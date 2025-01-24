¿Son las estafas deepfake exitosas más comunes de lo que pensamos?

El empleado que fue engañado por el deepfake del CFO por una suma de 25 millones de dólares admitió más tarde que cuando recibió por primera vez el correo electrónico supuestamente de su CFO, la mención de una transacción secreta les hizo preguntarse si el correo electrónico era realmente un correo electrónico de phishing. Pero una vez que apareció en el vídeo, reconocieron a otros miembros de su departamento y decidieron que era auténtico. Sin embargo, el empleado se enteró más tarde de que las imágenes de vídeo de los miembros de su departamento también eran deepfakes.

Muchas personas que son víctimas pasan por alto sus preocupaciones, preguntas y dudas. Pero, ¿qué hace que las personas, incluso aquellas formadas en deepfakes, dejen de lado sus preocupaciones y opten por creer que una imagen es real? Esa es la pregunta del millón (o de 25 millones de dólares) que debemos responder para evitar esquemas costosos y dañinos de deepfake en el futuro.

Sage Journals planteaba quién era más propenso a caer en deepfakes y no encontró ningún patrón relacionado con la edad o el género. Sin embargo, las personas mayores pueden ser más vulnerables al esquema y tener dificultades para detectarlo. Además, los investigadores descubrieron que, si bien la conciencia es un buen punto de partida, parece tener una eficacia limitada para evitar que la gente caiga en los deepfakes.

Sin embargo, el neurocientífico computacional Tijl Grootswagers de la Universidad de Western Sydney probablemente dio en el clavo en cuanto al desafío de detectar un deepfake: es una habilidad completamente nueva para cada uno de nosotros. Hemos aprendido a ser escépticos ante las noticias y los prejuicios, pero cuestionar la autenticidad de una imagen que podemos ver va en contra de nuestro proceso de pensamiento. Grootswagers contó a la revista Science "En nuestras vidas, nunca tenemos que pensar en quién es una persona real o falsa. No es una tarea para la que nos hayan entrenado".

Curiosamente, Grootswagers descubrió que nuestros cerebros son mejores en detección sin nuestra intervención. Descubrió que cuando las personas miraban una imagen deepfake, esta generaba una señal eléctrica diferente en la corteza visual del cerebro que una imagen o un vídeo legítimos. Cuando se le preguntó por qué, no estaba muy seguro: quizá la señal nunca llegó a nuestra conciencia debido a la interferencia de otras regiones cerebrales, o quizá los humanos no reconocemos las señales de que una imagen es falsa porque se trata de una tarea nueva.

Esto significa que cada uno de nosotros debemos comenzar a entrenar nuestro cerebro para considerar que cualquier imagen o video que veamos podría ser un deepfake. Si nos hacemos esta pregunta cada vez que empezamos a actuar sobre un contenido, quizá podamos empezar a detectar las señales de nuestro cerebro que detectan las falsificaciones antes que nosotros. Y lo que es más importante, si somos víctimas de un deepfake, especialmente en el trabajo, es clave que cada uno de nosotros informe de todos los casos. Solo entonces los expertos y las autoridades podrán empezar a frenar la creación y la proliferación.