar feedback en tiempo real sobre las descripciones de control, lo que ayuda a garantizar el control de calidad en el punto de captura de datos.
La IA generativa proporciona un enfoque innovador para abordar las deficiencias en la descripción del control, ayudando a las organizaciones de cumplimiento a automatizar las evaluaciones de control e identificar las brechas en el cumplimiento normativo.
Un desafío clave en las funciones de cumplimiento y de segunda línea es garantizar que los controles estén escritos de manera clara y completa para que puedan probarse de manera efectiva. Si un control carece de suficientes detalles, no se puede evaluar su eficacia, lo que aumenta el riesgo normativo.
Mediante el uso de LLM, las instituciones financieras pueden:
La RCSA sigue siendo fundamental para que las instituciones financieras identifiquen, evalúen y prioricen los riesgos. Sin embargo, los enfoques tradicionales para controlar la evaluación suelen adolecer de incoherencia y subjetividad. La IA generativa ofrece una solución transformadora al automatizar las evaluaciones de calidad de los datos, lo que ayuda a garantizar descripciones de alta calidad y mejora los marcos de gestión de riesgos.
La IA generativa de IBM watsonx puede evaluar descripciones de controles dentro de IBM OpenPages. La IA evalúa las descripciones de controles en función del marco de RCSA y destaca las brechas de calidad de los datos. Este control automatizado de calidad ayuda a los equipos de cumplimiento a garantizar que los controles estén correctamente documentados y comprobables.
Al utilizar la IA generativa, las instituciones financieras pueden reducir la carga manual de las evaluaciones de control, mejorar el cumplimiento de la normativa y permitir que los equipos de auditoría interna se centren en tareas de mayor valor. A medida que el sector financiero continúa evolucionando, la integración de IA generativa en la RCSA ya no es opcional; es esencial para mantener un marco de gestión de riesgos sólido y ágil.
