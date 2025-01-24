¿Son las estafas deepfake exitosas más comunes de lo que pensamos?

Muchas veces al día en todo el mundo, un jefe pide a uno de los miembros de su equipo que realice una tarea durante una videollamada. Pero, ¿la persona que asigna las tareas es realmente quien dice ser? ¿O es un deepfake? En lugar de seguir ciegamente las órdenes, los empleados ahora deben preguntarse si se están convirtiendo en víctimas de fraude.
A principios de este año, un trabajador de finanzas se encontró hablando en una videoconferencia con alguien que parecía y sonaba igual que su CFO. Una vez finalizada la reunión, siguieron diligentemente las instrucciones de su jefe de enviar 200 millones de dólares de Hong Kong, lo que equivale a 25 millones de dólares.
Pero en realidad no era su jefe, sino una representación de vídeo de IA llamada deepfake. Más tarde ese mismo día, el empleado se dio cuenta de su terrible error tras consultar con las oficinas corporativas de su empresa multinacional. Habían sido víctimas de un esquema de deepfake que estafó a la organización 25 millones de dólares.
El término deepfake se refiere a contenido creado por IA (vídeo, imagen, audio o texto) que contiene información falsa o alterada, como Taylor Swift promocionando utensilios de cocina y el infame Tom Cruise falso. Incluso los recientes huracanes que han azotado EE. UU. han dado lugar a múltiples imágenes deepfake, incluyendo fotos de Disney World inundado y desgarradoras imágenes generadas por IA de personas con sus mascotas en medio de las inundaciones.
Si bien los deepfakes, también conocidos como medios sintéticos, dirigidos a personas suelen servir para manipular a las personas, los ciberdelincuentes que atacan a las empresas buscan obtener beneficios económicos. Según la hoja informativa de la CISA sobre la contextualización de las amenazas de deepfake a las organizaciones, las amenazas dirigidas a las empresas tienden a clasificarse en una de tres categorías: suplantación de identidad de ejecutivos para manipular la marca, suplantación con fines de lucro o suplantación de identidad para obtener acceso.
Pero el reciente incidente en Hong Kong no fue solo un empleado que cometió un error. Los esquemas de deepfake son cada vez más comunes para las empresas. Una reciente encuesta de Medus encontró que la mayoría de los profesionales financieros (53 %) han sido blanco de intentos de esquemas de deepfake. Aún más preocupante es el hecho de que más del 43 % admitió haber sido víctima del ataque.
La palabra clave de la investigación de Medus es "admitido". Y plantea una gran pregunta. ¿La gente no denuncia que es víctima de un ataque de deepfake porque se siente avergonzada? Probablemente sí. A posteriori, a otras personas les parece obvio que era falso. Y es difícil admitir que te enamoraste de una imagen generada por IA. Pero la infradenuncia solo aumenta la vergüenza y facilita que los ciberdelincuentes salgan impunes.
La mayoría de la gente asume que podría detectar un deepfake. Pero no es así. El Center for Humans and Machines y CREED encontraron una gran brecha entre la confianza de las personas al identificar un deepfake y su rendimiento real. Como muchas personas sobreestiman su capacidad para identificar un deepfake, aumenta la vergüenza cuando alguien es víctima, lo que probablemente lleve a que no se denuncie.
El empleado que fue engañado por el deepfake del CFO por una suma de 25 millones de dólares admitió más tarde que cuando recibió por primera vez el correo electrónico supuestamente de su CFO, la mención de una transacción secreta les hizo preguntarse si el correo electrónico era realmente un correo electrónico de phishing. Pero una vez que apareció en el vídeo, reconocieron a otros miembros de su departamento y decidieron que era auténtico. Sin embargo, el empleado se enteró más tarde de que las imágenes de vídeo de los miembros de su departamento también eran deepfakes.
Muchas personas que son víctimas pasan por alto sus preocupaciones, preguntas y dudas. Pero, ¿qué hace que las personas, incluso aquellas formadas en deepfakes, dejen de lado sus preocupaciones y opten por creer que una imagen es real? Esa es la pregunta del millón (o de 25 millones de dólares) que debemos responder para evitar esquemas costosos y dañinos de deepfake en el futuro.
Sage Journals planteaba quién era más propenso a caer en deepfakes y no encontró ningún patrón relacionado con la edad o el género. Sin embargo, las personas mayores pueden ser más vulnerables al esquema y tener dificultades para detectarlo. Además, los investigadores descubrieron que, si bien la conciencia es un buen punto de partida, parece tener una eficacia limitada para evitar que la gente caiga en los deepfakes.
Sin embargo, el neurocientífico computacional Tijl Grootswagers de la Universidad de Western Sydney probablemente dio en el clavo en cuanto al desafío de detectar un deepfake: es una habilidad completamente nueva para cada uno de nosotros. Hemos aprendido a ser escépticos ante las noticias y los prejuicios, pero cuestionar la autenticidad de una imagen que podemos ver va en contra de nuestro proceso de pensamiento. Grootswagers contó a la revista Science "En nuestras vidas, nunca tenemos que pensar en quién es una persona real o falsa. No es una tarea para la que nos hayan entrenado".
Curiosamente, Grootswagers descubrió que nuestros cerebros son mejores en detección sin nuestra intervención. Descubrió que cuando las personas miraban una imagen deepfake, esta generaba una señal eléctrica diferente en la corteza visual del cerebro que una imagen o un vídeo legítimos. Cuando se le preguntó por qué, no estaba muy seguro: quizá la señal nunca llegó a nuestra conciencia debido a la interferencia de otras regiones cerebrales, o quizá los humanos no reconocemos las señales de que una imagen es falsa porque se trata de una tarea nueva.
Esto significa que cada uno de nosotros debemos comenzar a entrenar nuestro cerebro para considerar que cualquier imagen o video que veamos podría ser un deepfake. Si nos hacemos esta pregunta cada vez que empezamos a actuar sobre un contenido, quizá podamos empezar a detectar las señales de nuestro cerebro que detectan las falsificaciones antes que nosotros. Y lo que es más importante, si somos víctimas de un deepfake, especialmente en el trabajo, es clave que cada uno de nosotros informe de todos los casos. Solo entonces los expertos y las autoridades podrán empezar a frenar la creación y la proliferación.
