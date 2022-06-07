¿Son sus centros de datos un obstáculo en su búsqueda de la sostenibilidad?

Imagínese conducir su coche hasta el trabajo, aparcarlo y luego dejarlo en marcha todo el día solo porque podría salir a almorzar en algún momento. Si gestiona un centro de datos y deja en ejecución las aplicaciones que utiliza periódicamente, en esencia está haciendo lo mismo: desperdiciar dinero y energía.
Los centros de datos representan el 1 % del consumo mundial de electricidad y son uno de los consumidores de electricidad de más rápido crecimiento a nivel mundial. Además, casi todos los centros de datos del mundo están dramáticamente sobreaprovisionados. La tasa media de utilización del servidor es solo del 12-18 % de la capacidad. La forma inteligente de abordar el problema es automatizar la gestión de recursos de aplicaciones, lo que garantiza el rendimiento de la aplicación y aumenta la utilización de su centro de datos. Esto reduce materialmente el coste y el uso de energía.
Para las empresas modernas de hoy en día, sus aplicaciones son su negocio. Mantener el rendimiento es clave para lograr el crecimiento. El software de gestión de recursos de aplicaciones está diseñado para analizar continuamente cada capa de utilización de recursos de las aplicaciones para garantizar que las aplicaciones obtengan lo que necesitan para funcionar, cuando lo necesitan. Esto no solo garantiza la calidad del rendimiento y la fiabilidad, sino que también ahorra dinero y energía. La electricidad representa hasta un 70% del total de los costes operativos de los centros de datos, según el informe de investigación de Barclays Equity "Green Data Centers: Beyond Net Zero".
El Consejo Nacional de Defensa de los Recursos sugiere que aumentar la utilización de los servidores es una de las mayores oportunidades de ahorro energético de las industrias. Cuando usted aumenta la utilización de servidores, naturalmente reduce el número de servidores que tiene que alimentar y refrigerar, lo que ahorra electricidad.
Reducir el consumo eléctrico de los centros de datos en un 40 % ahorraría 46 000 millones de kWh de electricidad anualmente. Eso es suficiente para alimentar el estado estadounidense de Michigan durante un año, lo que no es poca cosa si se tiene en cuenta que alberga Ford, Chrysler y General Motors, así como la Universidad de Michigan, Michigan State y un extenso campus de Google. Si aumenta la utilización en un 40 % en una instalación de 10 000 pies cuadrados, es como obtener 40 000 pies cuadrados adicionales gratis.
Las herramientas de gestión de recursos de aplicaciones utilizan software para gestionar automáticamente la pila de aplicaciones, optimizando el rendimiento, el cumplimiento y el coste en tiempo real, todo ello mientras gestionan las limitaciones empresariales.
Todos los líderes empresariales y de TI pueden marcar el ritmo hacia la sostenibilidad y la informática ecológica, empezando por sus centros de datos. Al automatizar la gestión de recursos de aplicaciones, las organizaciones pueden garantizar que cada aplicación cuente con recursos para funcionar a su nivel óptimo sin sobreutilizarse. Pero, ¿qué debe buscar en una solución de software? Estas tres capacidades son clave:
A principios de 2016, el Servicio de Policía de Bermudas (BPS) pensó que podría necesitar adquirir nuevo hardware para su centro de datos con el fin de abordar el bajo rendimiento de las aplicaciones. Las limitaciones presupuestarias les obligaron a considerar alternativas.
El proveedor de soluciones de BPS, Gateway Systems Limited, creía que el BPS podría operar su entorno virtualizado de manera mucho más efectiva y eficiente con la ayuda de IBM® Turbonomic, software que crea un mercado para los recursos del centro de datos y los asigna en función de la prioridad de la aplicación. Automatiza cientos de colocaciones diarias de cargas de trabajo, así como las decisiones de dimensionamiento y capacidad. Esto mantiene el centro de datos en buen estado y garantiza que solo los servidores host necesarios estén activos en un momento dado.
Además de abordar el problema del bajo rendimiento de las aplicaciones, el software hizo un uso mucho más eficaz de los servidores existentes de BPS. IBM Turbonomic liberó suficientes recursos para el servidor para ejecutar 412 máquinas virtuales adicionales, y finalmente permitió al BPS desmantelar y eliminar 16 servidores blade Cisco UCS con un total de 32 sockets de CPU (el 67 % de sus hosts). De esta manera, se eliminaron todos los costes asociados de mantenimiento de hardware y licencias de software, incluyendo un estimado de 11 600 USD al año para licencias VMWare. Como efecto secundario positivo, el tiempo de espera de UPS aumentó de 12 a 26 minutos.
La calculadora de potencia UCS de Cisco estima el ahorro directo de energía al eliminar 16 servidores host (32 sockets) en 4550 vatios, suponiendo una utilización promedio del servidor del 60 %. Con la tarifa eléctrica de BPS de 0,40 USD por kWh, eso supone un ahorro anual de casi 16 000 USD.
IBM Turbonomic puede respaldar su negocio a través de un rendimiento garantizado de las aplicaciones, al tiempo que reduce los costes y la huella de carbono. La optimización del centro de datos es un excelente punto de partida. Por ejemplo, IBM Turbonomic puede aumentar la densidad de máquinas virtuales para lograr el mismo nivel de rendimiento con menos recursos, lo que permite a los clientes suspender el número de hosts o reutilizarlos. Si está más avanzado en su viaje a la nube, le permite migrar cargas de trabajo en las instalaciones de forma segura a la nube y optimizar continuamente el consumo de nube, ahorrando así en huella de carbono.
En un estudio Total Economic Impact de IBM Turbonomic, Forrester descubrió que los clientes obtienen un ROI del 274 % en tres años y evitan el 75 % del coste anual de actualización de la infraestructura on-prem durante el primer año de implementación. Forrester también señaló que optimizar el consumo de recursos de aplicaciones en el centro de datos o la nube pública mejora el perfil de consumo energético a largo plazo de una organización, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental
No tiene que hacer concesiones entre la neutralidad en carbono y el rendimiento de las aplicaciones. Si las aplicaciones consumen solo lo que necesitan para funcionar, puede recortar costes y reducir materialmente su huella de carbono de forma inmediata y continua.
